Hoy, 12 de mayo, celebramos el Día del Comunicólogo y la Comunicóloga, una fecha que va más allá de los títulos académicos. Es un recordatorio de nuestra esencia más profunda, la capacidad de transmitir no solo datos, sino mundos enteros.

Partimos de una premisa que es ley en este oficio: lo que no se comunica, no existe. Esta frase no es solo un lema, es una realidad social que repito durante mis conferencias. Aquello que se queda en el silencio no genera cambio, no inspira y no construye memoria. Comunicar es el acto de poner en común, es el puente que nos permite salir del aislamiento para encontrarnos con el otro. Esta conexión nos enriquece como seres humanos porque, al nombrar nuestra realidad, le damos vida y permitimos que otros formen parte de ella.

Esta labor cobra una relevancia vital en las esferas que mueven a nuestra sociedad:

En la Comunicación Política y Gubernamental: Ya no basta con emitir mensajes unidireccionales. Hoy, el reto es construir confianza . Una comunicación pública honesta y transparente es la base de la democracia , es el hilo que une la voluntad ciudadana con la acción de sus representantes, permitiendo que la voz de todos sea escuchada y atendida.

Ya no basta con emitir mensajes unidireccionales. Hoy, el reto es . Una comunicación pública honesta y transparente es la base de la , es el hilo que une la voluntad ciudadana con la acción de sus representantes, permitiendo que la voz de todos sea escuchada y atendida. En la Comunicación Digital: En un mundo hiperconectado pero a veces profundamente solo, la labor del comunicólogo, de la comunicóloga es humanizar la tecnología. No se trata solo de algoritmos o métricas, sino de crear espacios digitales donde el intercambio sea genuino y aporte valor a la vida de las personas.

Ser comunicador, comunicadora, significa entender que detrás de cada pantalla, de cada discurso y de cada noticia, hay una persona buscando sentido. La misión es rescatar la calidez del mensaje y la profundidad del diálogo.

Celebramos el poder de las palabras y la magia de los vínculos que estas crean. Que este día nos sirva para renovar nuestro compromiso con una comunicación que transforme realidades.

Juntas y juntos, impulsemos una comunicación afectiva, emotiva y humana que transforme nuestro entorno social y personal.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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