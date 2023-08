Por segunda vez, el exgoberandor de Chihuahua César Duarte fue vinvulado a proceso por el delito de peculado agravado ante el presunto desvío de recursos públicos por 120 millones de pesos.

El juez de control Adalberto Contreras vinculó a proceso a César Duarte tras determinar que hay elementos suficientes para establecer su presunta participación en un delito de peculado por 120 millones de pesos.

De manera que el exgobernador de Chihuahua recibió prisión preventiva por 10 meses y se estableció el plazo de dos meses para efectuar las investigaciones.

¿Por qué César Duarte es acusado de peculado por 120 mdp?

De acuerdo con la causa penal 1260/2017, la vinculación a proceso de César Duarte es porque el exgoberandor de Chihuahua sería el responsable ―al igual que otros exfuncionarios― del desvío de 120 millones de pesos en favor de la compañía Kepler Soluciones entre abril y julio de 2015.

Durante la audiencia realizada este lunes 28 de agosto, la defensa de César Duarte presentó una llamada realizada en enero de 2021 entre Jaime Herrera ―exsecretario de Hacienda de Chihuahua― y César Jáuregui ―actual fiscal del estado―, en la que el primero sostiene que fue presionado para declarar contra exfuncionarios estatales.

Por lo anterior, la defensa del exgobernador chihuahuense señala que la acusación contra su cliente está basado en pruebas obtenidas de manera forzada.

No obstante, el juez argumentó que en la llamada no es mencionado explícitamente César Duarte como uno de los funcionarios señalados en las declaraciones supuestamente forzadas; asimismo, destacó que no se menciona el caso de la empresa Kepler Soluciones, asunto central del juicio.

César Duarte dice que no descasará hasta limpiar su nombre

El exgobernador César Duarte aseguró que hará todo lo necesario para demostrar su inocencia, así como que no descansará hasta limpiar su nombre de las acusaciones en su contra.

Según el exandatario, hay una “línea muy clara” sobre que debe estar recluido hasta después de las elecciones de 2024 .

“Denunció que basta decir lo he repetido, si yo fuera el corrupto que dicen que soy, me hubiera llenado de dinero con los narcos y mafiosos que, hoy de nueva cuenta están por todas partes haciendo sufrir a los chihuahuenses, ahí está la verdadera corrupción”, sostuvo César Duarte.