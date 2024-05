“Una disculpa implica: 1 reconocer la falla, 2 asumir responsabilidad, 3 estar arrepentido, y 4 cambiar @JPsagalvez así lo hizo. Dio ejemplo de madurez y gallardía, de aprendizaje y crecimiento. Malicia, falta de escrúpulo y límites seguir hostigando.” JOSÉ ANTONIO MEADE

“El hombre mezquino se hunde cada vez más en la mezquindad, cada vez más se enreda en ella. Hasta que perece.” RYSZARD KAPUSCINSKI

“Nunca hagas grande, a quien nació rastrero.” DICHO

Predecibles. De uno y otro lado. Ayer, con bombo y platillos, los corifeos de la 4t compartieron ayer un nuevo video sobre el hijo de Xóchitl Gálvez. Mismo día y ocasión que el mostrado en el video anterior, misma peda pues. En este se le ve peleándose con policías de la CDMX.

Muy predecibles quienes lo dan a conocer y reproducen en estos momentos, tres días antes del debate presidencial. El objetivo: sacar de concentración a Xóchitl y arreciar críticas contra ella. Igual que hicieron con la divulgación del primer video y ya sabemos que a la hidalguense no le fue muy bien en esa ocasión… Se la están repitiendo en vista de este tercer debate y sabiendo que afecta se metan con su familia. ¡¿Y cómo no?!

Pero predecibles también por inexpertos quienes están en el equipo de Xóchitl, ¿o qué?, ¿nadie pensó que Morena repetiría el numerito? ¿Qué no habrían otros videos de Juan Pablo y que los utilizarían en el momento más álgido de la contienda? Pues no, por lo visto no. Nadie lo pensó o tomó medidas básicas para atajar este tipo de ataques.

Aunque ambos equipos son predecibles, no por ello son iguales. ¡Qué va! Los primeros no tienen escrúpulos y a los segundos les falta malicia.

Por lo que a los obradoristas respecta, ya no es raro constatar que, mientras exigen que nadie se meta con sus familiares, se tiran a destruir la vida de un joven que ya pidió disculpas públicas y directamente a los ofendidos por su actuar de hace algunos años. Porque es muy importante subrayarlo, los videos mostrados NO son del presente, son de hace al menos de siete años atrás. El guardarlos muestra la saña de la 4t y cómo también para ellos no hay enemigo pequeño (si bien Xóchitl es uno muy poderoso). Cualquier error de quién sea, será guardado por ellos; atesorado y, en el momento que consideren, lo explotarán en la cara de sus adversarios.

Probablemente, de entre las contradicciones del obradorato, no existe una más vil que lo que han hecho contra Juan Pablo. La misma Beatriz Gutiérrez Müller compartió en sus redes sociales un sentido mensaje del porqué no meterse con la familia. Qué lástima que en la 4t a ella le hacen caso a discreción. Por lo visto solo si así les conviene a sus intereses; tener a la esposa del presidente como guía moral es solo una mentira más de este régimen…

El video pega también negativamente en lo sustantivo: con y hacia la policía de la CDMX, máxime cuando Xóchitl ha compartido reiteradamente la importancia de mejorar los salarios para los uniformados, sus equipos y el darles su justo valor, máxime ahora que el gobierno federal y local les quiere dar las gracias y sustituirlos con la Guardia Nacional.

Ahora bien, habrá quien dirá que igual otros actores, partidos, políticos y simpatizantes se meten con los hijos de López Obrador. Valdría, entonces, poner los puntos sobre las íes (diría María Amparo Casar y la sabiduría popular). A los hijos mayores de Andrés Manuel se les señala de corrupción. De haber favorecido a amigos con negocios ilegales al amparo del Estado; algunos tan ruines como el vender medicinas que hasta la COFEPRIS señaló como malas... o tan inconscientes como presumir a carcajada batiente el que vendieron balastro de mala calidad para usarlo en las vías del Tren Maya.

Hay diferencia, claro que la hay, entre la responsabilidad, el reconocimiento y el arrepentimiento de un chamaco borracho que grita y falta al respeto y de unos hombres que están señalados en muchos asuntos de una corrupción sin precedentes.

Ojalá que esta forma tan vil de meterse con la familia de la candidata de ‘Fuerza y Corazón por México’ se le revierta a los morenistas y aliados como bumerán. Espero se proceda de manera judicial contra los hijos de Andrés Manuel ahora que ya no estén protegidos por las mieles de la adulación y de los intereses económicos.