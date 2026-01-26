La historia de Sansón se narra en el libro “Jueces” del antiguo testamento de la Biblia, en los capítulos 13 al 16, fue un hombre con una fuerza muscular impresionante. Y para demostrarlo, mató a un león con sus propias manos, y es muy probable que lo haya hecho el día que cumplió 13 años como un hecho de consagración de adultez por parte del judaísmo que profesó.

Otro dato interesante sobre la vida de Sansón es que fue a buscar el cadáver del león que mató días después, y había en él un panal de abejas con miel, la misma miel que emana de la Tierra prometida junto con leche, y Sansón la probó y se endulzó.

Tiempo después Sansón mató a mil hombres, aunque no se especifica en la Biblia si todos ellos fueron filisteos, que en esa época eran enemigos, lo curioso es que lo hizo con una quijada de burro, la misma con la que Caín mató a Abel.

Sansón tuvo una esposa filistea y también fue amante de Dalila, igualmente filistea, y probablemente de su descendencia con ellas o con cualquier otra mujer filistea pudo haber nacido después Goliat, también filisteo y con gran fuerza, aunque no equiparable a la de Sansón.

Sansón en algún momento de su vida se refugió en una cueva, como lo hizo mucho tiempo después Simón Bar Yojai para escribir la Cabalá, y en esa cueva tuvo sed y pudo obtener agua de una piedra, como lo hizo también en su momento Moisés.

La fuerza de Sansón se encontraba en su cabello, por eso el Creador le pidió a sus padres que lo consideraran nazareo y no le cortaran el cabello, hasta que Dalila lo hizo, y de ahí surgió la costumbre de dejarles el cabello sin cortar a los varones que nacen judíos hasta que cumplen 3 años de vida, por si llega otro Sansón.

Y resulta muy trascendental para el judaísmo y sus principios universales saber que Sansón, después de perder la visión por lesiones irreversibles causadas por los filisteos, le pidió con toda su alma al Creador que le permitiera ver una vez más, y al hacerlo, pudo visualizar las columnas del templo de los filisteos en Gaza durante una reunión de todos ellos, y derribarlas, y antes de ser aplastado él también por la monumental obra pagana pudo decir la frase que marcó toda su existencia y su razón de ser: “Muera Sansón con todos los filisteos”.

Muchas leyendas se basaron en la fuerza que tuvo Sansón para crear héroes novelescos, incluyendo a Hércules, a Aquiles, a Hulk y a Supermán.