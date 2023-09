No se preocupe si no puede responder esa pregunta. De manera general, la mayoría de la gente no sabe cuántas líneas aéreas prestan servicios de transporte aéreo en nuestro país. A nivel nacional los nombres que nos surgen son evidentemente Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, y tal vez a nivel internacional se mencionen a Delta, American Airlines, United, Air Canada, Iberia, Air France, British y Lufthansa.

Tal vez recuerden la columna en la que hablé de la aviación en España, en la que hice un comparativo con nuestra aviación y el tamaño de ambos territorios. Yo la verdad desconocía que en España hay más de 25 líneas aéreas nacionales, mientras que en México a duras penas llegamos a 11 líneas aéreas, entre las de carga y las de pasajeros.

Por eso hoy quiero compartirles cuántas y cuáles son las líneas aéreas que operan en el país, tanto nacionales como extranjeras:

AeroCalafia. Algunos no conocerán a esta pequeña aerolínea regional, que de enero a julio operó 1,807 vuelos; sin embargo, a mediados de agosto suspendió sus actividades, informando que retomaría sus operaciones en el mes de septiembre. Pero trascendió que esto ocurrió debido a que la aerolínea a cargo de Héctor Verdugo Bejarano incumplió con el Certificado de Operador Aéreo, por lo tanto la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) determinó que no puede volar sin los requisitos necesarios. Esta pequeña línea aérea regional cubre los destinos de Hermosillo, Chihuahua, Guadalajara, Culiacán, Los Cabos, Ciudad Obregón, La Paz y Hermosillo.

Transportes Aeromar. Solo logró tener operaciones durante el mes de enero, siendo 277; ya sabemos que en febrero además estalló una huelga y todavía no sabemos qué rumbo tomará esta línea aérea regional de corte ejecutivo, con algunos vuelos tanto a Guatemala como a los Estados Unidos.

La troncal Aeroméxico de enero a julio tuvo 50,317 operaciones solo en vuelos nacionales, mientras que su alimentadora Aeroméxico Connect tuvo 38,810 vuelos en el mismo periodo de tiempo y solo en vuelos domésticos. Con lo que respecta a vuelos internacionales Aeroméxico hizo durante el primer semestre del año 23,872 vuelos, y Aeroméxico Connect 4,970 operaciones. En total tanto del mercado nacional como del internacional Grupo Aeroméxico tuvo 117,969 vuelos.

La nueva línea regional Aerus, comenzó operaciones a partir del mes de abril, y ha efectuado hasta el mes de julio 823 vuelos nacionales.

Magnicharters, la chartera de la familia Bojorquez, de enero al mes de julio ha operado 1,454 vuelos; una cifra nada despreciable para el tipo de aviación que maneja, que es de temporada.

Transportes Aéreos Regionales (TAR), que opera desde Querétaro, en estos seis meses ha realizado 5,171 vuelos.

De las dos líneas aéreas de bajo costo, diremos que VivaAerobus hizo 67,459 vuelos nacionales y 9,424 en operaciones internacionales; esto hace un total de 76,883 operaciones durante el primer semestre del año.

Por su parte Volaris, hizo 91,377 vuelos nacionales y 22,179 en operaciones internacionales, dando un total de 113,556 vuelos, quedando por debajo de Aeroméxico, después de varios meses en los que Volaris llevó la delantera.

Todas estas cifras provienen del “Resumen operacional por aerolínea” de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), y son las relativas a las líneas de transporte de pasajeros. Como mero dato cultural, les comparto que son tres las aerolíneas de carga nacionales: AeroUnión, MasAir y Estafeta.

Pero para responder la pregunta con la que comencé está columna, debemos saber cuántas aerolíneas extranjeras operan en nuestro país. Aerolíneas de carga y de pasajeros de los Estados Unidos de Norteamérica son 17, y en riguroso orden alfabético son: 21 Air, Alaska Airlines, American Airlines, Amerijet International, Atlas Air, Delta Airlines, Envoy Air, Inc, FEDEX (Federal Express), Frontier, Jet Blue Air (Jet Blue Airways Corporation), Mesa Airlines (Mesa Airlines, Inc.), Skywest Airlines, Southwest Airlines, Spirit Airlines, Sun Country, United Airlines, Inc., UPS (United Parcel Service).

Repito, nosotros a duras penas sumamos 11 líneas aéreas. Vamos ahora con las aerolíneas del país con la bandera de la hoja de maple, Canadá, con 7 aerolíneas operando en nuestro país, tanto de pasajeros como de carga: Air Canada, Air Transat (Transat A. T.), Flair Airlines, Jetlines, Sunwing (Sunwing Airlines), Swoop Airlines, West Jet (Westjet Airlines Ltd).

De Centro y Sudamérica son 18 aerolíneas operando, de carga y de pasajeros: Aerolíneas Argentinas, Aerorepública, Arajet que opera desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Avianca (Aerovías del Continente Americano), Avianca Ecuador, Copa (Compañía Panameña de Aviación), DHL de Guatemala (DHL de Guatemala), GOL Linhas Aéreas, Lacsa (Líneas Aéreas Costarricences), Lan Chile Airlines (Línea Aérea Nacional De Chile), Lanperu, SKY Airline Perú, Taca (Taca International Airlines), TAM Linhas Aéreas, Transportes Aéreos Guatemaltecos (TAG), Tropic Air Limited, Volaris Costa Rica y Volaris El Salvador. Mención aparte merece Viva Air Colombia, que operó hasta el mes de enero, pues para febrero la compañía se había declarado en quiebra.

Del viejo continente tenemos la visita de 21 aerolíneas: Air Caraïbes, Air Europa (Air España), Air France (Société Air France), Austrian Airlines, British Airways, Cargolux Airlines, Condor, Eurowings Discover, Evelop Airlines, Iberia (Iberia Líneas Aéreas de España), K L M (Royal Dutch Airlines), Lufthansa (Deutsche Lufthansa AG), Lufthansa Cargo AG, Neos Air (Neos S.P.A.), Orbest, TAP Air Portugal, TUI Airways, Tui Belgium, Tui Nederland, Turkish Airlines y World 2 Fly.

Del lejano oriente, a diferencia de las aerolíneas europeas y norteamericanas, hay menor su presencia; en nuestro país operan 5 líneas aéreas, encabezando la lista All Nippon Airways LTD, Cathay Pacific Airways Limited, Emirates Árabes, Korean Air y Qatar Airlines. Y solo tenemos una línea aérea del continente africano, y se trata de Ethiopian Airlines Cargo quien el 2 de septiembre hizo su primer vuelo al AIFA, después de operar en el AICM.

En total operan 73 aerolíneas extranjeras en nuestro país. Estimados lectores ¿ustedes tenían idea? Es por eso que se requiere de fortalecer a nuestra aviación nacional, y ya veremos ahora que se haga oficial el regreso a la Categoría 1 cómo se empiezan a dar los acomodos.

Mientras, para cerrar esta columna, les dejo los siguientes datos. Acomodadas de mayor a menor, las operaciones que tuvieron las aerolíneas extranjeras en nuestro país, durante el primer semestre:

Aerolíneas norteamericanas: 122,588.

Aerolíneas canadienses: 15,681.

Aerolíneas de Centro y Sudamérica: 18,671.

Aerolíneas europeas: 9,669.

Aerolíneas asiáticas: 2,969.

Aerolíneas africanas: 54.