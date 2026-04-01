Donald Trump no es un político sutil. Nunca lo ha sido. Su estilo, que mezcla la provocación con la amenaza, tiene una virtud peligrosa: suele decir en voz alta lo que otros gobiernos prefieren ejecutar en silencio. Cuando afirmó que Cuba está en su lista, y luego intentó matizarlo como una broma, en realidad no retrocedió; confirmó el fondo de su estrategia. En política internacional, las ironías no son inocentes, son ensayos de lo que está por venir.

Hace apenas unos años, este tipo de declaraciones podían leerse como parte de su retórica electoral. Hoy ya no. Después de la intervención estadounidense en Venezuela y del escalamiento del conflicto con Irán, la política exterior de Washington ha abandonado cualquier pretensión de prudencia. Cuba, en ese contexto, no es una excepción: es la siguiente pieza en el tablero.

No se trata de una hipótesis. Es un proceso en marcha. La administración Trump declaró incluso una “emergencia nacional” respecto a Cuba, calificándola como una amenaza para la seguridad estadounidense . A partir de ahí, la estrategia ha sido clara: asfixia económica, presión diplomática y narrativa de cambio de régimen. El objetivo no es negociar en condiciones de igualdad, sino forzar una rendición.

El instrumento central de esta política ha sido el bloqueo energético. Washington ha cortado el suministro de petróleo —principalmente proveniente de Venezuela— y ha amenazado con sancionar a cualquier país que intente abastecer a la isla . El resultado ha sido devastador: apagones masivos, paralización del transporte, afectaciones al sistema de salud y una crisis económica que bordea lo humanitario.

Pero la presión no es solo económica. Trump ha sido explícito en su intención de provocar un cambio político en la isla. Ha dicho que Cuba “va a caer pronto” y ha insinuado incluso la posibilidad de una “toma” del país, sea amistosa o no . En otras palabras, la pregunta ya no es si Estados Unidos busca intervenir, sino qué forma adoptará esa intervención.

Aquí es donde la historia se vuelve incómodamente familiar. Cada vez que un presidente estadounidense enfrenta problemas internos, recurre al expediente del enemigo externo. Hoy, con una economía presionada por el aumento de los combustibles y con protestas masivas en las calles, la tentación de una acción espectacular crece. La política exterior como distractor doméstico no es nueva, pero sigue siendo efectiva.

Mientras tanto, Cuba enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El bloqueo ha exacerbado problemas estructurales de su economía, pero también ha colocado al gobierno en una encrucijada: resistir o transformarse. La apertura limitada al capital de exiliados y la disposición a dialogar con Washington son señales de pragmatismo, pero claramente insuficientes frente a la magnitud de la crisis.

Paradójicamente, incluso en medio de la presión, Estados Unidos ha tenido que flexibilizar parcialmente su postura por razones humanitarias, permitiendo la llegada de petróleo ruso para evitar el colapso total de la isla . Este hecho revela una contradicción central: la estrategia de asfixia puede desestabilizar, pero también puede generar escenarios fuera de control.

Cuba no es sólo un país; es un símbolo geopolítico. Su destino no se juega únicamente en La Habana, sino en Washington, Moscú y en el tablero global. Pensar que su transformación puede imponerse desde el exterior es ignorar la lección más básica de la historia latinoamericana: las intervenciones nunca resuelven, solo reconfiguran los conflictos.

Si algo queda claro en este episodio es que el siglo XXI no ha superado la política de bloques, la presión económica y la amenaza de intervención siguen siendo herramientas vigentes. Y en ese contexto, Cuba, una vez más, está en el centro de una disputa que va mucho más allá de su propio territorio.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.

Lo que no te dice la IA. Que la mujer que tomó el sol en Palacio Nacional es real. Pregunta impertinente: ¿quién le informa a la presidenta?, ¿quién cuida a la presidenta?