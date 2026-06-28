Las últimas reuniones de la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas, con funcionarios del gobierno de Texas han comenzado a generar comparaciones en el ámbito político debido a la estrategia de comunicación que ha acompañado estos encuentros.

Durante las últimas semanas, la presidenta municipal ha difundido en sus redes sociales fotografías y mensajes sobre reuniones con autoridades del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), el comisionado de Agricultura y otros representantes del gobierno texano.

En las publicaciones se destacan temas relacionados con infraestructura fronteriza, comercio internacional, movilidad y cooperación binacional.

La agenda forma parte de la dinámica institucional que históricamente mantienen los gobiernos fronterizos con autoridades estadounidenses, particularmente en una ciudad como Nuevo Laredo, considerada el principal puerto terrestre para el comercio entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, la frecuencia con la que estos encuentros han sido comunicados ha despertado análisis sobre su impacto político.

Especialistas en comunicación política observan similitudes entre esta estrategia y la que desarrolló durante varios años la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien consolidó una parte importante de su liderazgo proyectándose como una interlocutora constante con autoridades estadounidenses en temas económicos, fronterizos e institucionales.

En el caso de Maru Campos, la relación con Estados Unidos se convirtió en uno de los elementos más visibles de su posicionamiento político en el norte del país. Analistas consideran que la agenda pública impulsada por Carmen Lilia presenta rasgos similares al colocar de manera recurrente la cooperación con Texas como uno de los principales componentes de su comunicación institucional.

Las publicaciones de la alcaldesa muestran reuniones con funcionarios estadounidenses en las que se abordan proyectos de infraestructura, logística, desarrollo económico y fortalecimiento de la relación binacional. Estos contenidos han ocupado un espacio relevante dentro de la comunicación oficial del gobierno municipal durante las últimas semanas.

El contexto también ha llamado la atención. En meses recientes, la relación entre Tamaulipas y Estados Unidos ha adquirido mayor relevancia en la agenda pública, mientras el gobierno federal ha reiterado que la conducción de la política exterior y de la relación institucional con gobiernos extranjeros corresponde a la federación, conforme al marco constitucional.

En este escenario, la estrategia de comunicación de Carmen Lilia ha sido interpretada por algunos observadores como un esfuerzo por consolidar un perfil de liderazgo fronterizo a partir de la interlocución permanente con autoridades texanas.

La comparación con Maru Campos surge no por la similitud de cargos o circunstancias políticas, sino por el uso de una agenda binacional como herramienta de posicionamiento público. En ambos casos, la relación institucional con autoridades estadounidenses ocupa un lugar relevante dentro de la narrativa comunicacional de sus respectivos gobiernos.

Hasta el momento, las reuniones difundidas por la alcaldesa han sido presentadas como parte de la cooperación permanente entre Nuevo Laredo y Texas en temas de interés común. No obstante, la continuidad de esta estrategia ha colocado el tema en el debate político, donde diversos actores analizan el alcance que podría tener esta narrativa en la proyección pública de Carmen Lilia Canturosas dentro de Morena y en el contexto político de la frontera norte.