“Tú y yo, todas y todos somos la esperanza de México”, dijo hace un par de días Claudia Sheinbaum Pardo en una emotiva carta que circuló en medios de comunicación y redes sociales. Hoy oficialmente es la coordinadora de los comités de defensa de la 4T.

Es innegable que cada palabra de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México está cargada de emoción y lo es porque refleja el sentir de millones de mexicanos que han visto en la 4T una mejora en su calidad de vida, un cambio significativo, un cambio verdadero.

El nombramiento oficial

A las 15.37 de este domingo Claudia Sheinbaum recibió la constancia de mayoría entre aplausos y algarabía de los asistentes y la plana mayor de su partido.

La recibió con emoción porque además de ser la ganadora indiscutible de las encuestas para ocupar ese cargo, es la única que representa la continuidad de un gobierno de grandes logros encabezado por el presidente López Obrador, de quien dijo, ha logrado una “hazaña histórica”.

Claudia pronunció su discurso feliz, relajada y en todo momento elogió al presidente Andrés Manuel, dejándose escuchar en más de una ocasión el emotivo “Es un honor estar con Obrador”.

Los logros y la continuidad

Para dejar claro lo que representará el gobierno de Claudia Sheinbaum de ganar la presidencia, se enumeraron los logros que los mexicanos hemos tenido con el actual gobierno, asegurando que “México camina con las causas justas de sus pueblos”.

Porque es evidente que México ha cambiado, aunque los ciegos no lo quieran ver

Tenemos becas, apoyos a los más desprotegidos, democracia, empleos dignos, apoyos al deporte y a la cultura, en suma, una sociedad que funciona y camina.

Por ello, conminó a los mexicanos a tener memoria, a no olvidar el pasado y sobre todo a no dejarse engañar por una oposición que “regatea, dijo, lo que nosotros difundimos con orgullo”.

Refiriéndose a la oposición advirtió que el Frente Amplio por México es “la misma cosa”, el PRIAN, pero que actúa con engaños, que se “disfraza de feminismo” o de “ciudadanos”.

Puntos torales del discurso

Sheinbaum Pardo dijo fuerte y claro que México no va a retroceder ni volverá a dejar que impere la corrupción porque “México ya no es de unos cuantos’ y se debe abatir la discriminación y el abandono de muchos, para que haya progreso:

“Un país no puede progresar cuando se favorece a los más prósperos”. Claudia Sheinbaum Pardo

Sintetizo lo que considero fundamental en el discurso pronunciado por la candidata morenista a la presidencia de la república:

1. “Hoy las mujeres estamos en espacios públicos que hace cinco años era impensable”

2. “México ha cambiado profundamente para bien en lo económico político y social, pero sobre todo en un profundo sentido de solidaridad”

3. “Nuestra Máxima es erradicar la corrupción”

Con su discurso, y en su nueva e importante faceta como coordinadora de los comités de defensa de la 4T Claudia promete trabajar para no defraudar a los millones de mexicanos que llevaron al triunfo al presidente López Obrador y que siguen apoyándolo , pues la presencia de Andrés Manuel no se borrará jamás de la memoria y sus índices de popularidad siguen altísimos.

Pero no nos confundamos: Claudia no emula, no copia, no es una imitación del presidente actual. La doctora Sheinbaum es auténtica y la única que puede lograrlo, por ello la gente la eligió y le dejó en sus manos un compromiso que sin duda cumplirá.

Tenemos, pues, coordinadora, candidata, mujer que nos representa en un país donde el machismo cada vez se queda en el pasado.