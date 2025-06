Cuando te duermes en tus laureles

Monterrey como ejemplo académico y empresarial, Javier Treviño sugiere, para no dormirse en sus laureles, retomar a John Kay, quien desmonta los mitos sobre las corporaciones y propone una visión sólida de lo que son y deberían ser.

The Corporation in the Twenty-First Century: Why (Almost) Everything We Are Told About Business Is Wrong, de John Kay.