Cada cuatro años, México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar una nueva aventura mundialista. Se multiplican los comerciales, las campañas publicitarias y los mensajes de unidad nacional. Sin embargo, detrás de la euforia futbolera existe una historia que merece ser contada desde otra perspectiva: la de Chiapas.

Sí, Chiapas está en el Mundial. Está presente en la cancha a través de Gilberto Mora, una de las mayores promesas del futbol mexicano. También está presente en cada puntada del jersey que portará la Selección Mexicana, gracias al trabajo de las artesanas de San Andrés Larráinzar, quienes plasmaron en la indumentaria nacional parte de la riqueza cultural de los pueblos originarios.

Pero esta presencia mundialista también exhibe una contradicción que México se niega a resolver.

Por un lado, el país presume el talento chiapaneco cuando resulta útil para construir narrativas de orgullo nacional. Por otro, mantiene a Chiapas como uno de los estados con mayores índices de pobreza, rezago social y falta de oportunidades. Se celebra la artesanía indígena en los anuncios televisivos, pero pocas veces se habla de las condiciones económicas en las que viven muchas de las mujeres que mantienen vivas estas tradiciones. Se reconoce su trabajo cuando aparece en una campaña global, pero rara vez cuando exigen mejores condiciones de vida.

La polémica en torno a Gilberto Mora también refleja una realidad incómoda. Nació en Tuxtla Gutiérrez, pero creció en Tijuana desde los siete años. Cuando declaró sentirse más tijuanense que chiapaneco, una parte de la afición reaccionó con molestia. Sin embargo, más allá de los sentimientos regionalistas, la pregunta de fondo es otra: ¿cuántos talentos chiapanecos han tenido que migrar para encontrar oportunidades que su tierra no pudo ofrecerles?

La identidad no se impone por acta de nacimiento. Se construye con experiencias, afectos y pertenencia. Mora no le debe a nadie una identidad determinada. Su historia, en realidad, evidencia cómo miles de familias abandonan Chiapas cada año en busca de mejores condiciones de vida en otras regiones del país.

Mientras tanto, las artesanas de San Andrés Larráinzar demuestran algo que durante décadas ha sido ignorado por las élites políticas: el verdadero valor de Chiapas no está únicamente en sus recursos naturales ni en su potencial turístico, sino en su gente. En las manos que tejen cultura, en los jóvenes que aspiran a competir al más alto nivel y en comunidades que, pese al abandono histórico, continúan produciendo talento reconocido internacionalmente.

La imagen de las artesanas bordando los jerseys mundialistas es poderosa porque rompe con la lógica de la producción masiva y deshumanizada. La camiseta de México no nació únicamente de una cadena industrial; nació también de una tradición ancestral que sigue resistiendo al paso del tiempo. Cada hilo cuenta una historia de identidad, trabajo y orgullo.

Sin embargo, sería un error conformarse con los aplausos. El reconocimiento simbólico es importante, pero insuficiente. Chiapas no necesita aparecer únicamente en campañas publicitarias o spots mundialistas. Necesita inversión, educación de calidad, infraestructura, seguridad y oportunidades para que sus talentos no tengan que buscar futuro lejos de casa.

Hoy Chiapas está en el Mundial. Está en la camiseta y está en la cancha. Pero el verdadero triunfo llegará cuando deje de ser noticia sólo por sus talentos excepcionales y se convierta en un estado donde esas historias de éxito sean la regla y no la excepción.

Porque el problema nunca ha sido la falta de talento. Lo que históricamente ha faltado es la voluntad política para convertir ese talento en desarrollo.