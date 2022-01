Confirma “El Manitas”: va por Citi Banamex

Irreverente

Les platico: a diferencia de lo que otros medios publican respecto a que dicho empresario regiomontano está en México, Javier Garza Calderón -Javo para los amigos- está fuera de México.

Aunque me dijo dónde, me pidió no divulgarlo, solo puedo decirles que a las 6:30pm que lo busqué allá era de madrugada.

Para evitar cualquier tipo de cacofonía o mal sonido, reproduzco en seguida lo que me dijo EN EXCLUSIVA cuando le pregunté si él va por Citi Banamex. Abro comillas:

“Solo te puedo decir que la solvencia moral que nos da el no haber entrado nunca a el Fobaproa, y tampoco en el proceso “privatizador” de los 90 es un fortaleza para todos los inversionistas que se sumen.” Javier Garza Calderón

Comillas cerradas.

Como se dice comúnmente: más claro, ni el agua.

Se confirma así lo expresado por el presidente López Obrador de que hay un “caballo negro” que aspira a comprar la operación que dejará el tercer banco que opera en México.

Javier fundó hace poco más de dos años la Asociación Empresarios por la Cuarta Transformación, E4T. A la fecha está integrada por más de 50,000 micros, pequeños y medianos empresarios, que buscan -según la presentación de dicha organización- ser representados ante las instancias del poder en México, debido a que las grandes cámaras (cce, Coparmex, Concamin, Concanaco, por ejemplo) solo sirven a las grandotas.

Su sede es Monterrey pero uno de sus directivos me aseguró que tienen afiliados en todo el País.

La filiación y simpatía de Javier hacia AMLO es más que evidente.

Al parecer, lo es también hacia él por parte del presidente.

Ricardo Salinas Pliego

El anuncio de López Obrador se da en el marco de otro “tirador” que publicó en sus redes sociales: “Digan cuánto quieren por el changarro”. Ricardo Salinas Pliego, también cercano a AMLO y presidente de Banco Azteca, Fundación Azteca, TV Azteca y un montón de empresas relacionadas y no en México, Estados Unidos y otros países.

La designación de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México en Washington ha sido considerado como una maniobra de Salinas Pliego para tratar de salvarse de las broncas en que se metió con la justicia norteamericana, por ciertos trafiques que le descubrieron con sus socios de un banco gringo.

Martha Bárcena

Esteban sustituyó en el cargo a la Embajadora Eminente -distinción que le fue otorgada oficialmente- Martha Bárcena, después de aquél incidente en el cual, al ser llamada a Palacio Nacional, insistió ante el presidente sobre la conveniencia de reconocer el triunfo de Joe Biden, después de pasados 15 días de que el actual presidente de EEUU fue declarado ganador ante Trump.

Martha se mantuvo en su posición y de ahí su anticipada renuncia al servicio diplomático mexicano, tras 42 años de brillante trayectoria.

Por cierto, Martha aceptó tener una irreverente plática con un servidor el próximo miércoles 19 de este enero a las 12 del mediodía, que será transmitida por los canales de DETONA en todo el mundo.

3er banco en México

Citi Banamex cuenta con 23 millones de clientes, una plantilla laboral de 33,000 empleados y una red de 1,300 sucursales en todo el País.

El reciente anuncio de su retiro de México no significa el cierre de sus operaciones, pues seguirá operando su licencia bancaria total, enfocado en un principio en el mercado de clientes institucionales.

Su venta a inversionistas mexicanos e incluso extranjeros, dejará cientos -a lo mejor, miles- de millones de pesos en impuestos, según dijo el mismo presidente en una conferencia videograbada.

Su director en México es Manuel Romo, quien no atendió mis llamadas cuando le busqué para complementar la información de este artículo.

Jane Nind Fraser -nacida en Inglaterra- presidenta mundial de Citigroup

Fue electa en febrero de 2021 tras 16 años de carrera en Citi y asumió sus cargos actuales desde el 2019.

Jane se reunió en agosto pasado con López Obrador y a su salida declaró haberle reiterado al presidente mexicano, la disposición del grupo financiero para seguir contribuyendo con el gobierno, a la recuperación económica del País.

En la línea del discurso habitual de AMLO, Jane dijo que el banco está a favor e las comunidades y sectores más perjudicados por la crisis que genera la pandemia.

La presidenta mundial de Citigroup fue más allá al puntualizar que estaba en conversaciones con sus clientes para que tomaran en cuenta a México como un “país-destino” de inversiones dirigidas a la manufactura regional, de las industrias automotriz, equipamiento médico, componentes electrónicos y materias primas, para aprovechar su ubicación geográfica estratégica y condición como socio comercial de Estados Unidos.

¿Qué pasó?

Cuatro meses y medio después de esos anuncios se da formalmente la salida de Citi Banamex de un mercado ahora podría pasar a manos de los nuevos inversionistas, comandados por Javier Garza Calderón, si no es que sale otro “caballo negro” por ahí.

La decisión del 3er banco en tamaño de México ocurre en el marco de la más cuantiosa fuga de capitales extranjeros e incluso nacionales, que ocurre en el País en los últimos 30 años, según datos del CEESP, Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

En contraposición a ese dato, un comunicado de la Secretaría de Hacienda se aprestó a decir que la salida de Citi Banamex no significa en modo alguno pérdida de confianza de los inversionistas.

Ana Botín, Santander

Poco antes de que López Obrador viajara a Nueva York, recibió en Palacio Nacional a Ana Botín, presidenta mundial del banco Santander.

El tema principal fue revisar las inversiones del banco español en México.

Fue la cuarta ocasión que Ana visitó al presidente y en todas, los mensajes fueron de aliento al impulso del banco a la economía mexicana.

Aquí están las ligas de mis artículos sobre dichas visitas:

Por el bien de México, Oj-Alá (quiera Dios) que Ana no siga los pasos de Jane y permita que Santander siga operando normalmente en México, porque de lo contrario, entonces sí que, si grazna como ganso, camina como ganso y tiene plumas de ganso, pues es ganso…