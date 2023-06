El demagogo es quien pone en práctica la demagogia, que se refiere a un tipo de acción política que busca manipular y complacer a un grupo de personas por medio de discursos poco claros y promesas que, generalmente, no son cumplidas. Definición de demagogo en la Biblia

El triste espectáculo montado por AMLO en su mañanera al no permitir el derecho de réplica a la senadora Xóchilt Gálvez , lo pinta tal cual es, un demagogo que además reúne las características de un autoritario, racista, clasista y misógino.

Un derecho consagrado en la Constitución

Esta mañana la gran mujer, emprendedora y luchadora social acudió a Palacio Nacional con la intención de ingresar a la mañanera y ejercer su “derecho de réplica”, sin embargo, y pese a exhibir el amparo que así lo autoriza, se le negó el acceso, aunque el derecho, la razón y hasta la “palabra” de AMLO le asistía.

La disputa entre AMLO y Gálvez inició por unas declaraciones de la senadora el pasado mes de noviembre en la FIL de Guadalajara sobre la política social de AMLO: “Yo estoy de acuerdo en apoyar a los que menos tienen, por supuesto que estoy de acuerdo en esas transferencias, pero me parece que es insuficiente”, si no se acompañan con educación y generación de empleos.

Esto molestó mucho a AMLO, nadie le puede replicar y menos en asuntos como su política social, así que, como buen manipulador, pretendió distorsionar las declaraciones: ”Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores”.

Entonces la senadora invocó el derecho de réplica para aclarar el asunto, pero ante el riesgo de quedar como un mentiroso demagogo, AMLO se negó.

Ante la negativa, la senadora recurrió a las instancias judiciales y obtuvo una orden que le concede el derecho de replica en la conferencia mañanera.

Los privilegiados de Andrés

Siendo presidente electo AMLO declaró: “La libertad implica mensajes de ida y vuelta porque se habla mucho de la libertad de expresión y se niega la posibilidad de la réplica. Quisieran estarnos cuestionando y [nosotros] quedarnos callados. No, no va a ser así.”

“Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero tiene que haber diálogo circular y tiene que haber libertades plenas para todos, para los que critican en los medios y el que es criticado que tenga el derecho a la réplica. Yo voy a ejercer siempre ese derecho y que nadie se sienta ofendido, lo voy a hacer siempre de manera respetuosa”.

Luego, en diciembre de 2020 declaró que el gobierno de Quintana Roo debería ejercer el derecho de réplica sobre unos señalamientos que se habían hecho: “porque tienen ellos también el derecho de réplica, que no sea nada más la denuncia y que no tengan posibilidad de explicar, argumentar, defenderse… Entonces, no es este instrumento de información, pues un tribunal, mucho menos para juzgar, para hacer un juicio sumario; entonces, si hay una denuncia, que se tenga el derecho de réplica”.

Más tarde en marzo de 2021, ofreció derecho de réplica a empresarios de Oxxo, Walmart y Bimbo: “Tienen derecho de réplica los empresarios. Aquí Miguel Reyes (funcionario de CFE) sería el responsable de parte nuestra, si le parece al licenciado Bartlett”.

Lo ha dicho, pero al final, hace lo que quiere y ofrece o cancela derechos que se contemplan en la Constitución según se le venga en gana. Sus palabras son designios divinos.

Su palabra cree que es la ley

Para justificar su autoritaria negativa dijo que no permitía que la senadora Xóchitl Gálvez acuda a la mañanera porque quiere ser candidata a Jefa de Gobierno de la CDMX… “No, que hagan sus manifestaciones, lo que están haciendo no es propaganda, es publicidad” y con ese clasismo y racismo que lo caracteriza dijo: “Quiere ser candidata, no sé, a Jefa de Gobierno, o a la Presidencia, allá, que vaya a donde viven los fifís, seguro van a votar por ella”.

“Los conservadores, la senadora Xóchitl Gálvez, han estado siempre en contra de nosotros y de los pobres, los desposeídos, antes, cuando ellos mandaban, todo lo destinaban a los de arriba, permitían que se robaran los bienes de la Nación para entregarlos a una oligarquía, a una minoría rapaz, que era la que se sentía dueña de México”.

Mala memoria

Se olvidó que Xóchitl Gálvez es una mujer indígena originaria de una de las zonas más deprimidas de Hidalgo , progresista que cuando habla de política social y transferencias para mejorar la calidad de vida, sabe de lo que habla, pero para AMLO eso es politiquería.

Nos reservamos el derecho de admisión, dice el presidente, como si la mañanera fuera antro de moda o cantina de pueblo.

Mucha mujer para tan poco patán.