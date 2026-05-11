Durante décadas, el sector financiero funcionó bajo una lógica simple: quien tenía más capital, más sucursales, más sistemas y más estructura dominaba el mercado. Los bancos eran Goliat. Las SOFOM, financieras especializadas y jugadores pequeños eran David: ágiles, cercanos al cliente, pero limitados por fondeo, regulación y escala.

La inteligencia artificial puede modificar parcialmente esa relación en los próximos cinco y diez años.

No porque vaya a destruir a los bancos, sino porque reducirá varias de sus ventajas históricas:

- análisis manual

- estructuras burocráticas

- costos operativos

- velocidad de procesamiento

- administración documental

Pero hay algo todavía más importante: la verdadera diferencia entre David y Goliat no será tecnológica. Será mental y estructural.

David piensa como dueño; Goliat como administrador

En el sistema financiero tradicional, la mayoría de los grandes ejecutivos son administradores profesionales.

Muy preparados técnicamente, sí. Con redes institucionales y políticas internas, también.

Pero al final:

- administran capital ajeno

- responden a consejos y matrices

- optimizan procesos corporativos

- privilegian estabilidad institucional

El dueño piensa distinto. Tiene la piel en juego. Y eso cambia completamente la sensibilidad frente al riesgo, el crédito y la ejecución.

Quien arriesga patrimonio propio:

- valida distinto al cliente

- entiende mejor el flujo real

- mide diferente la cobranza

- detecta más rápido deterioros, insiste más en recuperación

La piel en juego genera una lógica empresarial distinta a la lógica burocrática corporativa.

La IA como igualador competitivo

La inteligencia artificial reducirá enormemente las barreras operativas.

Una SOFOM pequeña podrá utilizar herramientas antes reservadas a bancos grandes:

- análisis automático de estados financieros

- monitoreo transaccional

- validación documental

- prevención de fraude

- modelos predictivos de mora

- automatización PLD/KYC

- cobranza inteligente

- generación de expedientes y contratos

Esto reduce:

- costos operativos

- tiempos de análisis

- dependencia de estructuras administrativas pesadas

La ventaja histórica de escala comienza a comprimirse.

La nueva ventaja: velocidad, criterio y sensibilidad

La IA no sustituirá completamente el criterio humano. Lo potenciará. Y ahí aparece nuevamente la ventaja de David:

- más velocidad

- más flexibilidad

- más especialización

- más cercanía al cliente

- menos burocracia

- mayor sensibilidad empresarial

Una financiera pequeña con IA bien implementada puede operar con capacidades equivalentes a instituciones mucho mayores.

La banca seguirá siendo poderosa, pero más pesada

Los bancos mantienen ventajas enormes:

- fondeo barato

- acceso a liquidez

- regulación favorable

- confianza histórica

- presencia institucional

Pero también arrastran:

- sistemas legacy

- estructuras lentas

- exceso de comités

- costos laborales elevados

- procesos políticos internos

La IA ayudará a los bancos principalmente a:

- reducir costos

- automatizar áreas repetitivas

- disminuir back office

- optimizar controles

Las SOFOM no necesitan convertirse en bancos. Las SOFOM no necesitan copiar a la banca. Necesitan convertirse en:

- redes inteligentes de originación y administración de crédito

Eso implica compartir:

- tecnología

- scoring

- PLD/KYC

- administración de cartera

- fondeo

- infraestructura digital

Algo parecido a una red tipo Mastercard, pero aplicada al crédito productivo.

El crédito productivo sigue siendo profundamente humano. Un algoritmo puede leer estados financieros. Pero todavía es difícil que comprenda completamente:

- liderazgo empresarial

- reputación regional

- voluntad real de pago

- relaciones comerciales informales

- capacidad de ejecución

- comportamiento bajo presión

Eso sigue detectándose en campo. Por eso el futuro financiero no será únicamente tecnológico. Será híbrido. IA + experiencia de campo.

Las instituciones más exitosas combinarán:

- inteligencia artificial

- experiencia operativa

- conocimiento sectorial

- sensibilidad empresarial

- criterio humano

El error de los modelos puramente automatizados

Varios modelos fintech fracasaron porque asumieron que:

- más datos equivalían automáticamente a menor riesgo.

No siempre ocurre así.

El crédito productivo requiere:

- cercanía

- seguimiento

- interpretación humana

-conocimiento territorial

Legalidad y control: el verdadero reto mexicano

México sí necesita reglas para la inteligencia artificial. Pero el enfoque correcto no es prohibir tecnología ni intentar anclar al país al pasado. El error sería legislar desde el miedo ideológico o una visión sindical defensiva.

Toda revolución tecnológica sustituye tareas:

- maquinaria industrial

- computadoras

- internet

- automatización

La IA forma parte del mismo proceso. La pregunta no es si sustituirá funciones. La pregunta es: qué actividades desaparecerán y cuáles surgirán.

México no necesita más burocracia tecnológica

Necesita modernizar el marco jurídico existente:

- Código de Comercio

- Código Civil Federal

- legislación financiera

- regulación PLD/KYC

- reglas procesales

- ejecución digital de garantías

-validez probatoria electrónica

El verdadero problema: el atraso institucional. Hoy México sigue litigando con:

- expedientes físicos

- notificaciones lentas

- criterios judiciales inconsistentes

- procesos extremadamente largos

Mientras el mundo avanza hacia:

- trazabilidad digital

- contratos inteligentes

- monitoreo en tiempo real

- validación automatizada

No se necesita más regulación ideológica; se necesita modernización jurídica y procesal.

Los riesgos reales que sí deben vigilarse. Sí existen riesgos que requieren regulación seria:

- discriminación algorítmica

- vigilancia invasiva

- manipulación conductual

- decisiones automatizadas sin supervisión humana

- sesgos crediticios

- uso indebido de datos

- ciberseguridad

Eso sí debe regularse. Pero regular riesgo no significa bloquear productividad.

El verdadero límite sigue siendo el Estado de derecho

La IA puede:

- originar mejor crédito

- analizar mejor riesgo

- detectar fraude

- monitorear cartera

Pero no puede:

- ejecutar garantías

- acelerar tribunales

- sustituir jueces funcionales

- generar certeza jurídica

Sin justicia eficiente no hay revolución financiera

El crédito depende de algo esencial:

- certeza de recuperación

Si ejecutar una garantía toma años:

- el crédito se encarece

- el fondeo se reduce

- la inversión se frena

La IA puede ayudar a decidir mejor. Pero no puede resolver un sistema judicial lento y cuestionado.

La gran oportunidad: atraer fondeo internacional

La IA permitirá:

- estandarizar procesos

- transparentar cartera

- monitorear riesgo en tiempo real

- generar trazabilidad operativa

Eso puede atraer:

- fondos internacionales

- deuda estructurada

- capital privado institucional

Pero solo si México ofrece:

- seguridad jurídica

- ejecución eficiente

- tribunales confiables

- reglas claras

El capital global ya cambió

Los grandes fondos internacionales ya no solo buscan tamaño.

Buscan:

- datos confiables

- velocidad operativa

- trazabilidad

-recuperación eficiente

-estabilidad institucional

Y ahí México tiene una enorme contradicción:

- enorme potencial productivo

- cercanía con Estados Unidos

- nearshoring

- mercado interno relevante

Pero también:

- debilidad institucional

- inseguridad

- incertidumbre judicial

- politización creciente

Los próximos cinco años

En cinco años veremos:

- automatización masiva en banca

- reducción de back office

- consolidación fintech.

- SOFOM más tecnológicas, crédito más basado en datos

Los próximos diez años

En diez años, la diferencia entre banco, fintech y SOFOM será menos clara.

La ventaja será de quien combine mejor:

- IA

- datos

- fondeo

- cobranza

- criterio empresarial

- sensibilidad humana

- piel en juego

La IA no hará iguales a David y Goliat. Pero sí puede darle a David herramientas que antes solo tenía Goliat. Y eso cambia el juego.

El futuro del sector financiero no será de quien tenga más sucursales, sino de quien combine mejor tecnología, información, ejecución y criterio empresarial.

La diferencia entre administrar y construir seguirá existiendo. Porque al final, quien tiene la piel en juego piensa distinto. Y esa diferencia puede redefinir el crédito productivo en México durante la próxima década.

Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR. Banquero y abogado especializado en recuperación de activos financieros, con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.