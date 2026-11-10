El pontífice no dio personalmente las cifras que considero infladísimas; las difundió el Vaticano. Pero él es el jefe del Vaticano y, por lo tanto, el responsable. Debería mandar a sus publirrelacionistas a un curso de aritmética elemental.

La mentira es pecado, y no deja de serlo aun si se trata, como en este caso, de una mentirijilla matemáticamente piadosa . Claro está, no faltará algún teólogo con calculadora que sostenga que multiplicar multitudes por cuatro está muy lejos de ser un pecadillo venial y muy cerca del falso testimonio, que el octavo mandamiento prohíbe y que, igual que el derecho civil de los terrícolas con el daño moral, obliga a reparar.

Según la cifra oficial, 2.5 millones de personas asistieron a la misa del papa León XIV en Palermo, Buenos Aires. Para comprobarlo, pedí a tres sistemas de inteligencia artificial —ChatGPT, Claude y Gemini— que hicieran cuentas.

Las tres IAs coincidieron en lo esencial: 2.5 millones de personas reunidas al mismo tiempo en ese lugar no es una cifra creíble.

Discreparon, eso sí, en cuántas hubo realmente. Claude calculó unas 650 mil; Gemini, alrededor de un millón; ChatGPT exploró varios escenarios y terminó inclinándose por la hipótesis de Claude.

Después de confrontar los tres razonamientos, adopto como hipótesis central 650 mil asistentes a la misa: poco más de la cuarta parte de lo anunciado. Ahora dejo hablar a las IAs.

Cómo se cuenta una multitud

El método es viejo y sencillo. Lo popularizó en los años sesenta el periodista estadounidense Herbert Jacobs. Se necesitan dos datos: (i) La superficie ocupada: cuántos metros cuadrados de calles, avenidas y parques estuvieron realmente llenos de gente. (ii) La densidad: cuántas personas había, en promedio, en cada metro cuadrado.

Se multiplica una cifra por la otra. Lo difícil es no hacer trampa con ninguna de las dos.

No todos están igual de apretados. Cerca del altar puede haber tres o cuatro personas por metro cuadrado; en las orillas, una o menos. En los parques hay árboles, monumentos, vallas, corredores de seguridad y zonas desde donde no se ve ni se oye nada. Suponer que todo el terreno estuvo lleno con la misma densidad es la forma más común de inflar una cifra.

Como referencia, Jacobs consideraba que una multitud con una persona por metro cuadrado es holgada; con unas 2.4, densa; con más de cuatro, una aglomeración peligrosa.

De dónde salen las 650 mil

La misa se celebró junto al Monumento de los Españoles, en Palermo. El público ocupó un tramo de unos 2.3 kilómetros de la avenida del Libertador, además de calles y parques aledaños.

Las tres inteligencias artificiales trabajaron con una superficie efectivamente ocupada de 30 a 35 hectáreas, es decir, entre 300 mil y 350 mil metros cuadrados. No es una medición: es una hipótesis razonable a partir del mapa del operativo y de las fotografías aéreas publicadas.

La diferencia estuvo en la densidad. Gemini usó entre tres y tres y media personas por metro cuadrado en promedio, y así llegó a un millón. Claude objetó que eso supera la “multitud densa” del propio método de Jacobs, aplicada además a orillas y parques arbolados, en una ceremonia de horas con familias, niños y gente que acampó con camastros de playa. Propuso un promedio cercano a dos personas por metro cuadrado: muy apretado junto al altar, mucho menos en la periferia. ChatGPT, tras revisar ambos argumentos, aceptó ese criterio.

Las cuentas quedan así, según la superficie que haya ocupado el público y con una densidad promedio realista de dos personas por metro cuadrado: (i) en 30 hectáreas, 600 mil asistentes; (ii) en 32.5 hectáreas, 650 mil; (iii) en 35 hectáreas, 700 mil.

La hipótesis central es, pues, 650 mil personas, en un rango de 600 a 700 mil. Aun con la densidad más generosa de Gemini, la cifra no pasaría de un millón.

No es un conteo de rostros ni una medición satelital. Es el resultado de multiplicar una superficie hipotética por una densidad supuesta, y así debe leerse.

El problema de los 2.5 millones

Para que 2.5 millones de personas estuvieran al mismo tiempo en 32.5 hectáreas, haría falta una densidad promedio de 7.7 personas por metro cuadrado. Casi ocho personas en un cuadro de un metro por lado. No solo junto al altar: en promedio, en toda la superficie, incluidas las orillas.

Eso no es una misa; es una estampida en espera. Ninguna autoridad responsable permitiría semejante hacinamiento durante horas.

Visto al revés: con dos personas por metro cuadrado, 2.5 millones necesitarían 125 hectáreas llenas, casi cuatro veces la superficie del escenario central. Habría que ocupar de forma compacta prácticamente todos los Bosques de Palermo, con todo y lagos.

Hay otro detalle revelador: la cifra creció a lo largo del día. Al llegar el papa se hablaba de dos millones; al terminar la misa, de 2.5. Ni el Vaticano ni el operativo conjunto de los gobiernos nacional y porteño publicaron cómo la calcularon. Si alguien demuestra que el público ocupó una superficie mucho mayor, reharé las cuentas. Esa demostración no existe hasta ahora.

La misa no es toda la jornada

Para no cometer el mismo error que se critica, hay que separar dos magnitudes.

Una es cuántas personas estuvieron al mismo tiempo en la misa: una fotografía de la multitud en un momento dado. A eso se refieren las 650 mil.

Otra es cuántas personas distintas participaron en algo durante toda la jornada: quienes vieron pasar el papamóvil y se fueron, quienes llegaron temprano y se marcharon antes, quienes estuvieron en ambos lugares. Según la información periodística disponible, los 2.5 millones mezclan la misa y el recorrido del papamóvil. Si se suman concentraciones de distintos momentos sin descontar a quienes repitieron, se cuenta dos veces a la misma gente.

¿Participaron más de 650 mil personas a lo largo del día? Seguramente. ¿2.5 millones? Nadie ha presentado datos para confirmarlo ni para descartarlo. El método de superficie y densidad sirve para multitudes simultáneas, no para saber cuántas personas circularon por una ciudad durante horas.

¿Inteligencia artificial atea?

No. No hace falta ser ateo para desconfiar de una cifra, ni creyente para reconocer que una misa reunió a una multitud extraordinaria. Las matemáticas no tienen religión.

Las 650 mil personas que las IAs adoptan como hipótesis equivalen al 26% de lo anunciado. No afirmo que las inteligencias artificiales hayan contado a los fieles uno por uno, ni que sus cálculos sean prueba definitiva. Afirmo algo más simple: una cifra de 2.5 millones exige una explicación técnica que nadie ha dado.

¿Cuántos asistieron a la misa? ¿Cuántos solo vieron pasar el papamóvil? ¿Cómo se calculó el total y cómo se evitaron las duplicaciones? Son preguntas elementales.

Las multitudes no se cuentan con entusiasmo, fe ni boletines oficiales. Se cuentan midiendo superficies, estimando densidades y explicando el procedimiento. No es cuestión de ateísmo; es cuestión de aritmética.

Quienes más interés deberían tener en siempre decir la verdad son las personas católicas. En tiempos de la inteligencia artificial, tan usada por jovenes y aun por niños, lo más fácil es desurdir las mentiras aritméticas, y esto le quita credibilidad a la Iglesia.

Posdata 1: Clarín , La Nación y el periodismo que no hace cuentas

Revisé lo publicado por dos de los principales diarios argentinos. Clarín afirmó que más de dos millones de personas recibieron a León XIV en Palermo durante su recorrido de 2.3 kilómetros en el papamóvil. También utilizó esa cifra en su galería fotográfica. La Nación fue más lejos: publicó que más de dos millones presenciaron la misa, atribuyendo el dato a los organizadores, y en otra crónica, firmada por Cecilia Devanna, informó que fuentes oficiales calculaban cerca de 2.5 millones.

Ahí están las cifras, pero ¿dónde están las cuentas? ¿Cuántas hectáreas ocuparon los fieles? ¿Qué densidad de personas por metro cuadrado se utilizó? ¿Cómo distinguieron entre asistentes a la misa y espectadores del recorrido del papamóvil?

En las publicaciones examinadas no encontré una verificación independiente mediante cálculos de superficie y densidad. La Nación tuvo el cuidado de atribuir sus cifras a las fuentes oficiales; Clarín presentó más de dos millones como un hecho sin explicar su cálculo.

El problema no es informar lo que dice el Vaticano, sino reproducir cifras extraordinarias sin someterlas a una comprobación igualmente extraordinaria. El periodismo no está obligado a creer a los organizadores de un acto, sean religiosos, políticos o deportivos.

La fe mueve montañas, dicen los creyentes. Lo que no debería mover son las cifras de asistencia en las redacciones.

Posdata 2: también en CDMX se infla

Para que nadie piense que esto es un pleito con la Iglesia: hace unos días pedí a Claude el mismo ejercicio con el Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, el 31 de octubre. El gobierno capitalino anunció 1.6 millones de asistentes a lo largo de la ruta de la Diana Cazadora al Zócalo.

Con el mismo método, la conclusión de Claude fue de unas 500 mil personas en todo el día, dentro de un rango razonable de 350 mil a 700 mil. Sale de tres cosas:

Pico simultáneo de 200 a 300 mil. Son 5 kilómetros de ruta con dos orillas y 10 a 15 metros útiles de fondo por lado, a dos personas por metro cuadrado, lo normal en un desfile familiar con banquitos y niños.

Rotación de alrededor de dos veces. El desfile duró 4.5 horas y mucha gente llegó, vio un rato y se fue. Por eso el total del día es más o menos el doble del pico.

Coherencia con conteos verificables. Medio millón equivale a unas 50 personas por metro de orilla: el doble de lo que París, Francia logró con boleto y gradas en la inauguración olímpica, y casi el triple del domingo de la Fórmula 1 en la capital mexicana. Ya es un número generoso. Pasar de 700 mil exigiría una densidad sostenida que ningún evento medido ha alcanzado.

La estimación más probable es, entonces, alrededor de un tercio de la cifra oficial. Es un cálculo sin foto aérea; con imágenes de dron del momento de mayor afluencia podría afinarse bastante.

Apoyo a la 4T, y por eso mismo me importa que sus números sean creíbles. Inflar multitudes es una tentación universal: la tienen el Vaticano, los gobiernos de izquierda y los de derecha. La aritmética no debería tener partido, como no tiene religión.