Las crisis en su dimensión mediática tienen su ciclo. A pesar de su intensidad, el interés y la atención públicas ceden en no más de cinco días. El escándalo por la corrupción en el INE que involucra a la señora Taddei se ha extendido más allá de lo normal. Dos aspectos inciden: primero, nuevos elementos audiovisuales que impactan a la opinión pública por forma y contenido, reveladores de las miserias humanas. Segundo, un control de daños errático e ineficaz por parte de la presidenta.

La crisis tiene varios planos. El que centra la atención es la corrupción, el debate en el Congreso sobre restituir el régimen colegiado en el seno del Consejo General para la designación de funcionarios del INE y en la Cámara de Diputados el proceso para la selección de la consejera presidenta.

Sin embargo, el asunto de fondo es la captura del INE por Morena. El problema no se resuelve con la designación de una consejera presidenta, tampoco con la restitución de la colegialidad en el INE. Los diagnósticos más certeros se pronuncian por la renovación total del Consejo y la recuperación del INE como una entidad independiente y autónoma a partir de un acuerdo plural. El razonamiento es irrefutable, pero no existe razón alguna para que quien provocó el problema ahora tenga la voluntad para una solución que implique perder control del gobierno y del órgano electoral. La lógica de las cosas vuelve imposibles soluciones que son contradictorias al patrón de conducta de quienes conducen al régimen político.

A ellos no sólo no le interesa el acuerdo plural; siempre ha estado en contra. En ocho años el jefe de Estado no se ha reunido con las oposiciones. La polarización vuelve traición el acuerdo con la pluralidad. El régimen parte de que sólo Morena es el representante único del pueblo. La vocación autoritaria del régimen está a la vista y no existe razón que los haga cambiar. Incluso, la crisis misma los radicaliza y los vuelve refractarios a las razones y a la realidad.

El INE estaba podrido antes del escándalo. Su causa no son los medios o producto de una conspiración o de una mente perversa o interés avieso. El INE dejó de ser un órgano que ofreciera certeza por todas las decisiones indicativas de parcialidad y sometimiento al régimen político, empezando por la asignación de una mayoría calificada espuria a un partido que obtuvo 40.7% de los votos, a contrapelo del principio constitucional de que ninguna fuerza política pudiera cambiar al régimen. Lo demás es secuela de la deriva autoritaria: eliminar el régimen republicano de división de poderes, reducir los alcances del derecho de amparo, la farsa de elección del Poder Judicial Federal y de la Corte y otras ya a cargo del INE validar la elección judicial, consentir campañas anticipadas, aprobar el uso de boletas planchadas o modificar el esquema de verificación de observadores electorales.

Debe quedar claro que la corrupción va a cargo de Morena por haber llevado al INE a una persona profundamente inmoral y entregarle poderes amplios y discrecionales para dirigir a la institución sin intervención del Consejo. La abdicación a la legalidad, que es el problema mayor, corre a cuenta de la mayoría del Consejo General, especialmente por parte de los siete consejeros designados en la segunda parte del gobierno de López Obrador. La captura del INE conlleva la determinación del órgano supremo de no hacer valer la ley, la corrupción desbordada no era parte del plan y menos en términos de escándalo, de allí la necesidad de deslindarse de la señora Taddei y trasladar a los adversarios la responsabilidad de su ungimiento.

Como tal la recuperación del INE no se agota en el perfil deseable de quien lo presida, tampoco en el cambio legal para la administración compartida. Es más práctico, eficaz y convincente que el actual Consejo modifique su actuación, tomar decisiones que reivindiquen la legalidad, empezando por las campañas fuera del calendario legal. Otra decisión relevante es la designación de los titulares de los órganos de dirección con profesionales de solvencia y así anticipar el arribo de Taddei II.

Otro de los aspectos sustantivos de legalidad es establecer una comisión con las áreas de seguridad del gobierno federal para la observación y seguimiento de la actividad que realicen partidos y sus prospectos de candidatos con un sentido preventivo para evitar el financiamiento ilegal o los vínculos entre grupos criminales y candidatos o partidos.

El régimen no cederá; con realismo, la única posibilidad de solución es la que ofrece una nueva mayoría en el cuestionado Consejo General.