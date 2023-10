“¿Será que con colores o el olor que dan las flores es más fácil ir

Despiertos?

¿Será que las palabras nunca expresan demasiado bien algunos

Sentimientos?

Esta mañana me he levantado y al darme vuelta me he ido rodando

No hubo mensaje de despedida, solo unas flores en el suelo del salón.”

MECANO