EL AJEDREZ HUMANO

Miami trae retos que podrían hacer de este fin de semana un Gran Premio más competido que el del año pasado. Un debut agridulce que es más recordado por la excesiva parafernalia que había alrededor de la pista; fiestas desde el miércoles, paddocks privilegiados para los VIP´S, yates que “flotaban” en agua falsa, la patrulla motorizada y los cascos de futbol americano con que los pilotos subieron al podio, en fin, un exceso poco visto, ajeno a este deporte, pero que, sin exagerar, tendremos que acostumbrarnos, porque aún viene el gran premio Las Vegas y ahí promete que las cosas pueden ser más exóticas todavía, pero, aislémonos de las luces y la fiesta para centrarnos en lo importante, la carrera.

La pista

Este fin de semana estoy seguro que pasarán cosas en el estacionamiento del Hard Rock Stadium, primero por el reasfaltado del circuito, en 2022 la organización nos vendió la idea de que el asfalto que tenían era revolucionario, innovador y no sé qué tanta verborrea más, mentira, no funcionó, incluso tuvieron que parchar algunas zonas de curvas que generaron malestar entre las escuderías, resultado: cambio total de asfalto, el actual es el que se usa en varios circuitos, más oscuro, con más agarre, pero también más desgaste en los neumáticos, lo más importante es que dejaron de inventar el hilo negro cuando tendrían que haber tejido con él, pero hay consecuencias, al no ser usado, es una pista verde, que con el paso de los monoplazas provocará efectos fuera de la trazada y que con el calor que puede llegar a los sesenta grados centígrados, traerá dolores de cabeza para los pilotos y equipos.

Las zonas de DRS

Otra polémica que existe está en las zonas de DRS, las cuales, dos de ellas, han sido acortadas poco más de cien metros, los detractores afirman que generara menos rebases, menos espectáculo y será perjudicial para darle fluidez a una carrera que lleva el riesgo de convertirse en una procesión, los que están a favor, indican que esto no afecta, que los rebases seguirán existiendo pero no a mitad de recta, sino al final, dejando ver más peleas por ganar una posición, yo, me quedo con la experiencia que dejó Bakú, donde hicieron lo mismo, en una recta más larga que la de Miami y al final, solo RedBull salió beneficiado con ese DRS poderoso que le daba más ventaja y que el resto padeció, veremos.

El clima

Si una ciudad tiene clima cambiante, esa es Miami, pero que con el cocktail de novedades que se han implementado en este autódromo se ven potenciadas, probabilidades de lluvia para la calificación de este sábado y hasta sesenta por ciento de pronóstico de lluvia el domingo, ¿atractivo? Por supuesto, porque esto generaría una mayor competencia por la victoria con más equipos, créanme, Aston Martin, Mercedes y por supuesto Ferrari no les incomoda la idea de que llueva, solo así podrían pensar en acercarse más a Red Bull.

Y hablando de RedBull, Verstappen después de lo ocurrido en Azerbaiyán tiene ganas de aplacar el espíritu de rebelión de Checo , quiere dejar en claro quién manda en el equipo austriaco, disipar dudas, callar bocas, momento ideal para que el piloto mexicano siga demostrando la pasta que trae para esta temporada, los RedBull son los obvios favoritos a ganar, a repetir otro 1-2, la pregunta es ¿Quién delante de quién?

