Tras perder la encuesta interna de Morena y aliados, y solicitar la reposición del sondeo que señaló por estar viciado, Marcelo Ebrard Casaubón fue captado en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con reportes de medios de información, Marcelo Ebrard asistió al informe de gobierno de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Su aparición se da en el día en que Claudia Sheinbaum, ganadora de la encuesta de Morena y aliados, y Coordinadora Nacional de la Defensa de la 4T, fue nombrada oficialmente candidata presidencial.

Cabe destacar que fue el pasado miércoles 6 de septiembre que se anunció al ganador de la encuesta de Morena y aliados, luego de realizar recorridos por el país durante 70 días.

Los resultados de dicha encuesta señalaron que Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, por debajo de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Marcelo Ebrard fue captado en Acapulco, Guerrero

Este domingo 10 de septiembre, Marcelo Ebrard asistió al Informe de Gobierno de la Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Durante el evento el excanciller mexicano fue cuestionado sobre su situación con Morena , luego de que desconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum y afirmó que no había lugar para él y su equipo en el partido.

En ese sentido, ante el cuestionamiento de los medios de comunicación, Marcelo Ebrard dijo que no diría nada hoy, sino hasta mañana 11 de septiembre, tal como adelantó en días pasados.

“Mañana, mañana, mañana... no voy a hablar ahorita, mañana; hoy vine a presenciar el Informe” Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard anunciará el lunes 11 de septiembre lo que hará con sus aspiraciones políticas

Marcelo Ebrard anunció en sus redes sociales que el lunes 11 de septiembre será cuando anuncie qué hará con su aspiración a la candidatura presidencial en las elecciones 2024.

En su mensaje, Marcelo Ebrard confirmó que no buscará la candidatura presidencial independiente, ya que señaló es algo que no es su objetivo y “ no es la vía para contribuir al futuro de México ”.