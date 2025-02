“I stand still stepping on a shady street And I watch that man to a stranger You think you’ll only know me When you turn on the light Now the room is lit red danger Complicating, circulating New life, new life Operating, generating New life, new life” DEPECHE MODE

“I didn’t marry Aristotle Onassis because he wanted someone he could control. And I didn’t have a baby because my body declined the invitation to make another self. Because my body knew I was a tiger.” MARIA CALLAS (PELÍCULA 2024)

“Sucedáneo Dicho de una sustancia que, por tener propiedades parecidas a las de otra, puede reemplazarla. Usado más como sustantivo masculino.” RAE

“La lealtad no se jura, se demuestra.” DICHO

Un criminal que intenta amenazar a autoridades de un determinado gobierno. Dice: si no lo traen de regreso soltará toda la sopa sobre estos en Estados Unidos. Unos personajes y una estructura gubernamental que básicamente se pone a las órdenes para traerle de vuelta. ¿Qué hay detrás de todo ello? La existencia de un grupo dentro de un movimiento que es desleal hacia la presidenta .

Ismael El Mayo Zambada mandó una carta al gobierno mexicano demandando su extradición a nuestro país so pena que, de no hacerlo, la relación entre ambos países sufrirá un “colapso”. Con ello sale a la luz la deslealtad que ya lleva tiempo cocinándose, pero se agudiza ante la petición del criminal. Esto es, mientras una buena parte de Morena y de la 4t (incluyendo a plumas que se supone apoyan a Claudia Sheinbaum) inciden en que se debe tratar a ese narcotraficante como si fuera no solo un mexicano más, sino alguien de alcurnia, lo que yo estimo es el verdadero equipo de la presidenta le aconseja todo lo contrario.

Sí, el gabinete de Seguridad de Sheinbaum señala que NO se debe pedir el regreso del capo pues eso acarreará no solo una crisis diplomática con Estados Unidos, sino que sería una razón más para incrementar los aranceles, pondría en peligro la relación de cooperación entre las fuerzas de seguridad de nuestro país y el gobierno de Estados Unidos, aumentaría la presión estadounidense y haría que se considerara que su gobierno —el de ella— es popular y fuerte solo en gran parte porque defiende a los narcos. Por muy en desacuerdo que esté con la primera mandataria, esa no es la impresión sobre ella que debiera prevalecer.

Que Zambada, quien nunca cumplió la ley, en su misiva clame “por encima de la ley nadie” es una vil manipulación en la que el gobierno mexicano no debe caer. Cinismo absoluto compartido por todos quienes violan la Constitución en nuestro país (no pocos morenistas).

Zambada dice que su traslado a Estados Unidos fue ilegal y que se trata de una violación de la soberanía mexicana y que su caso constituirá un precedente peligroso que permitiría en cualquier momento, cualquier gobierno extranjero pueda de manera impune violentar nuestro territorio y su soberanía. El argumento esgrimido por El Mayo Zambada y recogido por la 4t, leguleyos y traidores que buscan dinamitar a Claudia y al país, carece de validez jurídica. Por diversas razones, pero basta decir que Zambada NO se trata ‘de cualquier ciudadano mexicano’, sino de un feroz delincuente que tiene órdenes de aprehensión tanto en nuestro país como en Estados Unidos.

Lo que nos lleva al perverso juego que se traen entre manos en la 4t por quienes se llaman sus seguidores y su equipo contra Claudia; lo que están demostrando es una deslealtad absoluta: imponerle el traer a El Mayo de vuelta a México. Ella responde pasándole el problema a la FGR (sabemos cómo se tarda Alejandro Gertz Manero, incluso cuando se trata de un asunto encomendado por el ejecutivo federal). A ver si le resulta. Mas eso no quita que la 4t le impuso la agenda a la presidenta: el lidiar con el narcotraficante.

Pareciera que los de Morena buscan cualquier pretexto para hundir a la primer mandataria. Y en eso estriba la deslealtad.

Es muy importante señalar que la deslealtad no se da en los críticos, ni siquiera en la oposición (¿existe esta?). No, la deslealtad se da en el grupo de morenistas “puros”, presentes, pasados y advenedizos que en lugar de apoyar a que no se pida la extradición de este personaje, prefieren apoyar a Andy López Beltrán de manera descarada para el 2030 o incluso antes.

El mismo quien va repartiendo credenciales de Morena como si fueran un Tín Larín en aras de placearse por todo el país, en lugar de decir que apoya a la presidenta en esta crisis con los Estados Unidos.

Todos aquellos de la 4t y allegados quienes, en lugar de realizar su labor, prefieren estar en una campaña permanente. Ahora, para la de los jueces que ya no serán imparciales. Los medios informativos que dicen favorecerla y estar volcados con la presidenta pero le dan entrada a otros del movimiento que le hacen sombra: AMLB, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal.

Claudia toma nota. Porque más allá de cómo nos caiga, de lo amarrada que esté de manos con más de la mitad de su gabinete impuesto por López Obrador, ella va tomando fuerza y distancia.

Ni hay más abrazos y sí hay una diferencia en el número de delincuentes capturados y droga decomisada en estos primeros meses que en todo un sexenio.

No perdonará a quienes siguen jugándole las contras dentro de su gobierno. Porque la “lealtad” que tanto pregonan en Morena “90% de lealtad y 10% de capacidad”, muestra una vez más que de lo que más presumen no tienen nada. Aquellos que quieren ser sus sucedáneos y le han sido impuestos por la 4t no saben nada de lealtad. Menos todavía de trabajar por el país. Irónico

Giro de la Perinola

La inclusión del terrorismo como delito grave en la Constitución tiene diversas aristas y lecturas. Según cada quien. Ante pregunta expresa, Claudia Sheinbaum aclaró que es para castigar a agentes extranjeros. Para el gobierno estadounidenses es una tibia respuesta de que el terrorismo ya está definido en la Constitución y a los delincuentes les importó.

Andy (& “el clan”) deberían frenar sus ansias, si de verdad quiere llegar a la silla del águila, que al menos aprenda los 15 años que Andy papá estuvo recorriendo México haciendo campaña.

Independientemente de si lo sucedido con El Mayo fue porque a él lo levaron, aprehendieron o secuestroaron; ojalá pusieran ese esmero en todos los casos de gente de bien que es privada de la libertad todos los días. Y no me refiero solamente a partir de esta segunda misiva de el capo; desde su partida, López Obrador solicitó su extradición e informes al respecto. Cuánta prisa y cuanta necesidad de traerlo de vuelta.