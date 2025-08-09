¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Así es, leyeron bien, las cafeterías de gatos se han empezado a popularizar en nuestro país, y aprovechando el marco del Día Internacional del Gato , es que hoy vamos a hablar de estos lugares, donde además de tomarse una buena taza de café, puede uno convivir con estos bellísimos felinos.

Así que empecemos con “Catfecito”; este lugar se encuentra en la calle de Baja California 266, en la colonia Hipódromo Condesa, es un lugar pequeño, pero muy acogedor. Tienen un menú temático y además impulsan con su visita las adopciones de estos adorables mininos, como ellos mismos dicen “el consumo dona fondos para la rehabilitación, cuidado y adopción de gatos”.

Así que es una excelente oportunidad para pasarla bien y ayudar a los felinos. El menú como les comentaba es temático y también es bastante accesible, así que si uno de estos días de lluvia necesitas que el ronroneo de un gato te apapache el alma, ¡no lo dudes! y prueba su gastronomía inspirada en los michis.

Tienen una buena variedad de “Burger Cats”: las clásicas hamburguesas con queso (Burger Cat), con queso y tocino (Tocicat), con jamón, queso y piña (Hawaiian cat), con salsa barbecue (Burger BBQ), e incluso opciones veganas como la portobello (Gato de Portobello) o una hecha con medallón de frijol (Vegan cat); los precios van de los $140 a los $170 pesos; y existe la “Feral Burger” una hamburguesa monchosa, doble carne, doble queso, tocino y jamón en $215 pesos. Todas con su respectiva guarnición de papas a la francesa.

Si no eres tan fan de las hamburguesas, también tienen alitas “para chuparte las garras”, y puedes escoger desde 5 a 10 piezas, o si quieres tienen un combo “Alitas y garritas” que consta de 120 gramos de papas a la francesa y 5 alitas por $189 pesos.

Para beber tienen “minino burbujeante” que es un refresco normal, sodas italianas, chocolate caliente con bombones, café americano, capuchino, capuchino de sabores y cervezas Meaw, Pale Ale, Porter, Stout, Pilsner y también suelen tener promociones.

Si quieres pasar un momento diferente, es una gran oportunidad para convivir con los gatitos del staff, si estas en ánimos de tener un nuevo compañero de vida, puedes adoptar uno y con tu consumo ayudas al rescate de más gatitos.

Otro lugar es “Meow Cat Café”; al igual que el anterior se describe como “Cafetería temática con gatos rescatados. Disfruta tu café rodeado de gatitos rescatados, apapáchalos y, si te enamoras, ¡adopta! Con cada compra ayudas a su cuidado y a seguir rescatando más. ¡Ven y sé parte del cambio!”

Su menú también es temático, y tienen panes con formas de gatitos como las “michiconchas” o cupcakes con bigotitos para acompañar tu café o capuchino, además de otras bebidas inspiradas en estas mágicas criaturas, sus precios también son accesibles pues van desde los $25 pesos hasta los $150.

Ellos tienen “papas a la miau”, que son fritas con un toque de paprika y queso parmesano en $75 pesos, también manejan la “michi pizza” que es personal y puede ser de pepperoni o de quesos por $65 pesos, cuernitos mejor conocidos como croissaint con jamón y queso filadelfia, que va acompañada de un mix de lechugas y manzana, aderezadas con una vinagreta de mango, y debo mencionar que el pan tiene mayonesa y mostaza.

Tienen cuatro tipos de baguettes: de pavo ($98 pesos), tres quesos ($110 pesos), jamón serrano ($130 pesos) y brisket ($150 pesos), todos acompañados con este mix de lechugas y manzana.

Además, en este lugar dan talleres que van desde la “cerámica felina”, hasta uno para pintar una bolsa tote con aliens y gatitos, programada para este próximo 10 de agosto. Lo encuentran en Av. Nuevo León 284D, en la colonia Condesa.

Ya lo saben, pueden pasar una tarde distinta, tomando la bebida de su preferencia mientras acarician un gatito, y en una de esas tal vez se animen a llevarse al amor de su vida a casa.

Les dejo con un fragmento de la Oda al gato de Pablo Neruda:

“Oh pequeño

emperador sin orbe,

conquistador sin patria,

mínimo tigre de salón, nupcial

sultán del cielo

de las tejas eróticas,

el viento del amor

en la intemperie

reclamas

cuando pasas

y posas

cuatro pies delicados

en el suelo,

oliendo,

desconfiando

de todo lo terrestre,

porque todo

es inmundo

para el inmaculado pie del gato.”

Bon appetit!!!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera