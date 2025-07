Estimados lectores, es importante que hablemos del trabajo que, dentro de la industria aérea , realiza el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM). Aprovecho la gran oportunidad que tuve de estar presente en la LXXVII Asamblea General Conmemorativa, el pasado viernes 17 de julio, en el “Salón Terraza Virreyes”, del hotel Camino Real Polanco.

Desde este espacio quiero reconocer -para bien- cómo se auto percibe el gremio de pilotos, pues como profesionales que son dentro de la aviación, han entendido que son pieza clave y fundamental para el desarrollo del país, pero sobre todo para el fortalecimiento de la industria aérea nacional.

La forma es fondo. El evento estuvo amenizado por la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México, que nos deleitó a los presentes con un selecto repertorio de música mexicana; de las 18 piezas interpretadas destacaron “Janitzio” de Agustín Lara, “Las bicicletas” de Salvador Curiel y la extraordinaria y entrañable obra de Macedonio Alcalá, el himno de Oaxaca “Dios nunca muere”, pero todo el repertorio fue interpretado de forma magistral.

Labor fundamental del CPAM es la formación de los nuevos pilotos aviadores del país. Lo sé, dentro del gremio aeronáutico este tema ha sido la mar de polémico, y no podemos negar la existencia del debate entre los que están en contra, y los que apoyan la profesionalización de los tripulantes de cabina, en este caso de los pilotos aviadores.

Desde mi punto de vista, que los pilotos tengan un título y una cédula profesional además de la profesionalización, lleva de la mano mejores condiciones laborales; tema complicado que siempre se queda en las “congeladoras legislativas”, pero soy de las que cree que por algo se empieza, y aunque en el gremio de pilotos hay un montón de chistes alrededor, como el clásico de que “son chóferes de avión”, en realidad detrás de la profesión hay mucho más que solamente conducir una aeronave.

Al evento del CPAM, además de los pilotos agremiados acudieron sus familiares, un hecho que muchos medios no van a abordar, lo sé, porque pareciera que carece de interés, pero es sumamente relevante. Y es que dentro de la aviación se suele decir, cuando un piloto es ya comandante de la aeronave, que se la vive “en la soledad del mando”.

Sin duda uno de los aspectos que más se sacrifica en esta labor es a la familia. Cuando uno es tripulante (piloto o sobrecargo) nunca está; y lo que se conoce como “planes” simple y sencillamente no se pueden cumplir a cabalidad. Lo normal es faltar a fiestas de cumpleaños, celebraciones diversas como navidad y año nuevo, ni siquiera vivir los periodos vacacionales con los críos.

Los trabajadores aéreos, sobre todo los tripulantes, viven muchísimo la soledad. Por eso celebro que existan eventos como el del CPAM, que invitan a reforzar los lazos familiares y coadyuvan a tener una mejor salud emocional; eso es más que positivo para reforzar los estándares de seguridad en las operaciones aéreas.

Un piloto con depresión es un riesgo total. Como sucedió hace diez años con el caso del vuelo 9525 de Germanwings, donde un copiloto deprimido, de forma deliberada estrelló la aeronave. No podemos tomarnos a la ligera la salud mental de los tripulantes, por eso este tipo de eventos, en los que se reconoce su importante labor, y les permiten escuchar los aplausos, vítores de sus seres queridos, y reciben sus abrazos, ayudan a tener un mejor equilibrio emocional.

Y aquí sí puedo hablar con los pelos de la burra en la mano, ya que lo viví por muchos años en carne propia como sobrecargo; sé cómo la aviación te puede absorber de tal forma que la familia queda en un lejano segundo plano, porque volar se vuelve tu vida entera.

Que el CPAM ponga atención en el “apapacho” de sus agremiados es sencillamente plausible. Al final de la asamblea, los medios de comunicación asistentes tuvimos la oportunidad de entrevistar a su presidente, el piloto aviador Ángel Domínguez Catzín. Se le pidió su opinión sobre el panorama actual y temas coyunturales de la aviación. De dicha entrevista quiero resaltar algunos puntos, que son “garbanzos de a libra”.

Uno de los puntos medulares abordados por el presidente del CPAM, fue el apoyo de las autoridades gubernamentales, y cito sus palabras:

“…Esta administración dio un cambio de rumbo a la aviación, yo lo he mencionado en otros espacios, el simple y sencillo hecho de que la aviación aparezca en el Plan Nacional de Desarrollo, es muy positivo… Teníamos 31 años que no aparecíamos… El día de hoy tenemos una aerolínea regional que se está desarrollando como es Aerus, me parece que están haciendo las cosas como se debe… Con el acompañamiento de las autoridades, tenemos una Mexicana de Aviación que ahí está… Que llevan nuevas aeronaves, que ahora es más nuestra que nunca, porque ahora es de todas y de todos los mexicanos, por supuesto hay que estar vigilantes pero se está empezando a desarrollar la aviación y con miras al 2026, a mí me parece que la aviación puede jugar un papel importantísimo en el mundial de fútbol…”

Ángel Domínguez Catzín, presidente del CPAM