El atentado contra Ciro Gómez Leyva despertó la indignación del expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox. Ambos culpan al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Reporteros sin Fronteras, México es el país sin guerra más peligroso del mundo para ejercer el periodismo.

También es un país en el que se cometen más feminicidios. Diez mujeres son asesinadas al día. Miles de mujeres desde el sexenio de Vicente Fox han muerto de la manera más atroz. Me cuesta trabajo escribir el término “mujeres”, para mí es frío, despectivo y plural. Así como decir “periodistas” ambos eran seres humanos con nombre, apellido y han sido olvidados. Su caso, como lo he dicho en innumerables ocasiones es investigado sin interés, sin profesionalismo y sobre todo carente de empatía. Las carpetas se apilan y apilan para dejarlos en el olvido…

Ahora es el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Imagino, o tal vez ni siquiera mi mente sea capaz de lograrlo, el pánico que habrá sentido. Gómez Leyva es comunicador con mucha audiencia.

Espero que quienes hayan disparado sean detenidos y juzgados. Que no siga imperando la impunidad para que después quede como otro más aunque Gómez Leyva es de los afortunados de poseer un vehículo blindado.

México es uno de los países más peligrosos del mundo. La vida de los periodistas de investigación es dura en este país, están desprotegidos… todo está descompuesto: corrupción, nexos entre funcionarios públicos y narcotraficantes, los cárteles se han multiplicado, fortalecido.

Vicente Fox expresidente de México dijo estar indignado por el atentado que sufrió el periodista Gómez Leyva. En su cuenta de twitter escribió:

“López es más que responsable en el caso Ciro. El ha provocado todo esto por irresponsable”.

Fox olvida que en su sexenio se registraron 22 asesinatos de periodistas. ¿Quiénes fueron a los que privaron de la vida por investigar, por poner en riesgo su integridad física por meter o tocar la piel de algún político o narco? Solo sus familiares quedaron para siempre con ese hueco, para las autoridades la carpeta de investigación ahí quedó…

¿Ya olvidó también Vicente Fox que en su sexenio asesinaron a cientos de madres, hijas, abuelas, niñas en Ciudad Juárez? Que ellas fueron invisibles para él… destacó su falta de voluntad política para resolver y detener los crímenes en Ciudad Juárez. Para Fox, los casos “eran responsabilidad del gobierno del Estado de Chihuahua”. Y se deslindó.

Los discursos que daba el expresidente y su esposa a favor de las mujeres en nuestro país fueron vacuos… Fox reconoció que los asesinatos eran una “barbarie” se limitó a ofrecer su cooperación al gobierno del entonces gobernador de Chihuahua. Los asesinatos incrementaron la mayoría eran niñas y adolescentes entre 9 y 25 años de edad de escasos recursos; eran estudiantes o trabajaban en alguna maquiladora. Eran privadas de su vida de manera violenta; torturadas y abandonadas en algún lote baldío.

Vicente Fox se negó llevar al ámbito federal el feminicidio en Ciudad Juárez. Cerró los ojos a los reclamos, miró hacia otro lado… hoy, olvida que en su sexenio veintidós periodistas fueron ultimados… ¡22!

Felipe Calderón también expresó su indignación culpando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Calderón acusa al gobierno de López Obrador de promover el linchamiento de periodistas y ésta sería la razón de fondo que dio lugar al atentado que sufrió Gómez Leyva…

Escribió: “mi solidaridad con Ciro. ¡Basta ya del clima de linchamiento promovido desde el gobierno contra prensa y opositores que exacerba a fanáticos o criminales”.

Calderón también olvida que durante su negro sexenio fueron asesinados 48 periodistas. ¡48 vidas que hacían trabajos de investigación que seguramente traspasaban el umbral permitido por cualquier autoridad.

En el sexenio de Calderón, la impunidad legada del sexenio de Fox, se extendió, se consolidó. La violencia aumentó a niveles jamás vistos. Crímenes brutales… inocentes muertos en enfrentamientos que después fueron llamados “daños colaterales”. Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey no eran sicarios, ni narcos; como los llamó Caldero. ¡Eran estudiantes con un gran futuro!

Felipe Calderón se empeñó en una guerra contra el narcotráfico. Miles de muertos, desaparecidos y la fabricación de culpables son uno de los sellos indelebles que marcarán su sexenio. Durante su gestión los feminicidios se dispararon un 155%. Se dice que estos feminicidios fueron consecuencia de los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre éstas la nula seguridad y las fuertes complicidades entre autoridades y criminales.

En el sexenio de Felipe Calderón fueron asesinados 48 periodistas de diversos medios , ¿qué pasó con ellos? Tal vez algunos de los casos hayan sido resueltos, los demás, están en el olvido, en la carpeta repleta llamada “impunidad”. Ser periodista de investigación es firmar una sentencia de muerte.

En el sexenio de Enrique Peña perdieron la vida 47 periodistas. Solo que el expresidente se ha mantenido alejado de todo. Bajo perfil, en silencio. ¿Esperando a que todo su sexenio se borre de nuestra memoria? Él está disfrutando de la vida; ajeno, protegido con la consabida impunidad. No olvidamos, ente muchos casos de corrupción además del asesinato de los periodistas, los feminicidios, y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

El periodista Ciro Gómez Leyva corrió con suerte. Un coche blindado le salvó la vida. A los periodistas de a pie, a los de investigación nadie los protege, solo caminan con la cámara en mano, valientes, decididos para evidenciar corrupción o vínculos de políticos con narcotraficantes… ellos, carecen de cualquier medio de protección.

Este lamentable atentado ha despertado la indignación de políticos y periodistas que desde un inicio han desaparcado por diferentes razones al presidente Andrés Manuel. Una oportunidad triste, indignante o ¿afortunada?

Ricardo Monreal, el aspirante a candidato presidencial de quién sabe cuál partido, condenó tajante el ataque que sufrió Ciro Gómez. “Exijo a las autoridades para detener a los culpables materiales e intelectuales”.

Marko Cortés: “Mi exigencia para que las autoridades esclarezcan los hechos. Toda mi solidaridad contigo…”

Alzaron su indignada voz varios personajes políticos adversos al presidente, como Xóchitl Gálvez, Kenia López, Ferriz de Con… y Alejando Moreno, líder nacional del PRI se pronunció al respecto: “La descalificación que a diario sufre la prensa tienen repercusiones claras. Moreno se manifestó a pesar de sus declaraciones filtradas contra periodistas”.

Todos indignados… espero que su indignación sea auténtica. Que no solo se valgan del terrible atentado que sufrió Ciro Gómez para atacar y desprestigiar al gobierno que tanto repudian.

El presidente Andrés Manuel ha trabajado cada día desde que tomó posesión. Es un hombre auténtico y sensible. En la conferencia después del atentado que sufrió Gómez Leyva, López Obrador mostró su solidaridad con Ciro. Aclaró que a pesar de las diferencias que tienen no se debe atentar contra la vida de las personas, no se debe molestar o agredir y mucho menos quitarle la vida.

“Quiero decirle a Ciro que no está solo”…