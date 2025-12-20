Estimado presidente Donald Trump ,

Le escribo nuevamente por medio de éste portal informativo y de difusión, para compartirle algunas consideraciones importantes sobre la legalización de la mariguana que ya inició como parte de las políticas de su gobierno.

Lo que hay que considerar de manera muy importante es que existen personas que pueden tener mucho daño al probar la mariguana, aunque sea por una ocasión, y aproximadamente son el 10% de la población, es decir, uno de cada 10 comsumidores de mariguana pueden presentar después de inhalarla o ingerirla tendencias amotivacionales, esto significa que pierden el interés por todo o casi todo, hasta por vivir, lo que llamamos en Mexico: “cruda”.

Las tendencias amotivacionales son las que muy probablemente afectaron al cantante John Lennon, conocido como consumidor de mariguana, al final de su vida; o las que hicieron que el actor Matthew Perry tuviera que ingerir drogas cada vez más potentes, como la ketamina, para controlar esas tendencias, por la que su médico de cabecera tuvo que ser juzgado por proveérsela, pero finalmente fue Mathew quien voluntariamente la tomó con las consecuencias fatales que desafortunadamente ocurrieron.

Por ese 10% de personas que pueden afectarse gravemente al consumir o inhalar mariguana o su componente principal: tetrahidrocannabinol (THC) valdría la pena considerar que todas las personas que deseen comprar mariguana o productos con THC para consumo personal, sean valorados por médicos especialistas, y que sólo se pueda vender estos productos con receta médica, como los antibióticos o la mayoría de los medicamentos en los Estados Unidos.

Le agradezco sus atenciones y le envío un cordial saludo.

Atentamente, doctor Alberto Halabe Bucay.