Hubo un momento en que la vida privada era precisamente eso: privada. No todo se decía, no todo se mostraba, no todo tenía que explicarse. Existían espacios que no estaban destinados a ser vistos, ni medidos, ni compartidos.
Hoy, en cambio, cada experiencia parece contener un potencial oculto: convertirse en contenido.
Viajar ya no es solo viajar. Comer fuera no es solo disfrutar. Estar en pareja, convivir en familia, atravesar una pérdida o celebrar un logro… todo puede transformarse en algo que otros consumen. La línea entre vivir y producir se ha vuelto cada vez más difusa.
En la economía digital, ya no solo trabajamos para vivir. También vivimos para producir.
Lo que antes pertenecía al ámbito de lo íntimo ha comenzado a adquirir valor económico. Las plataformas digitales no solo distribuyen contenido: lo incentivan, lo jerarquizan y lo premian. Y dentro de ese sistema, lo emocional, lo vulnerable y lo aparentemente auténtico se convierten en activos particularmente valiosos.
Lo íntimo dejó de ser un refugio. Se volvió un recurso.
No se trata únicamente de exposición voluntaria. Existe también una presión más sutil, más difícil de identificar. La sensación de que, si algo no se comparte, no existe del todo. Que lo vivido necesita ser validado por otros para adquirir sentido.
Callar te vuelve invisible. Hablar te vuelve vulnerable.
Esta paradoja define gran parte de la experiencia contemporánea.
En esa tensión entre lo que es y lo que se muestra, aparece una pregunta incómoda. Dostoevsky escribió alguna vez que quizá sea mejor sufrir y conocer la verdad que ser feliz en una ilusión. Kafka sugirió lo contrario: que preferiría conservar sus ilusiones, porque a menudo son más amables que la verdad.
Entre esas dos posturas se mueve buena parte de la vida digital contemporánea.
Porque mostrar que todo está bien —incluso cuando no lo está— no solo es una elección individual. Es, muchas veces,una forma de adaptarse a un sistema que recompensa la apariencia de bienestar y castiga la complejidad.
Cuando todo puede convertirse en contenido, nada termina de pertenecernos del todo.
Tal vez el verdadero lujo en la economía digital sea conservar algo que no necesite ser visto. Algo que no se mida, que no se publique, que no se traduzca en valor para nadie más.
Porque en un mundo donde todo puede convertirse en contenido, lo verdaderamente privado empieza a ser lo más valioso.