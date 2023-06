El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró que no tiene miedo a ser perseguido al final de su gobierno, pues asegura que ya ha sufrido de “persecución política” anteriormente.

Así lo dijo en su conferencia mañanera de hoy 14 de junio, en donde AMLO refirió que las y los mexicanos, incuidos a los opositores, ya saben dónde estará al concluir su sexenio.

Ello debido a que en varias ocasiones el presidente ha mencionado que se retirará a su rancho en Palenque, Chiapas, y dijo que ahí “los va a estar esperando”.

Su declaración se da ante las menciones de algunos personajes de la oposición, quienes han señalado que cuando AMLO termine su sexenio lo meteran a la cárcel, entre ellos la exmorenista y ahora panista, Lilly Téllez.

AMLO confirmó que al termino de su gobierno, en 2024, se retirará de la política y no será como otros expresidentes que cuando concluyen su periodo continúan hablando sobre su sucesor y temas relacionados.

En ese sentido, AMLO indicó que él no hablará nada al respecto, tal como lo hacen Felipe Calderónn y Vicente Fox, y que se jubilará “por completo”.

Y aunque consideró que hablarán mucho de él, adelantó que se irá tranquilo con su conciencia, lo cual es “lo más importante”.

“Yo me voy a retirar, creo que entre otras cosas lo que ha sucedido después de los cambios es que el que sale se queda con la nostalgia de seguir mandando y se olvidan de que uno tiene su oportunidad, su tiempo y por eso hay problemas, en el PRI había la disciplina de que terminaban y se callaban, con el PAN pues no dejan de hablar, ni Calderón ni Fox, yo no voy a hablar nada, voy a jubilarme por completo.

Sí van a hablar mucho de mí, pero me voy a ir muy tranquilo con mi conciencia.”

AMLO