La proliferación de apps de préstamos ilegales o montadeudas en México es un tema que ha encendido las alarmas entre los consumidores. Estas entidades ilegítimas, que operan sin autorización, ofrecen préstamos a través de aplicaciones móviles con condiciones engañosas, atrayendo a personas que tienen dificultades para acceder a créditos en instituciones financieras reguladas. Los términos y condiciones reales ocultan plazos muy cortos y tasas de interés excesivamente altas, lo que puede llevar a los deudores a una espiral de endeudamiento insostenible.

Los métodos de cobro que emplean estas entidades son notoriamente agresivos, llegando en ocasiones a la violencia, lo que ha resultado en numerosas denuncias y acciones policiales contra estos cobradores.

Recomendaciones

Frente a esta situación, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor (ONDD) junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef), emiten las siguientes recomendaciones para prevenir a los consumidores:

1. Evitar Préstamos con Entidades No Reguladas:

- Antes de solicitar un préstamo, asegúrate de que la entidad esté debidamente autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y/o registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

2. Exigir siempre un contrato qué respalde el préstamo:

- Desconfía si no te quieren dar un contrato formal. Es crucial leer con atención todos los términos y condiciones antes de aceptar cualquier préstamo.

3. Reportar Inmediatamente Cualquier Abuso:

- Si has sido afectado por prácticas abusivas por parte de un montadeudas, es importante que presentes una denuncia ante la Conducef y ante la autoridad judicial correspondiente.

4. Proteger tu Información Personal:

- No reveles tus datos personales a aplicaciones o sitios web dudosos. Esto incluye información sensible como tu RFC, CURP, datos bancarios, entre otros.

5. Asesoría Legal y Financiera:

- En caso de duda o si ya estás involucrado con un montadeudas, busca asesoramiento legal inmediato. La ONDD y la Conducef pueden proporcionarte orientación sobre los pasos a seguir.

6. Conciencia y Educación Financiera:

- Educa a tus familiares y amigos sobre los riesgos de los montadeudas. La información y la prevención son herramientas poderosas contra el fraude financiero.

7. Hacks de bloqueo de cobranza:

- Por supuesto, jamás se debe recurrir a supuestos “hacks” o aplicaciones que ofrecen “bloquear” la cobranza de los montadeudas. Esto porque la Condusef y la Organización Nacional de la Defensa del Deudor han detectado que el uso de hackeos o aplicaciones de dudosa procedencia, se utilizan para robar información delicada, tanto personal como financiera de los usuarios.

8. No pagarles:

- La recomendación por parte de Conducef y de la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, en caso de caer con montadeudas es tajante: a ellos no se les paga. Esto porque se estaría dando dinero a delincuentes para que puedan seguir operando.

¿Qué puede pasar si no le pago a montadeudas?

Al no tener autorización, ni regulaciones para operar en México, las aplicaciones de préstamos ilegales o montadeudas no pueden generar reportes ante las Sociedades de Información Crediticia (cómo Buró de Crédito o Círculo de Crédito). Tampoco pueden reclamar el pago de la deuda a través de procesos judiciales y por supuesto, no hace visitas “a domicilio”, ni cumplen ningúna de sus otras amenazas.

¿Cómo distinguir entre aplicaciones de préstamos legales y montadeudas?

Para distinguir las aplicaciones financieras legales de los montadeudas en México, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor (ONDD) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Conducef) recomiendan lo siguiente:

1. Verificar Autorizaciones:

- Consulta el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) para confirmar que la institución financiera esté regulada y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

2. Buscar Opiniones y Reputación en Línea:

- Investiga las reseñas y comentarios de otros usuarios en Internet. Una empresa legítima tendrá una presencia en línea verificable y opiniones de usuarios que puedes evaluar.

3. Revisar la Transparencia en la Información:

- Las instituciones financieras legítimas deben proporcionar información clara sobre sus productos, incluyendo tasas de interés, comisiones, plazos y condiciones del préstamo.

4. Desconfiar de Ofertas “Demasiado Buenas”:

- Si las condiciones del préstamo parecen demasiado buenas para ser ciertas (como tasas de interés extremadamente bajas y aprobación inmediata sin revisión de crédito), es probable que sea una trampa.

5. Contactar Directamente con la Institución:

- Si tienes dudas, contacta directamente con la institución financiera a través de sus canales oficiales para obtener información.

6. Cuidado con las Apps:

- Aunque una aplicación esté disponible en tiendas oficiales como Google Play o Apple Store, esto no garantiza su legitimidad. Verifica siempre los detalles y permisos de la app antes de descargarla.

Siguiendo estas recomendaciones, los consumidores pueden protegerse mejor de los riesgos asociados con los montadeudas y tomar decisiones financieras más informadas.

En resumen, la ONDD y la Conducef están comprometidas con la protección de los consumidores frente a las prácticas ilícitas de las montadeudas. Se insta a los ciudadanos a estar alerta, informarse adecuadamente y actuar con precaución al buscar soluciones financieras por medios digitales.

