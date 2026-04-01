Durante siglos, el poder necesitó mostrarse. Castigar en público era una forma de gobernar: el cuerpo dolía y el mensaje era claro.

Después vino algo más sofisticado. Como explicó Michel Foucault en Vigilar y castigar, la modernidad sustituyó el castigo visible por un sistema más eficiente: la vigilancia constante. Ya no hacía falta golpear: bastaba con observar. El individuo, consciente de esa mirada posible, aprendía a comportarse.

Si Foucault explicó cómo aprendimos a vivir bajo la posibilidad de ser observados, George Orwell imaginó en 1984 un mundo donde esa vigilancia se vuelve total, interiorizada, inevitable. Un mundo donde el control ya no necesita imponerse desde afuera, porque habita dentro de cada individuo.

Pero hoy, algo ha cambiado.

Ya no vivimos únicamente en una sociedad de vigilancia. Vivimos en una sociedad de exposición voluntaria. Un entorno donde no solo aceptamos ser observados, sino que buscamos activamente esa mirada. El algoritmo no nos vigila: nos mide, nos clasifica y nos devuelve una versión de nosotros mismos optimizada para ser consumida. Likes, views, engagement.

No hay torre central. No hay guardia.

Hay algo más poderoso: la necesidad de ser elegidos.

Y en ese proceso ocurre una transformación silenciosa. Ya no actuamos para evitar el castigo. Actuamos para obtener validación. Nos convertimos en nuestra propia vitrina, en nuestro propio juez y, poco a poco, en nuestro propio producto.

En esa necesidad de ser elegidos, también comenzamos a intervenir nuestra propia imagen. Utilizamos filtros, corregimos imperfecciones, ajustamos la luz, el encuadre, el gesto. Antes eran máscaras. Hoy son filtros. Pero la lógica es la misma: no mostramos quiénes somos, sino quiénes creemos que puede ser aceptado, validado o deseado.

La diferencia es que ahora no se trata de ocultarnos, sino de optimizarnos. De producir una versión de nosotros mismos que funcione mejor en el mercado de la atención.

La promesa del mundo digital era la libertad: cualquiera podía crear, emprender, expresarse. Pero en la práctica, esa libertad viene acompañada de una nueva forma de competencia: la competencia por la atención. Y la atención, como cualquier recurso escaso, se distribuye de forma desigual.

Unos pocos concentran visibilidad, ingresos y reconocimiento. La mayoría compite en un espacio saturado, donde destacar no depende únicamente del talento o el esfuerzo, sino de la capacidad de adaptarse a las reglas invisibles del algoritmo.

Así, el mito del emprendedor digital se entrelaza con una realidad menos cómoda: no todos pueden ganar en un sistema diseñado para amplificar a unos cuantos.

Pero quizás la transformación más profunda no es económica, sino psicológica. Porque cuando el valor se mide en visibilidad, la identidad misma comienza a ajustarse a lo que puede ser visto, compartido y validado.

Ya no competimos solo por trabajar. Competimos por existir en la mirada de otros.

Y en esa búsqueda constante de validación, la pregunta más incómoda no es quién nos observa, sino qué estamos dispuestos a mostrar —y a sacrificar— para seguir siendo visibles.

El Gran Hermano ya no nos vigila.

Ahora somos nosotros quienes pedimos ser vistos.