Es verdad, no estábamos nosotros para saberlo ni el gobierno y Pemex para contarlo. Pero ya lo contaron y ya lo sabemos: la mujer que en el sector privado lucha contra la corrupción es corrupta. ¿Qué hacemos con la información?

Algunas personas argumentan que cayeron en una falta de cierta gravedad tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el director de Pemex, Octavio Romero. Hay motivos para pensar que eso es cierto, ya que para probar su deshonestidad —ya demostrada, desde luego— no era necesario difundir los datos personales de la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar.

Por lo anterior, ha iniciado una investigación de oficio el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Veremos si llega a alguna conclusión útil.

La del INAI no es la única investigación relacionada con la innegable corrupción de Amparo Casar. El director de Pemex anunció que ha denunciado a la presidenta de MCCI por haber cobrado indebidamente una pensión durante bastantes años. Con ello, dijo Romero, se pretende “recuperar los montos indebidamente pagados, que son estimados en más de 31 millones de pesos, así como fincar responsabilidades a servidores públicos involucrados”.

Un abogado que conozco ve difícil, inclusive imposible, que Pemex recupere lo que María Amparo Casar ya cobró, “suponiendo que lo hizo de manera indebida”, ya que lo primero que debería revisarse es el peritaje de la procuraduría capitalina, según el cual el esposo de esta mujer se suicidó y no falleció en un accidente; revisarlo para saber si la señora Casar tuvo la oportunidad de impugnarlo. “Por lo pronto”, me comentó tal experto en derecho, “si no hay una sentencia que condene y así lo diga, las personas, todas, son inocentes”.

Otro jurista me ha dicho que si evidentemente resulta muy complicado que Pemex recupere el dinero que Casar ya se llevó, lo que luce de plano imposible es una sanción dura del INAI que afecte al presidente de México y al director de Pemex: “No estamos ante un conflicto judicial, sino político, y así hay que entenderlo”.

No tengo la menor idea acerca de cuál pudiera ser el castigo que merecerían quienes dieron a conocer algunos aspectos de la vida privada de la señora Casar y su familia. Tampoco sé si Pemex logrará recuperar el dinero que ella cobró basada en una falsedad acerca de la causa de la muerte de su esposo.

Lo que pienso es que, en Estados Unidos, sí puede haber un castigo, no directamente contra Amparo Casar, sino contra la asociación civil que ella preside.

En el vecino país la exhibida mala conducta de la presidenta de MCCI sí puede tener consecuencias financieras lamentables para esta agrupación.

Se sabe que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha recibido financiamiento de parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés.

El presidente López Obrador ha protestado fuertemente por tal financiamiento extranjero a una organización abiertamente opositora al gobierno mexicano de izquierda. AMLO inclusive lo ha hecho frente a su homólogo estadounidense Joe Biden.

El gobierno de Estados Unidos, siempre intervencionista, ha ignorado las quejas de Andrés Manuel. Ahora, si la USAID va a cumplir con sus requisitos para apoyar proyectos fuera de esa nación, deberá analizar seriamente la falta de probidad de la presidenta de MCCI, lo que me parece un motivo más que suficiente para retirarle el financiamiento.

Las certezas son imposibles, dice Leticia Mayer en una reflexión bastante inteligente acerca del probabilismo como corriente de la filosofía moral del cristianismo.

En un libro de la doctora en historia Mayer —Rutas de incertidumbre. Ideas alternativas sobre la génesis de la probabilidad, siglos XVI y XVII— leí que las certezas son imposibles en el probabilismo entendido como corriente de la filosofía moral del cristianismo. La incertidumbre existe aunque la opinión probable sea la emitida por una autoridad proba.

Leticia Mayer dice que en contraposición al probabilismo se encuentra el probabiliorismo.

Vayamos primero a entender qué es el probabilismo, distinto a probabilidad, esta última una disciplina de las matemáticas. Cito a Wikipedia: “El probabilismo es una doctrina de teología y filosofía moral cristiana, basada en la idea de que es justificado realizar una acción, aún en contra de la opinión general o el consenso social, si es que hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que sus resultados posteriores sean buenos , optando así por la libertad”.

El probabiliorismo es más estricto. Para comprender el concepto citaré un ensayo de Esteban F. Llamosas, “Probabilismo, probabiliorismo y rigorismo: la teología moral en la enseñanza universitaria y en la praxis judicial de la Córdoba tardocolonial”. Según tal idea, para evitar el riesgo de pecado se debe “obedecer a la ley dudosa con la misma firmeza que si fuera cierta”. Esto es, para “adoptar una opinión opuesta a la obligatoriedad de la ley no basta con cualquier probabilidad, sino que se requiere que ese parecer sea más probable que su contrario”.

De un sitio de internet italiano tomé estas palabras: “Los probabilistas sostienen que la opinión menos segura no necesariamente pierde su probabilidad sólida debido a argumentos opuestos más probables. Siendo esto así, la ley no es cierta”.

¿Estoy buscando argumentos para justificar el hecho de que AMLO haya actuado en contra de la ley que protege los datos personales de la gente? En efecto, es lo que busco. Y lo hago convencido de que haber demostrado, mediante la publicación de datos personales, que la adalid empresarial de la corrupción es corrupta debe ser considerado más benéfico que perjudicial para la sociedad mexicana.

¡Fuera máscaras! ¡Basta ya de doble moral y de hipocresía! Si al margen del Estado se forman asociaciones para combatir la corrupción, bienvenidas sean, pero solo si en sus consejos directivos no hay gente corrupta.

Los libros contra AMLO y la 4T… y vienen ya los escritos contra Claudia

La señora Casar es una de las personas que ganan dinero escribiendo libros contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no fuera rentable la edición de obras contra el tabasqueño no circularían tantas. Enseguida una lista:

1. Maria Amparo Casar. Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó .

. 2. Anabel Hernández. La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa .

. 3. Denise Dresser. ¿Qué sigue? 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo .

. 4. Pablo Hiriart. AMLO. El costo de una locura. $2,520,000,000,000.00 .

AMLO. . 5. Elena Chávez. El gran corruptor. Prólogo de Sergio Negrete Cárdenas .

. 6. Macario Schettino. México en el precipicio. El fracaso económico de la 4T .

. 7. Hernán Gómez Bruera. Traición en Palacio. El negocio de la justicia en la 4T .

. 8. Elena Chávez. El rey del cash . El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano .

cash . 9. Sara Dulché. Delirios: Un tirano al desnudo .

. 10. Macario Schettino. El dinosaurio disfrazado. De opositor a demagogo .

. 11. Pablo Hiriart. El destructor .

. 12. Francisco Martín Moreno. Cuando México perdió la esperanza .

. 13. Graco Ramírez. Contra la regresión autoritaria. Memorias desde la izquierda .

. 14. J. Jesús Esquivel. A sus órdenes, mi general. El caso Cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar .

. 15. Raúl Olmos. La casa gris. Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista .

. 16. Francisco Martín Moreno. Ladrón de esperanzas .

. 17. Marco Levario Turcott. Los farsantes de la 4T .

. 18. Rosario Robles. Rosario de México. Testimonio de una infamia. Prólogo de Ciro Gómez Leyva .

. 19. Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. AMLO y la religión: El estado laico bajo amenaza .

. 20. Francisco Martín Moreno. México Roto.