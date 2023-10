No sé si estén a la venta dos de los grandes diarios de información general de Mexico, El Universal y Reforma. Pero no sería de ninguna manera una sorpresa que sus dueños quisieran jubilarse después de entregar sus empresas a compradores generosos.

Ignoro si tienen problemas financieros los negocios periodísticos de Alejandro Junco y Juan Francisco Ealy, pero no lo descartaría: todas las empresas de medios sufren en la actual época de vacas flacas. En México la crisis es particularmente dura por la política de austeridad de la 4T que ha disminuido notablemente el monto de la publicidad oficial que el gobierno federal pauta en radio, prensa, TV e internet.

Hay otros periódicos importantes de información general —Excélsior, El Heraldo de México— que seguramente atraviesan por dificultades, pero resistirán porque pertenecen a grupos empresariales muy fuertes.

Los propietarios de El Universal y Reforma son editores que no tienen otros negocios —o no de gran importancia— ni acuerdos por debajo de la mesa con grandes corporaciones que operan en otros sectores de la economía y que, por lo tanto, tienen recursos enormes para superar cualquier crisis.

Insisto, no sorprendería a nadie si los dueños de El Universal y Reforma pusieran a la venta sus diarios. Pero, que conste, no estoy afirmando que los señores Juan Francisco Ealy Ortiz y Alejandro Junco de la Vega deseen vender sus rotativos, sino nada más que podrían cansarse de batallar en una industria en la que cada día resulta más difícil rentabilizar las operaciones.

¿Hay multimillonarios interesados en adquirir Reforma y El Universal?

Supongo que sí. Sobrarán ricos dispuestos a negociar con los señores Ealy Ortiz y Junco, dueños de dos periódicos muy influyentes que con recursos suficientes pueden volver al camino de las ganancias.

Para orientar a los posibles compradores —si los hubiera, esto es, si Ealy y Junco pusieran a la venta sus periodicos— recomiendo una interesante nota del Financial Times, “¿Cuánto vale The Telegraph?”, en la que el redactor, Daniel Thomas, especula con evidente conocimiento financiero acerca de cuánto tendrá que pagar quien se anime a comprar a tan influyente periódico identificado con la derecha del Reino Unido.

Obviamente, Alejandro Junco y Juan Francisco Ealy también deberán leer ese artículo, para que, si fuera el caso, no abusaran de ellos los empresarios que vayan a quedarse con Reforma y El Universal.

Pero, inclusive si no vendieran sus periódicos, Ealy y Junco tendrían que leer a Daniel Thomas, del Financial Times. Es interesante saber cuánto vale The Telegraph.