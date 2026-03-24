Hace casi dos años, con un papel determinante, Morena arrasaba en la elección presidencial y, con ese efecto, se llevaba la mayoría de las entidades que estaban en disputa. Es verdad, el principal foco de atención fue el paso contundente y la campaña ganadora de Claudia Sheinbaum, quien no solo aplastó a la oposición, sino que los humilló en las urnas; sin embargo, la presencia de otros aspirantes a las gubernaturas fue un imán para jalar el voto.

Chiapas, a comparación de los demás, fue la entidad que más porcentaje promedió en el escrutinio final. Cerca del 80 % de la población se decidió por las siglas de la coalición Seguimos Haciendo Historia. De hecho, nadie había conseguido algo similar a lo que logró el mandatario Eduardo Ramírez Aguilar. Desde luego que un factor clave fue la maquinaria guinda, pero, de igual manera, la estructura de propuestas que, en cualquier caso, son fundamentales para darle vida orgánica al mandato popular.

Con ello, evidentemente, la población mandaba un doble mensaje como un signo claro. El primero, sobra decir, el ejercicio de continuidad de un proyecto que ha traído prosperidad, sosteniéndose con esfuerzo y entrega. Y el segundo, quizá demoledor para los partidos tradicionales, fue el abultado resultado que recibieron que, al final de cuentas, los puso contra las cuerdas y al borde del abismo. Eso, tal vez, es algo a lo que estén condenados en los meses venideros. El PRI, por ejemplo, presume ser la segunda fuerza política con solamente el 10 % de aprobación ciudadana. No sé con qué finalidad Alito mostró una metodología en la que, de manera clara, se ve el desprecio de la gente por ellos. Todo eso, por fortuna de los mexicanos, es cosa del pasado. Lo que verdaderamente nos importa es un proyecto de nación que se sostenga con trabajo. Desde luego que una de las mayores dificultades de un gobierno es enfrentar los enormes retos y desafíos. Siendo así, lo primero es conseguir sentar las bases de un conjunto de ideas para convencer a la gente de que habrá progreso y, mejor aún, de coronar ese andamiaje.

Y ahora que la realidad es otra, desde que llegó el proceso de transformación, se han planeado y ejecutado más obras e infraestructura. En el caso de la educación, con una de las apuestas más sustanciales del gobierno de Claudia, vemos una expansión de la Universidad Rosario Castellanos. La propia experiencia de la Ciudad de México hizo posible que ese modelo se afianzara como una alternativa de calidad.

Entonces, para darle el lugar que se merece, en definitiva, una opción categórica fue haber llevado esos ambientes de enseñanza y aprendizaje a lo largo y ancho del país. Chiapas, por ejemplo, fue el primer territorio en albergar universidades. Para ello, queda claro, se evaluó la factibilidad y, desde luego, se tomaron en cuenta las gestiones eficientes que hicieron los gobiernos estatales. Eso, en efecto, se da en un periodo clave de despegue de desarrollo en el sur del país. Lo vemos en la parte de inversiones que se multiplican y, por lo tanto, suman al flujo en la generación de empleos y mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias que dependen de ello. Mucho tiene que ver con que existan espacios idóneos para que el conocimiento y la ciencia se propaguen y, por ende, se adapten a los cambios globales.

Entonces, la transición de hace más de un año, dada en la mejor de las condiciones, trajo consigo un impulso preponderante que tiene que ver más con el compromiso que asumen con el pueblo de México. Siendo así, es digno de reconocer que Chiapas, una vez más, se coloca en los reflectores de la prensa. El sur, de hecho, es nuevamente pionero de desarrollo con la puesta en marcha de afiliación a miles de trabajadores independientes al IMSS. Eso, de entrada, hace que se terminen las restricciones al acceso a uno de los derechos universales como es la salud. Ninguna otra entidad había dado un paso como lo ha llevado a la práctica la administración estatal de Chiapas. De ese modo, es una prueba más de que el proyecto de transformación es un modelo humanista que realmente existe y tiene mucho más potencial que ofrecer. Para no ir más lejos, son respuestas a las demandas que ha realizado una ciudadanía que, gracias a este cruce de información, tiene mucha más influencia en la toma de decisiones. Por eso las reacciones son positivas, especialmente por la disposición que ha tenido la institución que gestiona Zoé Robledo. Él, con las autoridades, atiende las peticiones que se realizan para firmar un acuerdo que, evidentemente, es el comienzo de una nueva era. No podía hacerse de otra manera que como se ha llevado a cabo. Inclusive, esto arrancará muy pronto y, con ello, miles de familias tendrán la oportunidad de recibir una atención médica, lo mismo que suministros de medicamentos y seguimiento a muchas enfermedades.

En concreto, Chiapas debe ser reconocido por ser pionero de la transformación. Vemos con claridad cómo ha ido aumentando su capacidad de desarrollo, sobre todo por abrir las fronteras para que el flujo comercial sea, de igual manera, uno de los detonantes en ese diseño de nuestra estructura de progreso social. Esto esta a la vista de todo, básicamente cuando se habla de educación y salud, dos elementos inherentes a la 4T.