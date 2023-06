“Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo: Vanidad, es definitivamente mi pecado favorito, es tan básico, egolatría el narcótico natural… la culpa es como un costal de ladrillos, lo único que tienes que hacer es bajarlos, para quien carga ese montón de ladrillos, ¿Dios? Déjame decirte algo… Soy un humanista, tal vez el último humanista, quién en su sano juicio me podría negar que el Siglo XX fue completamente mío, estoy culminando, es mi tiempo.”

“Sigamos haciendo historia. Continuemos impulsando la revolución de las conciencias. Hagamos realidad y gloria el Humanismo Mexicano”, fue la proclama del presidente Andrés Manuel López Obrador ante miles de personas que lo acompañaron en la celebración por cuatro años de la cuarta transformación.

El próximo 20 de junio se cumple un año del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, dos hombres entregados a servir a las comunidades rarámuris.

El evento causó gran conmoción e incluso intervinieron relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y derechos de los pueblos indígenas; distintas órdenes religiosas se unieron al llamado de justicia; y la iglesia católica, a través del Papa Francisco lamentó los asesinatos:

“Expreso mi dolor y tristeza por el asesinato del otro día de dos religiosos, hermanos míos jesuitas, y un laico. ¡Cuántos asesinatos en México!”, una severa crítica que causó el disgusto de AMLO.

Tal como lo hizo recientemente ante la demanda justificada de una mujer indígena y digna como Xóchitl Gálvez, su respuesta fue la descalificación, el insulto y la agresión:

" Y esas expresiones de que ya no nos alcanzan los abrazos. ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? ¿Que resolvamos los problemas con violencia? ¿Vamos a desaparecer a todos? ¿Vamos a apostar a la guerra? ¿Por qué no actuaron, cuando Calderón, de esa manera?... ¿Por qué esa hipocresía? Eso no [se] debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. La verdad. Y cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y el levantar falsos testimonios”.

