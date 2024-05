En este 2024 la historia se repite, López Obrador, su 4T y sus chapulines con todo y la derrama de recursos para la compra de voto y la creación de espejismos laborales como los del Tren Maya , Morena y sus candidatos no pueden penetrar frente a la sociedad Yucateca.

Este estado marca una gran diferencia y explica otro fenómeno, el valor de la democracia y principios que han mostrado a lo largo de los años. La conducta ciudadana en Yucatán empieza a replicare en otras mucha entidades.

Su candidato el Huacho Mena, no puede armar un buen discurso y generar credibilidad frente a la sociedad, no ha podido convencer, no ha podido hacer mucho, y su compañero de fórmula para la alcaldía de Mérida, otro chapulín Romel Pacheco, ni hablar lo dejan.

El Huacho como toda la composición de Morena, fue de los que no lograron crecer políticamente en el PAN, partido al que perteneció por más de 17 años. Donde ocupó diversas posiciones como diputado y alcalde, incluso fue por nombramiento de Felipe Calderón, delegado de la SEP.

Cundo fue candidato a la gubernatura de Yucatán para las elecciones estatales de 2012, perdió ante Rolando Zapata Bello del PRI, quien por cierto hizo un excelente gobierno.

En 2018, Díaz Mena intentó ser candidato a gobernador por segunda ocasión por el PAN, al no conseguirlo frente a Mauricio Vila, hizo lo de los chapulines, se pasó a Morena.

En Yucatán han gobernado el PAN y el PRI, y se han dado importantes agarrones políticos, con una importante vigilancia de la sociedad, lo que ha llevado de uno u otro lado a que tengan que hacer buenos y mejores gobiernos. Incluso más allá de las diferencias políticas, en Yucatán repiten funcionarios públicos, como los casos del secretario de desarrollo económico o el de seguridad pública.

El gobierno de Vila ha tenido excelentes resultados, aunque ahora le tocara lidiar al próximo gobierno con el espejismo que generó AMLO con el Tren Maya, abrió plazas de trabajo, pero estas fueron temporales, ahora que se supone ya se terminó este elefante blanco, no saben que hacer con esa mano de obra. Por otro lado, el principal motor de la economía yucateca es contar con gas natural y energía eléctrica, desde el terminó de la administración pasada, se había concretado la ampliación ducto de gas natural y la construcción de dos centrales de ciclo combinado, que permitirían el desarrollo económico de la Península. Cinco años y AMLO y Bartlett han sido incapaces de lograrlo, los apagones son cada vez más contantes y la industria empieza a migrar del estado.

A ver si al final de la administración obradorista se alcanzan a concluir las dos plantas de cogeneración Mérida IV y la de Valladolid, y si son capaces de llevar el gas por ducto, o seguirán intentando llevar el gas por barco mucho más caro y favoreciendo algunas empresas consentidas de Bartlett y los hijos de Andrés.

Por otro lado Yucatán es el estado más seguro del país, tiene importantes expectativas de crecimiento económico , además de ser el estado con la mayor oferta cultural y educativa.

De acuerdo a datos de varias fuentes oficiales, como una encuesta a nivel nacional que realizó el IMCO en 2022 para analizar el Índice de Competitividad Urbana, que permite jerarquizar las mejores ciudades para vivir en México, a la par del Índice de Paz en México 2022 y la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2022, entre otros.

En el 2022 Mérida fue considerada como una de las ciudades más seguras de México y América Latina, de acuerdo con la revista CEOWorld Magazine. La ciudad se encuentra por arriba de otros lugares como Finlandia y aquí sí y sin presumir como Dinamarca, según esta medición.

Además, según el Índice de Paz en México 2022, Yucatán también fue el estado más seguro del país, lo que la llevó a ser la sede en septiembre del 2019, del Premio Nobel de la Paz, donde acogió a más de 30 premios Nobel.

La oferta de Morena es pura habladuría poco sensata y nada que ver con las expectativas de los yucatecos, En la gira que realizó Claudia Sheinbaum a Mérida tuvo una reunión con lo presidentes de todas las asociaciones y cámaras empresariales, pero no logró convocar a lo empresarios, que nunca llegaron. El recinto no muy grande tuvo que ser llenado con acarreados. Ahí habló con una presentación buena para un estudiante de licenciatura, no para alguien que aspira a dirigir un país que se encuentra entre las 20 naciones más importantes del mundo.

Mostró su molestia, como de costumbre con el Huacho, quien se desvivía por tratar de quedar bien, y cuando le quiso presentar a dos personajes (de un despacho de abogados de México que están con el Huacho), Claudia ni siquiera volteo a verlos.

El problema del Huacho quien se supone atrae y quiere dar confianza a los empresarios y a la inversión, es que actúa como todo un porro al puro estilo morenista, al presidente de Canacintra de Yucatán y dueño de la galletera Dondé, las huestes morenistas le han detenido la obra para que a su fábrica le llegue el gas natural.

En otro ejemplo los morenistas del Huacho y Claudia extorsionan a ejidatarios de Chuburná violando la ley electoral, al condicionar pago a ejidatarios solo si votan por Morena, “Si quieren ejidatarios cobrar sus tierras de Vista Alegre y Arcos, tienen que votar por Morena, es la única manera”

Acusaciones de enriquecimiento ilícito, irregularidades en su paso por la Secretaría del Bienestar. La desesperación del Huacho es tal que decidieron incorporar en sus filas a Mauricio Sahuí, un expriísta que perdió ante Mauricio Vila.

A menos de que la sociedad yucateca apostara por Morena, con sus gobiernos que han sido desastrosos en otros estados y dejaran de lado que han tenido buenos gobiernos con el PRI y el PAN, no hay forma de que el Huacho pueda ganar.

