La operación política de Morena en Chihuahua comienza a tomar forma. Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez ya se reunieron y acordaron caminar en unidad, sumando esfuerzos desde sus respectivas responsabilidades territoriales para fortalecer el proyecto rumbo a las elecciones de 2027.

El acuerdo contempla que Cruz se encargue de recorrer los distintos rincones del estado, mientras Andrea concentrará su trabajo en Ciudad Juárez. El alcalde con licencia tiene ya muy afinada la operación y coordinación territorial en Chihuahua, una estructura sobre la que ahora se busca sumar el trabajo político de la senadora con licencia.

Acuerdos y trabajo en equipo

Reuniones y comunicación entre ambos forman parte de esta nueva etapa de coordinación interna de Morena. La competencia ha quedado atrás y cada uno está concentrado en su terreno, con el compromiso de dar el máximo esfuerzo para cumplir con la encomienda.

La intención es recorrer colonias, tocar puertas y fortalecer los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional, con una estrategia que permita consolidar la presencia del partido guinda tanto en Juárez como en el resto del estado.

Andrea asumirá la tarea de fortalecer la operación en la frontera, mientras Cruz continuará desplegando la coordinación estatal que tiene avanzada.

Acá entre nos, el entendimiento entre ambos coordinadores representa un ganar-ganar: Cruz fortalece el trabajo en Juárez y Andrea se suma a un proyecto estatal con estructura y operación. Dos rutas, un mismo objetivo: llegar fortalecidos a las urnas en 2027.