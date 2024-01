“Ese es el problema de la gente reservada como yo: a la hora de hacer confidencias, se da cuenta de que escribiendo es más fácil. Y eso sucede porque en la escritura uno está como escondido, no muestra la cara, y les puede dar forma a las ideas y a los recuerdos como mejor le parezca.” MARÍA ELENA WALSH

“Eres un Maserati. No te quedes con alguien que te trate como un 600.” JAIME LORENTE, ‘LA CASA DE PAPEL’

‘Cada cabeza es un mundo’ y solo Azucena Uresti sabe las razones que llevaron a su salida de Milenio TV. Así también, únicamente ella tiene el derecho de decidir qué quiere y qué puede decir al respecto.

Creo, no obstante, que la comentarista podría haber seguido en ese medio si se lo hubiera propuesto. ¿Por qué lo digo? Pues porque casi cualquier cosa se arregla con apertura, entendimiento y una buena negociación.

Quizá eso fue precisamente lo que faltó, y una pista que da la misma periodista apunta en ese sentido. Me refiero a que, cuando, al despedirse, dijo que mucho le hizo falta Héctor Benavides. Y es que este periodista fue, hasta su muerte, el brazo derecho del dueño de Milenio y Multimedios; no pocas veces él intercedió entre empleados y directivos… ¿Faltó disposición por parte del propio medio de comunicación? Muy probablemente.

En breve mencionaré el porqué digo esto último.

Tenemos, entonces, que Azucena Uresti se despidió de su noticiario en Milenio haciendo ver a su audiencia (a todo mundo, en realidad) que con ella se habían escuchado las voces de todos.

Su despedida fue seria, adusta y también críptica: “Es momento de definiciones y dadas las circunstancias actuales…”, dijo.

Y bueno, suposiciones, explicaciones y posibles razones de su salida se multiplicaron. Después de todo estamos en época electoral… Pero dudo mucho que ese haya sido el propósito que buscaba la comunicadora; ya lo dije antes: ella tiene sus razones para ser tan reservada (por cierto, el presidente AMLO no debiera insistir en que Azucena dé explicación alguna).

¿Algo tuvo que ver que hace menos de diez días, la reportera llamó a López Obrador “misógino”? ¿Su más reciente reportaje en Milenio TV sobre la inseguridad que campea a sus anchas en México? ¿Que lleva tiempo que Palacio Nacional la trae entre ceja y ceja?

En lo personal a mí me parece una tontería pensar que Presidencia pidió su cabeza. Después de todo, López Obrador ha mostrado que únicamente crece teniendo a su alrededor periodistas críticos hacia su persona.

Más me inclino, si acaso, a que al medio es al que le faltaron agallas y, que ante la constante mención de la periodista por parte de López Obrador, su cuerpo directivo decidió darle las gracias a la conductora; algo así como cuando Carmen Aristegui y su equipo fueron despedidos de grupo MVS (2015). O bien que tomaron una decisión de negocios (¿cómo iban sus ratings?).

Lo anterior no quita la posibilidad de que la periodista haya pisado otros “callos”. ¿Incomodó a alguien en la misma industria? ¿A otros actores fuera de esta, incluido sl tan temido narco?

¿Estamos ante el típico “más vale aquí corrió, que aquí quedó”? No puede descartarse del todo, y es que amenazas ya van varias... El crimen organizado nunca ha sido tan poderoso como ahora y el CJNG en concreto ya ha amenazado antes a la comentarista. Hace un par de años, en un video, “El Mencho” (Nemesio Rubén Oseguera Cervantes) le dijo sin titubeos: “Azucena Uresti donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, a Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono”.

En todo caso, sea una cosa o la combinación de muchas, me temo que sí hizo falta más apoyo por parte del propio medio de comunicación y menos autocensura.

No me queda más que decir que a Azucena le deseo el mejor de los éxitos en su nuevo horario (el programa en Radio Fórmula ya lo tenía); la estaré sintonizando. Una voz en su tipo es necesaria dentro de lo que es la vorágine nacional y la amalgama de posturas.

Giros de la Perinola

1.- En una de esas, Uresti termina por disputarle el rating a Ciro Gómez Leyva; está difícil, más no es imposible.

2.- ¿Que Calderón solapó a un narco apellidado García Luna? ¿Que eso es lo que al país le importa? No, no eso no es lo que importa. Lo que importa es que el narco sigue ganando terreno y a pasos agigantados. Lo otro, lo primero, igual sucederá cuando se diga que AMLO solapó a un narco llamado… (ponga usted aquí otro nombre).