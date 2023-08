Al inicio de su administración el presidente anunció 25 proyectos considerados prioridad, 13 enfocados en infraestructura .

La promesa fue que las obras estarían concluidas antes del término de su administración, que no se saldrían del presupuesto pactado, pero sobre todo, que serían en beneficio de los mexicanos.

Lamentablemente las cosas no salieron nada bien y todos sus proyectos han resultado un total y absoluto fracaso: AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, Internet para Todos, reconstrucción para los afectados de los sismos, desarrollo urbano en colonias marginadas, modernización de las seis refinerías o el proyecto para producir más energía eléctrica.

Cancelación del NAIM y construcción del AIFA

La idea de construir otro aeropuerto para la CDMX surgió de la necesidad de cubrir el aumento en la demanda de vuelos de pasajeros y carga por el desarrollo que México había sostenido.

El NAIM tuvo muchos años de planeación, desarrollo de ingeniería, financiera, económica y social, de acuerdo con el programa estratégico presentado por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. En una primera fase, el proyecto planteaba hasta 144 vuelos por hora y 855 mil cada año, casi el doble del AICM.

El AIFA no solucionó la demanda que le dio origen, y a dos años de ser inaugurado no despega, a pesar de que en dos ocasiones la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ha tenido que reducir los vuelos del AICM, hace un año ya había reducido el tope de operaciones de 61 a 52 y apenas el lunes pasado, lo volvió hacer, de 52 a 43. El número de vuelos AIFA y AICM es prácticamente igual a los que tenía el AICM por sí solo.

En cuanto al costo al erario., el capricho y ocurrencia de AMLO, ha sido mayúsculo, él prometió que costaría mucho menos que el NAIM incluida la cancelación, pero lamentablemente ocurrió lo contrario.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) estimó el costo de la cancelación en 331,996 MDP, 232% mayor a lo estimado por el gobierno federal, mientras el costo de la construcción del AIFA, se estimó en la primera proyección en 75,000 MDP y al final, la Secretaría de Hacienda reconoció que el costo final fue de 104,531 MDP, sin considerar otros gastos que se realizaron en el año 2022.

La opacidad de la obra llevó al gobierno a reservar por cinco años el Plan Maestro del AIFA bajo el argumento de que constituye un riesgo a la seguridad nacional .

Dos Bocas

Originalmente el presupuesto de la refinería fue de 8 MMD, pero llevan gastados más de 22 MMD y el retorno de la inversión se calcula en más de 50 años. Desde su inicio el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera destacó la inviabilidad del proyecto, pero AMLO hizo oídos sordos.

En su arenga populista pronunciada al tercer aniversario de su triunfo, AMLO decía: “No exportar petróleo crudo, y transformar en México toda nuestra materia prima; para ello, a finales de 2023 estaremos procesando 1 millón 200,000 barriles diarios en las seis refinerías que se han venido rehabilitando; 340,000 barriles adicionales en la refinería que compramos a la empresa petrolera Shell y la misma cantidad -340,000- en la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco”.

En noviembre de 2022 en el Zócalo volvió asegurar que para 2023 México sería autosuficiente en gasolina y diésel. Un año después, tanto AMLO como el director de Pemex, Octavio Romero aseguraron que se dejaría de importar gasolina en 2024. La realidad es que la importación de gasolina se ha incrementado de manera exorbitante.

Tren Maya

Aún sin concluirse, el capricho ya lleva gastado cuatro veces su presupuesto inicial y la expectativa de que la obra lleve progreso y bienestar a las comunidades, es prácticamente nula.

El tren ha sido otro monumento al fracaso, dispendio e ineficiencia. Su construcción sobrepasó el presupuesto original a pesar de las modificaciones realizadas para reducir costos y tiempo. Oficialmente el exdirector de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, expuso ante el Senado que su costo pasó de 60 MMP programados, a 140 MMP.

Además de los daños medioambientales a la selva, manglares y especies que habitan estas zonas, Fonatur ha tenido que modificar el trazo en al menos 10 ocasiones, por la falta de planeación, de estudios topográficos y por no contar con las ingenierías necesarias.

En 2022 el Tren Maya tenía una partida presupuestal de 64 mil 856 MDP; no obstante, cerró el año con 186 mil 282 MDP. Para 2023 se le asignaron 143 mil 73 MDP, pero al cierre del primer trimestre del año, ya el presupuesto ejercido era de 142 mil 938 MDP.

Electricidad

En este sector pasa lo mismo, no han podido concluir las centrales de ciclo combinado para CFE en Yucatán, aunque estaban planeadas desde principios de la administración. No se ha invertido un solo peso en transmisión y distribución de electricidad y tienen más de 200 proyectos renovables pudriéndose sin poderse utilizar porque no pueden subirse a la red eléctrica.

Cinco años de fracasos, promesas sin cumplir y corrupción , mucha corrupción.

Obras faraónicas, nulas carreteras, poca infraestructura con seguridad y rentable, nada planeado y todo por capricho, fallidas que para nada impulsan el desarrollo de México y que años pagaremos su rotundo fracaso.

Twitter: @diaz_manuel