No son pocos los momentos complejos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria el futbolista convertido a político, Cuauhtémoc Blanco . Pero nunca como ahora ha requerido de la mejor estrategia de defensa para enfrentar lo que se advierte como su encuentro más difícil, porque en él va de por medio no solo su popularidad sino su libertad.

El escándalo protagonizado en marzo de 2003 por el golpe que le propinó al comentarista David Faitelson después de un juego Veracruz-América en el estadio Luis Pirata Fuente, y que quedó grabado por las cámaras de televisión de TV Azteca, es ahora ‘pecata minuta’, frente a lo que puede devenir para el exjugador.

Sus polémicas celebraciones de goles, sus comentados romances con actrices de televisión, e incluso los señalamientos de malversación de recursos del erario público durante su gestión como gobernador de Morelos, son nimiedades ante la gravedad de perder el fuero y ser juzgado por intento de violación.

Y es que, por más que lo ha negado y ha interpuesto toda clase de argumentos para zafarse de la seria acusación que tiene en su contra, el diputado Cuauhtémoc Blanco, está ahora obligado a mostrar pruebas en su defensa, y ya se verá si las tiene y logra evitar le retiren el fuero constitucional que lo dejaría sin protección para ser juzgado por el delito de abuso sexual en grado de tentativa.

De acuerdo con medios de comunicación, los tiempos ya comenzaron a correr en torno a la solicitud de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, quien una vez que sea notificado sobre esa petición, tendrá un plazo de 30 días para presentar pruebas en su defensa.

El diputado Raúl Bolaños Cacho, del Partido Verde (PVEM), informó que el proceso ha iniciado y, al igual que Blanco, su denunciante, su media hermana Nidia Fabiola Blanco Fernández, tiene el mismo plazo para presentar las pruebas en contra del legislador.

El integrante de la Sección Instructora explicó que, al recibirse el expediente –lo que ocurrió el jueves de la semana pasada– comenzaron a correr los plazos de notificación a las partes en tres días, y de 30 días a partir de ello para que expresen sus alegatos, por lo que no fue necesario someter ese trámite a votación.

“La presidencia de la Sección Instructora debió de haber notificado al diputado Cuauhtémoc Blanco de la existencia de la denuncia durante los siguientes tres días a partir del jueves que sesionamos y a partir de ahí comienzan a correr 30 días para que se presenten las pruebas, tanto de una parte como de la otra”, detalló el diputado.

Comentó además que respetan el “debido proceso, el derecho, la secrecía y que el asunto sea visto con perspectiva de género”.

El legislador aseveró que evaluarán si hay indicios de culpabilidad para que en los próximos 60 días, que es lo que establece la ley, se pueda tener una resolución que después vaya al pleno.

De acuerdo al diputado Hugo Erick Flores, presidente de la Sección Instructora, eso puede ocurrir antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril.

Hace más de un mes, el pasado 6 de febrero, la Fiscalía de Morelos presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero en contra de Blanco.

Ese mismo día el Congreso del estado de Morelos –en el que Morena tiene mayoría– destituyó al hoy exfiscal Uriel Carmona, por lo que fue una titular del Ministerio Público la que firmó la solicitud ante la Cámara de Diputados.

Debido a que Blanco tiene fuero constitucional por ser diputado, para eventualmente ser juzgado por un delito grave se requiere que no cuente con fuero o inmunidad procesal.

De ahí la solicitud de juicio de procedencia, para la cual la Sección Instructora de la Cámara de Diputados realiza diligencias y desahoga pruebas, emite un dictamen y lo somete al pleno camaral.

Desde que supo de la denuncia en su contra, el morenista aseguró que no es su familiar –aunque la denunciante presentó pruebas de los vínculos– y por el contrario ha dicho que ella intentó extorsionarlo, razón por la que en mayo de 2024 presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal de Morelos, pues, sostiene, le exigió un millón de pesos.

Los cargos que pesan en contra del ex futbolista fueron reportados ante la Fiscalía del Estado de Morelos, por presuntamente haber intentado propasarse con su media hermana cuando él fungía en el cargo de gobernador y ella el de directora general de mipymes en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo de Morelos.

La carpeta de investigación fue filtrada a medios de comunicación después de haberse hecho formalmente, señalado así por la presunta víctima, quien según las primeras declaraciones, indica que tanto el ex gobernador como su equipo de trabajo la han amenazado por hacer público el caso.

Aunado a esta acusación, hay una denuncia presentada por partidos de la oposición que señalan que Blanco creó una red de nepotismo, pues incluyó en su gobierno a varios familiares, entre ellos: su esposa, su media hermana, un primo y dos sobrinos.

Pero no es lo único, a estas se le suman denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por desviar fondos millonarios junto con familiares y otros trabajadores, donde antiguos funcionarios aseguran que hay evidencias contundentes de vínculos entre su gobierno y el crimen organizado.

El diputado federal por el PAN, Germán Martínez Cázares, habló en entrevista con Carlos Loret de Mola sobre el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco y dijo que no han tenido acceso al expediente en el que es acusado por el delito de violación, no han realizado una sesión para revisar las pruebas, se ingresó a la cámara y el 6 de febrero inició el proceso “arrastraron los pies, no quieren entrar al asunto”, se tiene que resolver en este periodo ordinario y sospecha que quieren retrasarlo al próximo para “repartir mantos de impunidad”.

“A mí ya me conocen, PAN y Morena, yo no me presto a eso, intercambio de impunidades, venganza, si yo veo que Cuauhtémoc Blanco no tiene nada, si están armando cuento igual a lo de Alito estoy en el derecho imparcial. La verdad Morena luego hace cada cochinada, leyes, en cuentas al poder judicial, yo no estoy juzgando a nadie porque no me sueltan todo el expediente de ambos casos”.

Martínez Cázares señaló que se tienen que revisar tres situaciones en el caso de Cuauhtémoc Blanco: si tiene fuero o no, si hay un delito claro de violación y si existen los elementos suficientes como lo asegura la Fiscalía de Morelos.

El diputado federal por el PAN puntualizó que todo servidor público o persona cuando entra a proceso de juzgamiento es inocente, “yo insisto en que yo lo presumo inocente, pero al mismo tiempo no me presto a revictimizar a una mujer que denunció una violación, vamos a estar revisando si ocurrió, yo no tengo atribuciones, eso lo revisará el juez con las reglas del caso, que me enseñen el expediente, si hay elementos probatorios estaré a favor de ese y todos los expedientes, sea del PAN o del PRI”.

Existe presunción que de parte del partido en el poder están pretendiendo alargar el proceso, pero ya se verá si realmente existe la intención de cobijarlo y evitar a toda costa que se le retire el fuero al también ex seleccionado nacional, o si realmente en esta ocasión hay interés de llegar a las últimas consecuencias y apegarse a lo que a conforme a derecho proceda aún tratándose de uno de los suyos. Al tiempo.

