Gran dilema tiene la ciudad de Monterrey en la consulta sobre la posibilidad de construcción de un segundo piso en Morones Prieto que comience en San Pedro Garza García y termine cerca del Puente Azteca en Guadalupe.

Mire que a mí no me encanta la construcción de las líneas elevadas del Metro porque hacen que la ciudad parezca un Disneylandia bizarro, pero la parte de un segundo piso en Morones Prieto no me parece tan descabellada. Esto pensando que es la avenida de alto flujo más rara de toda la zona metropolitana.

Recuerdo cuando era niño, la avenida Morones Prieto era de los camiones de carga y la avenida Constitución era donde circulaban los automóviles sin presencia de camiones. Llega el huracán Alex y de “comen” parte de los carriles pegados al Rio Santa Catarina. La solución real se convirtió en permanente y las avenidas nunca volvieron a su sentido original.

El problema es que ningún gobernador ha tomado la batuta para para las construcciones de pedacitos y pedacitos en el lado de Morones Prieto ni han habilitado por completo el otro sentido en Constitución. Esto lleva nada más y nada menos que 15 años casi 3 sexenios.

Entre todos los proyectos del gobernador García, muchos no me gustarán porque se me hacen más lucidores que útiles, pero el único que sí se me hace que puede tener un impacto positivo es el de la construcción de un segundo piso de la avenida Morones Prieto que desfogaría todo el tráfico que pasa por la pegosteada avenida.

Hay varias ONGs que se oponen a la construcción de un segundo piso pues podría haber una afectación al ecosistema del Rio Santa Catarina, además que se limitarían las entradas que hacen que la población pueda ingresar al lecho del rio.

Mi pregunta para las ONGs, ¿Dónde están ahora las entradas para el río? Desde que no hay canchas de futbol y comercio en el Río Santa Catarina no hay entradas oficiales al lecho del Río. Otra pregunta, ¿para qué quieren entrar al lecho del Río Santa Catarina?

¿Cuál es el beneficio para la población si cobran el acceso a la avenida? El beneficio es fácil, menos tiempo en el tráfico, ahorro de gasolina y disminución de emisiones de los vehículos. Si usted no quiere pagar por el segundo piso, váyase por la libre que con un segundo piso estaría un poco mas fluida.

Basta darse una vuelta al segundo piso del periférico de la Ciudad más “socialista” del país que es la CDMX. Los que no quieren pagar van por abajo, los que quieren pagar van por arriba, así de sencillo.

Dirán que en los segundos pisos de la Ciudad de México no hay afectación a un río vivo, pues si no la hay pero la orografía de la ciudad de Monterrey es diferente y la gente ha hecho su vida alrededor del Río Santa Catarina.

A los miembros de las ONGs y demás asociaciones, los invito a que todos los días tomen Morones Prieto en horas pico para que vean la utilidad de un segundo piso en la avenida. Imagino que el Grupo de las Seis toma esa avenida solo cuando van al aeropuerto en horas no pico por lo que no ven el impacto real de esta nueva vialidad.

De todos los proyectos que ha propuesto el gobierno del Dr. García, se me hace que es uno de los pocos que pudiera ser realmente útil para bajar el tráfico en la ciudad.

La duración de la construcción de 30 meses parece eterna pero no será más larga que el tiempo que tienen construyendo las nuevas líneas del Metro que tienen a la ciudad hecha un desastre.

Esperemos que si no se aprueba el proyecto, las mismas ONGs que no lo aprueban tengan soluciones para mejorar a lo que están en contra.

¡Ánimo!