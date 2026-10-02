“El sistema de partidos está diseñado para dar la ilusión de elección, pero cuando rascas la superficie, encuentras que el poder real se concentra en dinastías políticas y económicas que financian y controlan ambas caras de la misma moneda”. Noam Chomsky

Para que Baja California Sur conociera la alternancia en 1999, cuando el PRI perdió por primera vez la gubernatura y el perredismo llegó al poder con Leonel Cota Montaño, se conjugaron varios factores: un IFE ciudadanizado, una competencia electoral donde los votos se contaban y se respetaban y la desbandada de los grupos caciquiles de priistas desplazados tanto por las reformas internas del partido como por la reforma político-electoral de 1996.

Fue un avance de la competencia electoral y el fin de una hegemonía priista que parecía interminable.

Del PRI al PRD y ahora a Morena

Con el PRI, Leonel Cota fue diputado federal y presidente municipal de La Paz. Cuando no obtuvo la candidatura priista a la gubernatura, haciendo mancuerna con Ricardo Monreal, protagonizaron La “insurgencia” de 1998: Ricardo Monreal rompió para competir por Zacatecas por el PRD y ese mismo año, Leonel Cota hizo lo mismo en Baja California Sur, ganando la gubernatura bajo las siglas de la coalición del PRD y PT.

Su trayectoria partidista incluye al PRT, PRI y PRD, al que llegó cuando lo presidía Andrés Manuel López Obrador; luego de ganar la gubernatura, en 2006, ya como presidente del PRD, designó candidato presidencial a AMLO. Su recorrido partidista siguió más tarde con Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, hasta llegar a Morena.

Al finalizar su sexenio en 2005, Cota dejó el gobierno a su primo Narciso Agúndez Montaño, quien ganó la gubernatura por el PRD en alianza con Convergencia.

Ahora, más de dos décadas después, la historia parece repetirse con la siguiente generación.

Los hijos en la boleta

Morena acaba de designar a Manuel Alejandro Cota Cárdenas, hijo de Leonel Cota y diputado federal con licencia por el PVEM, como coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en BCS, cargo que lo perfila para encabezar la candidatura rumbo a 2027.

Mientras, el PT simula estar en descontento con Morena por la designación de Cota y lanza como su candidato a Christian Agúndez Gómez, presidente municipal con licencia de Los Cabos, hijo de Narciso Agúndez, sobrino de Leonel Cota y primo del aspirante morenista Manuel Alejandro Cota.

Aunque el PT sostiene que ha construido su propia estructura y su dirigente nacional, Alberto Anaya le expresó su respaldo como propuesta petista para la gubernatura, la definición formal de Agúndez Gómez, tendría que pasar por el proceso de la coalición.

Sin embargo, al final, serán los hijos de dos exgobernadores que pertenecen a la misma historia familiar quienes estarán en la boleta y cualquiera de la dinastía será el triunfador.

Más de lo mismo

La peculiaridad de historia sudcaliforniana difícilmente puede ignorarse:

Leonel Cota rompió con el PRI, ganó con el PRD y terminó en Morena. Después, su primo Narciso Agúndez llegó a la gubernatura también por el PRD.

Manuel Cota llegó al proceso desde el PVEM y terminó encabezando la coordinación de Morena. Christian Agúndez llegó a la alcaldía de los Cabos por el PT, partido vinculado a la coalición de la Cuarta Transformación.

Así, Baja California Sur pasó del PRI al PRD y del PRD a Morena-PVEM-PT.

En 2027 los electores encontrarán en la boleta a los hijos y sobrinos de aquellos que ya gobernaron el estado y la pregunta inevitable será ¿qué se transformó en Baja California Sur? ¿Realmente hubo un cambio de régimen o solamente cambió de partido, generación y logotipo?

No es alternancia, es un cacicazgo que cambia de siglas.

X: @diaz_manuel