Ciro Gómez Leyva nos ha acostumbrado a su buen periodismo en Radio Fórmula e Imagen TV. Es líder gracias a su trabajo de calidad. Pero sus encuestadores en su noticiero matutino, los de la empresa México Elige, definitivamente no son los mejores. Hace años innovaron con encuestas aplicadas en Facebook y, sin duda, lograron muy buenos trabajos. Pero el método desarrollado por Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano entró en serios problemas con las sucesivas crisis de la empresa de redes sociales de Mark Elliot Zuckerberg.

Mis amigos Zaragoza y Campuzano, en vez de cambiar para adaptarse a la nueva realidad —la imposibilidad de encuestar en Facebook—, han insistido en hacer lo que no funciona. Así, desde hace ya bastante tiempo difunden estudios demoscópicos, normalmente fallidos, en el noticiero de radio de Ciro Gómez Leyva. Sus resultados varias veces me han parecido desacertados y así lo he dicho en mis artículos. Había dejado de comentar tales encuestas porque no habían pasado de la equivocación estadística. Tristemente ayer dieron el triple salto de la muerte del error a ponerse, de plano, a disparatar. Disparatar, en efecto, “decir o hacer algo fuera de razón y regla”, según la definición del Diccionario de la lengua española.

Este lunes México Elige presentó una encuesta en el informativo de Gómez Leyva que nomás no tiene sentido. Para empezar los analistas hicieron preguntas sobre decenas de personas más de 200 personas e instituciones, lo que es un pecado grave. Cuestionaroan a la gente acerca de:

√ 1. Un presidente —el único que tenemos, Andrés Manuel López Obrador.

√ 32 Gobernadores y gobernadoras:

√ 31 presidentes municipales:

√ 36 titulares de los principales cargos públicos:

√ 10 órganos autónomos

√ 11 instituciones públicas:

√ 130 otros políticos y otras políticas

(Duda: ¿Por qué si México Elige incluyó en la larguísima lista al presidente de la primera sala de la SCJN, Jorge Mario Pardo, no al de la segunda, Alberto Pérez Dayán? Y si los encuestadores tomaron en cuenta a las ministras Yasmín Esquivel, Margarita Ríos y Arturo Zaldívar, ¿por qué no a sus colegas Loretta Ortiz, Juan Luis González, Alfredo Gutiérrez, Javier Laynez y Luis María Aguilar?)

A ver, Ciro, ¿esto es serio?

Los queridos encuestadores de México Elige, ¡¡¡en una sola encuesta!!!, han preguntado a la gente su opinión —en varios temas, por supuesto— acerca de 251 instituciones y personas. Eso me parece puro vacilón que ni como chiste pasa ya que el cuestionario incluyó además preguntas acerca de:

Cómo celebran las parejas el 14 de febrero.

Número de relaciones sexuales a la semana.

a la semana. La línea 3 del metro capitalino.

Si alguna vez se ha tomado pulque.

La pizza favorita de las personas.

La Guardia Nacional en el metro de la CDMX.

Si se ha practicado el sexo oral .

. El tamal favorito de los mexicanos y las mexicanas.

La posibilidades de sabotajes en el metro.

El día preferido para las relaciones sexuales.

La hora en que se acostumbra tener sexo.

Lo que hizo Creel al no dejar entrar soldados armados al salón de la cámara baja.

Satisfacción sexual del público.

Si es necesaria o no una nueva Constitución.

Posición sexual favorita.

Si hay quien se considera sadomasoquista.

Ciro, Ciro, Claudia es líder, sí, pero te aseguro —contra mis deseos— que Marcelo está bastante más arriba que Adán.

Definitivamente no es serio lo que hizo México Elige y que Ciro Gómez Leyva difundió en Radio Fórmula. Lo afirmo con ganas de ayudar a tan destacado periodista y a sus encuestadores, que son mis amigos.

Porque en tres días —del 9 al 11 de febrero de este año— preguntaron a una muestra de la población no solo su opinión acerca de más de 200 personas, sino también cuestionaron a la gente acerca de asuntos tan relevantes como si le gusta estimular con la lengua los órganos sexuales de la pareja y, de pasada, más allá de sus preferencias sexuales, averiguaron sus menos interesantes preferencias electorales.

Y sí, en lo electoral estuvo al mil la masturbación política de la encuesta de México Elige.

Que Claudia Sheinbaum es líder, no hay duda, lo dicen todas las encuestas serias. Lo que cae en el terreno de la ficción es el dato de México Elige de que Adán Augusto López supera a Marcelo Ebrard.

Querido Ciro, tu amigo Pancho González —el dueño de Milenio— te diría que esa mentira no es verdad. Y es que de plano las cosas no son así.

No es mi deseo —me encantaría que Marcelo hubiera caído altercer lugar, ya que ello significara que su ruina política—, pero no ha ocurrido.

Ciro, diga lo que sea la encuesta que difundes, Marcelo sin duda está en competencia. Entre seis y diez puntos abajo de Claudia, pero está en la carrera y con una buena campaña podría crecer.

El que no está en competencia —no lo ha estado en ningún momento— es Adán Augusto. Este con trabajo aventaja a Monreal y me parece que no le gana a Noroña.

Así lo aseguran todas las encuestas serias —las de MetricsMx, publicadas en SDPNoticias; Lorena Becerra, en Reforma; Enkoll, en El País; Buendía & Márquez, en El Universal; Poligrama, en El Heraldo de México, y Alejandro Moreno en El Financiero—.

La competencia está entre Sheinbaum y Ebrard, con la jefa de gobierno encabezando las preferencias, pero sin descartar al canciller. Y, como se desprende del análisis de la opción “no sé” del tracking diario de MetricsMx para SDPNoticias, solo ella y él tienen posibilidades. Están fuera de la carrera Adán, Monreal y Noroña.

No es correcto restarle toda competitividad a Marcelo para intentar mejorar la posición de alguien tan rezagado como Adán. Ni Ebrard merece ser víctima de pecados metodológicos tan graves.

Ebrard y el narco

“Salpican en juicio a Gobierno de AMLO en el DF”. Es la cabeza de una nota de Reforma. Eso es falso. Si acaso el salpicado es Marcelo Ebrard.

Como dice el propio Reforma en Nueva York el El Rey Zambada “aseguró ayer haber pagado tres millones de dólares a Gabriel Regino cuando éste se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de la CDMX jefaturado por AMLO”. Sí, jefaturado por Andrés Manuel entre 2000 y 2005, pero a Regino lo llevó a trabajar a la dependencia el entonces secretario de la policía capitalina, Marcelo Ebrard.

Así que es Ebrard el que deberá dar explicaciones, no el presidente López Obrador. Es lo que se concluye de la propia nota de Reforma: Regino “llegó a la SSP capitalina en 2002 invitado por el entonces jefe de esa dependencia, Marcelo Ebrard... Ayer El Rey, en el marco del juicio contra García Luna en Nueva York Zambada aseguró además que en 2008, ya siendo Marcelo Ebrard Jefe de gobierno de la CDMX, fue rescatado por policías capitalinos, cuando integrantes del Cártel de los Beltrán y elementos de la AFI desataron un operativo para asesinarlo”.

No sé si Ebrard perderá puntos en las encuestas por las revelaciones del narcotraficante Zambada. Sí sé que ni en este caso se beneficiaría Adán Augusto, quien no ha hecho la tarea para volverse popular.