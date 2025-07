“Se ponen en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora” . En los primeros días de febrero del presente año eso fue lo que informó Claudia Sheinbaum, en sus redes sociales, después de haber sostenido “una buena conversación con el presidente Trump con mucho respeto a nuestra relación y la soberanía”.

Antes de eso, hay que recordarlo, el equipo de la presidenta Sheinbaum había hecho todo lo posible para evitar los aranceles…, pero no se había alcanzado el objetivo.

A pesar de que ya no había nada que hacer, la presidenta Claudia Sheinbaum intentó lo imposible y, como bien sabemos, lo logró en una llamada con el presidente Donald Trump.

Ese día de febrero, en la mañanera, Claudia apareció sonriente ante la prensa. Saludó y comentó lo ocurrido: “Buenos días… Ya vieron el tuit, ¿no?”. Reporteros y reporteras le aplaudieron.

Ayer Marcelo Ebrard dijo sobre otra amenaza arancelaria: “Ya todo lo que México tenía que hacer está hecho”. Ebrard no mintió. Simple y sencillamente el secretario de Economía y el de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, se aplicaron y llegaron hasta donde podían llegar. Hoy le toca a la presidenta Sheinbaum ir más allá de lo posible .

Tal expresión —“ir más allá de lo posible”— es el título del libro del escalador nepalí Nirmal Purja quien, en enero de 2021, pudo ascender a la única cumbre de más de ocho mil metros que hasta entonces no había sido conquistada en la temporada invernal, el K2.

Sheinbaum este jueves, en llamada con Trump, intentará otra vez que lo imposible se vuelva posible.

No será la primera ocasión en que Claudia haga suya una máxima de Nirmal Purja: “No hay montañas demasiado altas para escalar, solo hay mentes que no están dispuestas a intentarlo”. A la presidenta le sobran argumentos, sensatez, energía y buen humor para llegar a la meta, aunque se afirme que ya no hay posibilidad de alcanzarla.

Sabremos alrededor de las diez de la mañana el resultado de la charla de hoy entre Sheinbaum y Trump. Soy optimista no por ingenuidad, sino por experiencia y conocimiento del personaje: Claudia sabe ir más allá de lo posible, tal como lo ha hecho antes. Confío en la presidenta de México. Seguro estoy de que anunciará buenas noticias para nuestro país.

Y sí, ella volverá a sorprender al mundo.