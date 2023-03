“Y tengo una mala noticia

No fue de casualidad

Yo quería que nos pasara

Y tú, y tú lo dejaste pasar

No quiero que me perdones

Y no me pidas perdón

No me niegues que me buscaste

Nada, nada de esto

Nada de esto fue un error, uh-oh-oh

Nada fue un error

Nada de esto fue un error, uh-oh-oh

Nada fue un error.”

COTI