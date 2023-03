Encuesta mixta del diario Reforma. ¿Mixta? Es decir, con 600 cuestionarios aplicados cara a cara en vivienda y 400 vía telefónica.

¿Por qué no toda la encuesta se hizo telefónica? ¿Por qué no toda en vivienda? Misterio estadístico.

Lo que sea, Claudia Sheinbaum gana en todas las preguntas importantes que hizo Reforma:

1.- En la Ciudad de México, la mayoría de la gente votaría por ella para presidenta del país.

2.- La mayoría aprueba su trabajo como jefa de gobierno.

3. - La mayoría piensa que “a pesar de estar interesada en ser candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum no ha desatendido la CDMX”.

√ La mayoría cree que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido bien ante los incidentes en el metro.

√ La mayoría piensa que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum los recursos para el mantenimiento del metro han aumentado.

√ Desde luego, a AMLO lo aprueba la mayoría de la gente de la CDMX

Hasta ahí la encuesta de Reforma, que siempre es influyente, lo que sea de cada quien...

Son positivos los números de Claudia Sheinbaum después de durísimos cuatro años como jefa de gobierno: años de natural desgaste porque el ejercicio del poder desgasta a cualquiera.

Destaco de la encuesta de Reforma que la mayoría no la evalúa negativamente ni siquiera en lo relacionado con las crisis más complicadas que ha enfrentado, las del metro capitalino, que en mi opinión está en problemas más por el abandono de décadas que por razones atribuibles a la actual administración.

Reforma es un diario influyente, claro que sí. Y sus encuestas son importantes, inclusive las mixtas. Pero sus editores tal vez deberían revisar lo que hacen, ya que es el diario que más ha insistido en que no se le han invertido al metro más recursos para el mantenimiento. Y, a juzgar por su encuesta, en ese tema la gente no leyó a Reforma o no le creyó: ya que la mayoría (47%) piensa que tales recursos sí han aumentado contra una minoría (26%) que comparte la visión del periódico propiedad de la familia Junco de que han disminuido.

En fin, una encuesta más que se suma a una larga lista de estudios demoscópicos que la jefa de gobierno gana. Estudios de todo tipo: de vivienda, telefónicos, telefónicos con robot y ahora mixtos.