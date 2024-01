Con la información publicada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) veremos cómo nos fue el 2023. El análisis de los datos será en porcentajes, que son más fáciles de manejar que las cifras de millones de pasajeros y millones de toneladas. La participación porcentual que tuvieron las aerolíneas en cuanto a transporte de pasajeros de enero a diciembre de 2023, dentro del territorio nacional, quedó de la siguiente manera:

Volaris 38.3%

VivaAerobus 33.2%

Grupo Aeroméxico 27.5%

Magnicharters 0.4%

TAR 0.4%

Transportes Aeromar 0.1%

Aerus 0.1%

Calafia Airlines 0.1%

Podemos observar que Volaris queda en primer lugar, cerrando fuerte el año en cuanto a vuelos nacionales. Vemos claramente que los pasajeros están prefiriendo volar con Volaris; le sigue VivaArobus, y en tercer lugar Grupo Aeroméxico que comprende sus dos aerolíneas: la troncal y su alimentadora, que es Aeroméxico Connect.

Sin embargo la historia es muy diferente si hablamos del mercado internacional:

Grupo Aeroméxico 46.2%

Volaris 38.7%

VivaAerobus 15.1%

Transportes Aeromar 0.01%

Aquí quien encabeza la lista es la aerolínea del caballero águila, y eso es fácil de entender, Aeroméxico es la única que vuela a tres continentes distintos: vuela en todo el continente americano, el asiático y el europeo. Además, antes del escándalo de los B737MAX9 traía un plan super agresivo de crecimiento con más vuelos tanto a los Estados Unidos como a Europa, precisamente para aprovechar la ola post covid.

Volaris por el otro lado a pesar de estar en primer lugar en las preferencias de vuelos nacionales, está por detrás de Aeroméxico, a pesar de que tiene dos divisiones más, Volaris Costa Rica y Volaris El Salvador. Claro, también hay que tomar en cuenta que es otro modelo de negocios.

Y VivaAerobus queda en tercer lugar; no obstante acaba de inaugurar un vuelo Monterrey-Denver para aprovechar la temporada de esquí en aquellas nevadas montañas.

Por supuesto, ya saben que en estas métricas todavía no se toma en cuenta a la Aerolínea del Estado Mexicano, cuyo nombre comercial es Mexicana de Aviación, porque inició operaciones apenas el 26 de diciembre, y nadie que se jacte de ser serio puede realizar un análisis de la aerolínea.

Lo aclaro porque ya he leído a un montón de plumas aseverar que es un rotundo fracaso, apenas a un mes de iniciadas las operaciones, y ya no sé que tanto desvarío más. Hasta el próximo enero de 2025, se podrá hacer realmente un análisis con toda la cordura necesaria sobre cómo le está yendo a la nueva Mexicana de Aviación.

Y quiero ser muy clara, porque a veces no se alcanza a comprender, o quienes lo saben omiten la información solo para poder seguir con la narrativa fatalista del fracaso, la concesión que se otorga a las líneas aéreas de este país es para tres cosas: transportar pasajeros, carga y correo.

Lamentablemente, nadie le explica lo anterior al presidente de la nación. Un vuelo “vacío” de pasajeros no es un fracaso, y nadie preguntó si el vuelo a Acapulco, llevaba carga. No lo olviden, el costo de operar un avión es el mismo si va lleno o si va vacío de pasajeros, pero lo quieren ver como un fracaso porque no están tomando en cuenta la carga, sí, de insumos, víveres, productos, mercancías, etc.

Y ya que estamos hablando de carga nacional, revisemos cómo les va a las aerolíneas en este rubro, de enero a diciembre del 2023.

Grupo Aeroméxico 34.2%

Estafeta 28.3%

Volaris 19%

MasAir 8.5%

VivaAerobus 8.4%

AeroUnión 1.5%

Calafia Airlines 0.1%

La lista la encabeza la aerolínea bandera del país, Aeroméxico; y no, no es que tenga aviones especiales dedicados a la carga; la panza de los aviones en rutas comerciales son para su aviación de carga, y está en un primerísimo lugar, después le sigue Estafeta, que esa sí, se dedica exclusivamente a la carga.

Con esto quiero que quede claro que aviones sin pasajeros, no es en automático un fracaso, además de que no se puede realizar ningún análisis serio a un mes de echada a andar la nueva aerolínea del Estado; querer hacerlo y peor aún sacar conclusiones, es absurdo.

Ahora, en cuanto a manejo de carga internacional los números son los siguientes:

Grupo Aeroméxico 45.4%

MasAir 38.6%

AeroUnión 13.0%

Estafeta 2.0%

Volaris 0.5%

VivaAerobus 0.5%

Las aerolíneas extranjeras y su porcentaje de pasajeros transportados es el siguiente para el periodo comprendido de enero a diciembre del 2023:

American Airlines 18.8%

United Airlines 13.8%

Delta Airlines 10.4%

Southwest 6.1%

Alaska Airlines 5.2%

West Jet 4.0%

JetBlue 3.5%

COPA 3.3%

Spirit Airlines 3.2%

Otras 31.6%

Creo que a nadie asombran los números de la aerolínea más grande del mundo, sobre todo si tomamos en cuenta cómo se dividen los vuelos: el 68.4% es desde y hacia los Estados Unidos, queda claro quién encabeza la lista; le sigue Canadá con un 8.7%, Europa con un 7.6%, Latinoamérica 5.2% y otros destinos 6.7%

Y ¿cómo queda repartido el pasaje?, revisemos porque debe interesarnos seguir fortaleciendo a la industria nacional, porque los números además de reveladores son muy interesantes.

La participación porcentual en el mercado internacional de transportación de pasajeros en el periodo que comprende de enero a diciembre del 2023, quedó de la siguiente forma:

Aerolíneas norteamericanas 49.3%

Aerolíneas mexicanas 27.7%

Aerolíneas canadienses 7.6%

Aerolíneas centro y sudamericanas 7.7%

Aerolíneas europeas 7.3%

Aerolíneas asiáticas 0.6%

Sigue dominando el mercado las aerolíneas extranjeras en un 72.5% del pasaje, solo el 27.7% llega o sale de nuestro país por nuestras líneas aéreas. Lo cual podemos traducirlo como una enorme área de oportunidad para el gobierno y que se impulsen medidas que coadyuven al crecimiento de nuestra aviación nacional .

Se equivocan las voces que señalan que no hay mercado, porque estas mismas voces no se ponen a analizar, con los pelos de la burra en la mano, cuál es el comportamiento del pasaje, qué líneas aéreas prefieren, y qué países son los más solicitados, comenzando con el vecino del norte, le sigue Canadá, Colombia, España, Panamá, Francia, Perú, Reino Unido, Costa Rica, Alemania y otros.

Los destinos de playa más solicitados son Cancún, San José Del Cabo, Puerto Vallarta, Culiacán, Mazatlán, Veracruz, Villahermosa, La Paz, Huatulco, Puerto Escondido, entre otros, pero como podemos observar, Acapulco no está dentro del Top Ten.

Las ciudades más solicitadas de este año: la Ciudad de los Palacios, o sea la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Mérida, la zona del Bajío (León y Guanajuato), Santa Lucía, Ciudad Juárez, Hermosillo, Chihuahua y otros.

Para mí, este ejercicio que podemos hacer gracias a los datos que proporciona tanto la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes como la Agencia Federal de Aviación Civil de nuestro país, arroja mucha luz y nos brinda una radiografía que nos indica cómo cerramos el 2023 en materia aeronáutica, y nos abre el panorama para identificar las futuras áreas de oportunidad.