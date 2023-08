En Guadalajara evaluaron a la cuarteta de PRI, PAN, PRD

Estuve en la capital de Jalisco en la presentación del libro Claudia Sheinbaum: presidenta escrito por Arturo Cano, cronista de La Jornada. Comentaron esta obra el periodista Diego Petersen, de El Informador, y la analista Renata Turrent. El evento lo organizó una asociación política identificada con la oposición, Confío en México, presidida por el notario público Salvador Cosío.

Conviví bastantes horas con la gente de Confío en México y, obviamente, hablé de política con no pocas personas que me dieron su opinión sobre las corcholatas o taparroscas de la alianza PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Creel. Pedí a la gente con la que conversé una evaluación de lo que hizo esta cuarteta en el diálogo, no debate, en el que hace pocos días participaron los y las aspirantes del frente opositor. Comento enseguida lo que escuché.

Beatriz golea Xóchitl

La aspirante más ruidosa, Xóchitl Gálvez, decepcionó. Su discurso de plano no gustó. Se le vio con pocas ideas, intelectualmente limitada.

Para la gente de Guadalajara con la que platiqué el no debate de los y las aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México fue un éxito por lo que significa en el proceso electoral que culminará el año próximo. Pero no fue todo lo importante que pudo hacer sido porque se celebró sin la presencia del PRD, ya que Silvano Aureoles y Miguel Mancera se manifestaron cuestionando el proceso en virtud de no haber logrado pasar a la segunda etapa por supuestas irregularidades en el registro de sus firmas. El consenso es que se les debió haber dejado participar.

√ En Confío en México no hay duda, Beatriz fue la mejor , con mucho, en el encuentro. La percibieron clara y contundente en sus tesis y propuestas. Todo lo que dijo la priista fue bien evaluado:

La necesidad de cambiar al sistema político mexicano.

Que recordara la tesis de Luis Donaldo Colosio respecto de la necesidad de reformar el poder.

respecto de la necesidad de reformar el poder. Sus argumentos sobre seguridad, educación, salud, el campo, la producción de alimentos, la política social y la política frente a Estados Unidos.

La senadora Paredes se llevó la noche, al decir de las personas de Confío en México, porque fue la más conceptual, la más estadista, la más contundente, la de mejor oratoria.

√ La gente que me dio sus puntos de vista piensa piensa que Xóchitl perdió su oportunidad :

Ocupó el 70% de su tiempo en resaltar su pleito y su encono con el presidente de la república, AMLO .

. Ya no conmovió, sino pareció artificial y poco sincera, contando la historia de cuando vendía gelatinas y su supuesta hazaña, que tanto presume, de haber superado su origen humilde e indígena.

A Gálvez la vieron cursi cuando saludó en la lengua de su abuelita.

El colmo para ella fue cuando se resbaló ante una expresión de Beatriz Paredes referida al carisma innecesario para ganar una elección.

Xóchitl se dio por aludida y se defendió diciendo que ella es carismática y es la mejor opción, seguramente porque alguien le ha dicho que es carismática y que es la mejor. O sea, ya se la creyó, y eso fue interpretado como arrogancia.

Beatriz le aclaró enseguida que la expresión no iba dirigida a Xóchitl, sino a los que se creen iluminados, y que carismática se le llama a una secta religiosa existente. La priista noqueó a la panista.

Enrique de la Madrid fue visto como:

Buen expositor de la necesidad de volver a la senda del crecimiento.

Pero muy pueril y corriente, igual que Xóchitl o quizá peor que ella, por sus diatribas contra el primer mandatario de la nación.

A De la Madrid e le olvidó que él es hijo de un presidente muy mediocre.

Los ataques de Enrique a AMLO fueron propios de un hombre sin cultura, y eso lo rebajó.

Santiago Creel:

Fue el más jurista y constitucionalista de todos.

Pero lució muy avejentado y en exceso acartonado.

Más bien, para quienes participan en Confío en México, Creel se vio como aspirante a fiscal general o a ministro de la SCJN .

. Sobre quién se quedará con la candidatura presidencial de oposición:

En Confío en México se piensa que Xóchitl ganará la encuesta, que eliminará a uno o una de la cuarteta opositora. Beatriz quedará en segundo lugar, quizá lejos de Xóchitl porque le falta el impulso mediático y financiero de la derecha y de la ultra derecha. El eliminado deberá ser Creel, cree la gente con la que Charlé en Guadalajara. Después, en la última etapa de la contienda interna, se cree que Beatriz, con el apoyo de las estructuras del PRI, vencerá a Xóchitl.

El hombre que no fue: Marcelo Ebrard

Lo plantea como una posibilidad Leonardo Curzio, articulista de El Universal. Pero el solo hecho de utilizar esa expresión —el hombre que no fue— significa que para el mencionado periodista el señor Marcelo Ebrard simple y sencillamente no será el candidato de Morena a la presidencia de México. Sintetizo lo que Curzio dijo en un artículo lleno de elogios al canciller, pero en que se acepta la realidad de las encuestas, que la señora Claudia Sheinbaum gana de todas, todas:

“Pocas personas tienen la oportunidad de llegar dos veces a la antesala de una candidatura presidencial”.

“Pocas también son las que han tenido que ceder el paso a Andrés Manuel López Obrador en dos ocasiones y a Marcelo Ebrard le ha tocado declinar en favor del primero para jefe de gobierno en 2000 y ceder, con una mínima diferencia, la candidatura en 2011″.

en dos ocasiones y a Marcelo Ebrard le ha tocado declinar en favor del primero para jefe de gobierno en 2000 y ceder, con una mínima diferencia, la candidatura en 2011″. “Ahora está frente al dilema de que López Obrador mantenga su promesa de piso parejo, que las encuestas sean limpias (y las gane) y si pierde, conceder el paso a Claudia Sheinbaum”.

“El dilema que marcará su biografía política”.

“Puede ser el candidato oficial, el cismático o ser simplemente el hombre que no fue”.

“Está en una situación límite: o es candidato a la presidencia o se irá a escribir sus memorias”.

“Por su propia circunstancia, Ebrard tiene tres caminos: 1. no ser y pavimentar el triunfo de su rival (Sheinbaum); 2. que López Obrador considere que es su opción más competitiva para enfrentar a Xóchitl; 3. romper y buscar un camino naranja”.

“Como los lápices bicolor (guinda y naranja, en este caso), sigue siendo uno de los más serios aspirantes a gobernar México, bien sea por el oficialismo o por otra vía”.

Encuesta de De las Heras Demotecnia: Claudia con ventaja de 20 puntos sobre Marcelo

Una de las casas encuestadoras más serias de México, con capacidad sobrada para realizar estudios en vivienda, aplicó entre el 3 y el 6 de agosto pasados una encuesta de 1 mil 400 casos. Estos son sus resultados

Aprobación de AMLO:

Encuesta De las Heras

A quién prefiere como candidato o candidata de Morena:

Encuesta De las Heras

Con qué partido se identifica:

Encuesta De las Heras

Quién es más honesto o más honesta entre la y los aspirantes de Morena:

Encuesta De las Heras

A quién prefiere AMLO entre la y los aspirantes de Morena:

Encuesta De las Heras

A quién conoce entre la y los aspirantes de Morena:

Encuesta De las Heras

A quién prefiere como candidato o candidata de la alianza PRI, PAN, PRD:

Encuesta De las Heras

Quién es más honesto o más honesta entre los y las aspirantes de la alianza PRI, PAN, PRD

Encuesta De las Heras

A quién conoce entre los y las aspirantes de la alianza PRI, PAN, PRD:

Encuesta De las Heras

Careos:

Encuesta De las Heras

Careos de MetricsMx: ventajas de dos a uno de cualquiera de Morena sobre la oposición

Ayer, en SDPNoticias la casa encuestadora MetricsMx dio a conocer cuatro careos. Como dice la nota publicada aquí, tales careos evidencian que las aspirantes más aventajadas del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, “tienen muchísimo camino por recorrer para ser conocidas en todos los lugares del país, más allá de algunas grandes metrópolis”.

Ahora mismo lo que resulta evidente es que la popularidad en redes sociales, sobre todo de Gálvez, “no es ni de lejos suficiente para hacerlas competitivas ya sea frente a Sheinbaum o frente a Ebrard, y que requerirán amplia exposición en medios televisivos y también a ras de piso en recorridos a lo largo y ancho del país. ¿Habrá tiempo, dinero y apoyo suficiente de las televisoras para conseguirlo?”.

Encuesta MetricsMx bimestral; elecciones 2024 (Eduardo Díaz)

Encuesta MetricsMx bimestral; elecciones 2024 (Eduardo Díaz)

Encuesta MetricsMx bimestral; elecciones 2024 (Eduardo Díaz)