Durante años, la cultura del desarrollo personal insistió en una idea poderosa: somos 100% responsables de nuestra vida.

La premisa es seductora. Si todo depende de mí, entonces también tengo el poder de cambiarlo. No hay excusas. No hay víctimas. Solo decisiones.

Durante mucho tiempo, esa idea funcionó. En un mundo donde las reglas eran visibles, donde el esfuerzo tenía cierta relación con el resultado, asumir la responsabilidad individual era también una forma de tomar control.

Pero en la economía digital, esa certeza empieza a resquebrajarse.

Hoy, una parte creciente de lo que determina nuestros resultados —visibilidad, ingresos, alcance— no depende únicamente de nuestras decisiones, sino de sistemas que no controlamos. Sistemas que operan con reglas cambiantes, opacas y, muchas veces, inaccesibles para quienes dependen de ellos. Podemos hacer todo “bien”.

Podemos trabajar más que nunca. Podemos ser constantes, disciplinados, creativos. Y aun así, desaparecer.

Explicar esta realidad no organiza la historia. No es una justificación. Y justificar tampoco cambia el lugar en el que estamos. Esa parte de la narrativa sigue siendo cierta: asumir responsabilidad personal importa.

Pero ignorar el contexto tampoco devuelve el control.

Porque mientras la responsabilidad parece estar completamente en el individuo, el poder real opera en otro lugar.

Ese es el punto ciego de nuestra época.

La economía digital ha construido un modelo en el que millones de personas trabajan dentro de sistemas que determinan sus resultados sin reconocer formalmente esa relación. No hay contrato, pero hay dependencia. No hay jefe visible, pero hay reglas que condicionan cada resultado.

En ese contexto, exigir responsabilidad total al individuo no es solo impreciso. Puede ser injusto.

No porque las personas no deban hacerse cargo de sus decisiones, sino porque no todo lo que define esas decisiones está en sus manos.

La responsabilidad individual no desaparece. Sigue siendo necesaria. Pero en la economía digital ya no es suficiente.

Frente a este escenario, la conversación no puede quedarse únicamente en reconocer el problema. También es necesario empezar a construir formas de protección.

Protegerse del algoritmo no significa controlarlo —eso es, en gran medida, imposible—, sino reducir el nivel de dependencia que tenemos de él. Esto implica diversificar plataformas, construir bases de datos propias, fortalecer vínculos directos con audiencias y clientes, y desarrollar activos que no estén sujetos a cambios invisibles.

Porque en una economía donde la visibilidad puede desaparecer de un día a otro, la responsabilidad ya no es solo producir o trabajar más, sino diseñar cómo sostenerse más allá del sistema.

La historia del trabajo siempre ha sido una historia de equilibrio entre responsabilidad y protección. Cada transformación tecnológica ha obligado a redefinir ese balance.

Hoy estamos en medio de una nueva transición. La pregunta ya no es si debemos ser responsables de nuestra vida.

La pregunta es más incómoda: ¿de qué parte de nuestra vida seguimos teniendo control real?

Porque mientras sigamos explicando el fracaso únicamente como una falla individual, evitamos ver algo más profundo: que en muchos casos, ese fracaso también está diseñado por el sistema.

Y si no somos capaces de nombrarlo, tampoco seremos capaces de transformarlo.