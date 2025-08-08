En el Día Internacional del Gato, este 8 de agosto, te presentamos las 6 razas más raras de gatos en el mundo para que las conozcas:

Munchkin Gato esfinge Maine Coon Bengala LaPerm Levkoy ucraniano

Razas más raras de gatos en el mundo: Munchkin

Los Munchkin son tiernos gatos que se caracterizan por tener un pelaje y extremidades cortas.

Esta raza de gato, pese a su tamaño es bastante fuerte y cuentan con mucha energía.

Munchkin (Especial)

Razas más raras de gatos en el mundo: Gato esfinge

De las razas más raras de gatos que hay en el mundo está el llamado gato esfinge.

Este minino se caracteriza porque tiene una capa muy fina de vello, además de que cuenta con piel arrugada que le da un estilo muy peculiar.

Gato esfinge (Unsplash)

Razas más raras de gatos en el mundo: Maine Coon

Otra raza de gato a tomar en cuenta es el llamado Maine Coon, cuyo tamaño y estructura lo hacen bastante robusto.

Lo que destaca de este tipo de gato es su habilidades para cazar y su pelaje largo. Se le conoce como el gigante gentil.

Maine Coon (Unsplash)

Razas más raras de gatos en el mundo: Bengala

Los gatos Bengala se caracterizan porque su pelaje brilloso es muy similar al de un ocelote o un leopardo.

Además, esta raza es mediana cuenta con bastante agilidad y fuerza.

Bengala (Unsplash)

Razas más raras de gatos en el mundo: LaPerm

Los gatos LaPerm son una raza que tiene el pelo rizado, dándole un aspecto bastante curioso y suave.

Además, este gato cuenta con ojos muy grandes.

LaPerm (Helmi Flick)

Razas más raras de gatos en el mundo: Levkoy ucraniano

Los Levkoy ucraniano son gatos que cuentan con las ojeras plegadas hacia adelante.

La raza nació de la cruza del gato esfinge y el Scottish Fold.

Levkoy ucraniano (@Curiotweet1 / X)

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato?

El Día Internacional del Gato se conmemora cada año el 8 de agosto.

La efeméride nació para reconocer la importancia de los mininos en nuestra vida.

Con el Día Internacional del Gato, se busca promover acciones en favor de los felinos.