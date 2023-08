Con mentiras y manipulación, de cara a su Quinto Informe de Gobierno el presidente aborda uno de los peores fracasos de su administración, la seguridad , donde quedó muy lejos de sus promesas de pacificar el país.

“Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados… A mitad del sexenio ya no habrá guerra”. Asimismo decía que “es muy grave lo que sucede en cuanto a inseguridad y violencia; tengo el compromiso de enfrentarlo”

Y aseguraba que “en muy poco tiempo comenzarán a reducirse los índices delincuenciales que azotan al país”.

Cinco años más tarde

Las promesas siguen siendo las mismas, pero los mexicanos padecemos los peores índices de inseguridad jamás registrados. Los comerciales del Quinto Informe de Gobierno siguen siendo promesas de campaña, nada de resultados:

“Se atienden las causas de la violencia, brindando oportunidades de estudio y de trabajo para jóvenes; y se actúa con inteligencia para combatir a la delincuencia”. Andrés Manuel López Obrador

También dice: "

“Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud, Morelos decía: que se eduque al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado. Nosotros sostenemos, la paz es fruto de la justicia, así estamos enfrentando el flagelo de la violencia”. Andrés Manuel López Obrador

En sus compromisos 84, 85, 86, aseguró que con una reunión diaria con el gabinete de seguridad, crear la Guardia Nacional y construir 266 coordinaciones de Seguridad, bajo su filosofía “Abrazos no balazos” combatiría las causas de la violencia.

Los datos no los relatos son contundentes

De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, del 1 de diciembre de 2018 al 27 de agosto de 2023, las fiscalías estatales y federales han registrado 164 mil 445 homicidios dolosos en México. Sólo para dimensionar la catástrofe de la política lopezobradorista. En los sexenios de Vicente Fox se registraron en los 6 años 46,506, con Felipe Calderón 85,391; con Enrique Peña Nieto, se alcanzó una cifra espeluznante de 108,124; pero con AMLO, en cinco años de su gobierno, superó por mucho a los anteriores, casi ya tiene la suma de los homicidios de los dos últimos sexenios, al alcanzar la cifra escalofriante de 164, 445.

El periodista Jorge Ramos se ha presentado en cuatro ocasiones en la mañanera para demostrar con datos duros y oficiales el fracaso en la estrategia de seguridad. El 22 de septiembre de 2022 le dijo: “Su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Por eso muchos se oponen a ella. Si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Si siguen matando 84 mexicanos por día, al final cuando entregue el poder, serán 190.000 muertos”. Y de esa fecha para acá, lamentablemente el vaticino de Ramos se está cumpliendo.

Los datos recientes divulgados por la DEA, el Pentágono y otras instancias y agencias de seguridad de Estados Unidos, revelan el fracaso de la estrategia de seguridad y una posible vinculación del gobierno mexicano con el cartel de la droga que domina el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.

El primero de junio de 2023 AMLO reconoció el fracaso de su estrategia de seguridad: “Ahora nos dicen: ‘Qué barbaridad, el gobierno de ahora es el que tiene más homicidios!’. Sí, pero ¿por qué no pones la lámina de homicidios? Para que vean cómo nos dejaron el país, porque esta es un mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud, educación y así nos dejaron todo”.

Se olvidó que había asegurado conocer la situación, lo dijo en campaña y al inicio de su gobierno, pero cinco años más tarde, las cosas empeoraron, no le quedó más que reconocer, pero como buen niño berrinchudo e irresponsable., él no tiene la culpa de nada, siempre son otros.

Olvida también que es el único presidente que ha tenido relación con la familia del capo más temido y buscado por todo el mundo, como lo fue el Chapo Guzmán. Olvida que un operativo donde ya se tenía detenido al hijo del Chapo, ordenó que lo dejaran libre; olvida que más de 17 gobernadores de Morena y aliados tienen presunción de su relación con el narcotráfico.

La estrategia es negarlo

Niega la extradición del Chapito. Niega trabajar de forma conjunta con Estados Unidos. Niega que México produzca fentanilo. Sobre las acusaciones que pesan sobre el general secretario de SEDENA, Crescencio Sandoval, AMLO lo defiende para evitar que responda sobre los cuestionamientos que pesan sobre él: “Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman. Están nada más viendo qué maldad van a hacer, son malos de “malolandia”, entonces, por eso, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera”.

AMLO llegó a burlarse de las masacres, después de algunas de alto impacto como las que sufrió en 2019 la familia Lebaron, expuso al periódico Reforma en su conferencia matutina, mientras se reía de la portada: “A ver pon la primera del Reforma, en una de esas la encontramos. Ahí está, mira. ¡Ahí están las masacres!, je, je, je. Son predecibles, muy obvios”.

De acuerdo con el primer informe de 2023 de la organización civil Causa en Común, “Galería del horror, presentado en el mes de mayo, se llevaban contabilizadas solo en los cinco meses 191 masacres.”

A todo esto se suman los feminicidios, secuestros y otros delitos del fuero común.

Al final, los cinco años de gobierno de AMLO solo han servido para tener el país más inseguro y violento, la percepción generalizada es que se ha cedido ente el crimen organizado .

Twitter: @diaz_manuel