Andrés Manuel López Obrador reapareció y no necesitó regresar a Palacio Nacional, encabezar un mitin ni levantar el teléfono para volver a colocarse en el centro de la conversación política. Le bastó una cámara desde su finca de Palenque, la presentación de Pueblo, su nuevo libro, una larga reivindicación de la Cuarta Transformación, elogios a Claudia Sheinbaum y una frase especialmente significativa: no es “jefe máximo” ni “poder tras el trono”. Formalmente, el expresidente sigue retirado. Políticamente, sin embargo, su sola aparición consiguió que mucha gente volviera a mirar hacia La Chingada.

La expresión puede parecer provocadora, pero es literalmente el nombre que López Obrador dio a su propiedad en Chiapas y sirve además para retratar una realidad mucho más interesante: mientras insiste en que dejó la vida pública, continúa teniendo capacidad para alterar la agenda nacional, activar interpretaciones dentro y fuera de Morena y obligar a preguntarnos qué quiso decir, por qué lo dijo precisamente ahora y hasta dónde sigue pesando su opinión sobre el movimiento que fundó. Y el momento importa, porque su reaparición ocurre apenas después de que Morena concluyó buena parte de la definición de sus llamados coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional rumbo a 2027, figuras que popularmente seguimos llamando “corcholatas” y que constituyen, en los hechos políticos, la antesala de las candidaturas a las gubernaturas que estarán en disputa.

No afirmo que una cosa haya provocado la otra. No sabemos si la reaparición estaba pactada, si fue conversada previamente con Claudia Sheinbaum, si López Obrador decidió por sí mismo que éste era el momento adecuado para presentar su libro o si simplemente coincidieron dos acontecimientos que inevitablemente terminarían relacionándose en la conversación pública. Tampoco sabemos si pretendió enviar alguna señal respecto de las nuevas corcholatas. Lo responsable es no inventar conexiones que no están demostradas, pero también sería ingenuo ignorar la oportunidad política del momento. En política, el calendario habla incluso cuando los protagonistas aseguran que no quisieron decir nada con él.

Morena está entrando de lleno en la sucesión intermedia de 2027. Ya tiene aspirantes perfilados, grupos satisfechos, otros desplazados, alianzas que administrar y heridas internas que seguramente tendrán que cicatrizar. El partido insiste en que sus coordinaciones se definieron mediante sus propios procedimientos y encuestas. Eso puede ser formalmente cierto y, al mismo tiempo, no eliminar la pregunta inevitable sobre cuánto pesa todavía López Obrador dentro de un movimiento construido durante décadas alrededor de su liderazgo. Porque López Obrador puede no dar una sola orden desde Palenque y aun así conservar enorme influencia. Ésa es la diferencia que conviene entender: el poder no siempre consiste en mandar; también consiste en que los demás quieran saber qué piensa uno antes de decidir.

Sheinbaum lo expresó de manera particularmente interesante después de esta reaparición: López Obrador se retiró de la vida pública, pero escribir, reflexionar y publicar libros también es una forma de hacer política. La presidenta agradeció la dedicatoria de Pueblo y ha reiterado que su antecesor no gobierna detrás de ella. El propio López Obrador volvió a negar cualquier intención de convertirse en jefe máximo o poder tras el trono. Yo creo que ése es precisamente el terreno donde Claudia Sheinbaum deberá seguir avanzando: no en una ruptura artificial con López Obrador, ni en una confrontación fabricada para demostrar independencia, sino en algo mucho más importante y bastante más difícil: ser plenamente la presidenta de México.

Sheinbaum llegó al poder reivindicando continuidad con la Cuarta Transformación. Nunca ofreció romper con López Obrador y carecería de sentido exigirle que renegara del movimiento del que forma parte. Pero continuidad no significa subordinación, ni identidad, ni tutela. Un gobierno nuevo termina consolidándose cuando las decisiones comienzan a ser interpretadas como decisiones de quien ocupa la Presidencia y no como prolongaciones de quien la ocupó antes. Y ahí las corcholatas adquieren una importancia que rebasa las candidaturas locales, porque el tablero de 2027 mostrará qué grupos se fortalecen, cuáles pierden espacios, quiénes pueden construir poder propio y hasta dónde Morena sigue organizado conforme a la vieja geometría obradorista o empieza a desarrollar una lógica verdaderamente correspondiente al sexenio de Claudia Sheinbaum.

No porque la presidenta deba designar candidatos desde Palacio Nacional —eso sería precisamente reproducir prácticas que deberían superarse—, sino porque todo partido en el poder genera nuevos equilibrios alrededor de quien gobierna. Y, en medio de ese proceso, reaparece el fundador. Es inevitable que todos interpreten.

La situación se vuelve todavía más compleja por los señalamientos procedentes de Estados Unidos alrededor de Andrés Manuel López Beltrán y personas de su entorno. Informaciones periodísticas recientes han señalado que agencias estadounidenses han revisado posibles vínculos y operaciones relacionadas con actividades ilícitas; hasta ahora no existe una acusación penal pública contra López Beltrán ni se ha anunciado formalmente un proceso judicial en su contra, mientras el gobierno mexicano ha rechazado que existan elementos suficientes para convertir esos reportes en una imputación. Aquí es fundamental no confundir sospecha, investigación periodística, revisión de información y responsabilidad penal. No son lo mismo. Una publicación de prensa no condena a nadie y una agencia extranjera que recopila información tampoco convierte automáticamente a una persona en culpable.

Pero políticamente el asunto existe y coloca a Sheinbaum ante una prueba especialmente delicada. La presidenta tiene razón en exigir pruebas cuando desde Estados Unidos se formulan señalamientos contra ciudadanos mexicanos y también en defender la soberanía del país frente a cualquier intento de convertir investigaciones extranjeras en instrumentos de presión política. Pero, al mismo tiempo, necesita conservar suficiente distancia institucional para que esa defensa no pueda interpretarse como protección automática de integrantes de la familia de su antecesor. Hasta ahora ha procurado mantenerse en esa franja: cuestionar acusaciones no acreditadas públicamente, pero dejar en manos de las instituciones competentes la eventual existencia de investigaciones.

Esa prudencia puede resultar mucho más importante de lo que parece, porque el verdadero proceso de construcción de una Presidencia propia no se demuestra cuando todo coincide con el antecesor, sino cuando aparece una circunstancia en la que amistad política, continuidad de proyecto e institucionalidad pueden apuntar en direcciones distintas. Ahí es donde una presidenta se convierte plenamente en presidenta: no cuando rompe con quien la antecedió, sino cuando queda claro que la última decisión constitucional le pertenece a ella.

México tiene antecedentes suficientes para saber que la relación entre un expresidente y su sucesor nunca es un asunto menor. El caso extremo fue Plutarco Elías Calles y el Maximato, una experiencia incomparable con la situación actual pero indispensable para entender por qué la expresión “jefe máximo” tiene una resonancia histórica tan particular. López Obrador sabe perfectamente lo que significa esa referencia y, precisamente por ello, su negativa explícita a desempeñar ese papel no debe pasar inadvertida.

En tiempos más recientes los expresidentes adoptaron rutas muy distintas. Ernesto Zedillo prácticamente se apartó de la política partidista mexicana después de entregar el poder y orientó su actividad principalmente hacia el ámbito académico e internacional. Carlos Salinas de Gortari siguió un camino diferente: salió durante años de la primera línea pública, pero sus reapariciones, conferencias, reuniones y fotografías continuaron provocando interpretaciones sobre el peso que pudiera conservar en determinados círculos. No hacía falta que anunciara una operación política; bastaba con aparecer para que comenzaran las especulaciones. Enrique Peña Nieto ha mantenido desde 2018 un perfil mucho más discreto, con escasas apariciones públicas. Eso no significa que las relaciones construidas durante su gobierno hayan desaparecido ni que carezca completamente de presencia en determinados segmentos políticos o empresariales; significa solamente que no ha buscado convertirse públicamente en conductor cotidiano de su partido ni de la política nacional.

López Obrador parte de una situación completamente distinta. Zedillo entregó el poder a otro partido. Salinas terminó un sexenio cuyo sucesor inmediato pertenecía al PRI, pero atravesó una ruptura severa dentro de aquella estructura. Peña Nieto dejó una organización derrotada y profundamente debilitada. López Obrador, en cambio, entregó la Presidencia a una mujer de su propio movimiento, dejó a Morena como fuerza gobernante y conserva detrás suyo una corriente política que identifica su propia historia con la trayectoria del fundador.

Eso hace mucho más difícil su retiro, no necesariamente porque quiera seguir mandando, sino porque millones siguen escuchándolo. Ésa es una diferencia enorme. También explica por qué su reaparición obliga a preguntarnos qué busca realmente López Obrador. Puede estar haciendo exactamente lo que dice: escribir, reflexionar, defender su legado y mantenerse alejado de la operación cotidiana. Puede considerar que tiene derecho, como cualquier expresidente, a intervenir ocasionalmente en la conversación nacional. Puede querer apoyar públicamente a Sheinbaum para disipar versiones de ruptura. Puede incluso pensar que hablar ahora fortalece a la presidenta.

Todo eso es posible. También cabe preguntarse si una presencia demasiado fuerte, aunque sea bienintencionada, puede terminar produciendo el efecto contrario. Porque la mejor forma de respaldar a un sucesor a veces consiste en aparecer y otras veces consiste precisamente en no hacerlo. Ésa es una decisión que López Obrador tendrá que medir cuidadosamente.

Una figura política de su dimensión no controla completamente el efecto de sus palabras. Puede decir que no manda y provocar durante días una discusión sobre cuánto manda. Puede elogiar a Sheinbaum con la intención de fortalecerla y, paradójicamente, alimentar la impresión de que todavía existe una instancia moral superior cuya aprobación importa. Puede insistir en que Morena debe resolver su vida interna y, aun sin intervenir, conseguir que cada grupo interprete sus palabras como una señal.

Por eso quizá la verdadera pregunta no sea si López Obrador está gobernando desde La Chingada. No tenemos elementos para afirmar eso. La pregunta es cuánto necesita Morena dejar de mirar hacia La Chingada para convertirse en un partido plenamente autónomo de su fundador y, paralelamente, cuánto necesita Claudia Sheinbaum que el país deje de preguntarse qué piensa Andrés Manuel cada vez que ella toma una decisión relevante.

La presidenta no necesita repudiar a López Obrador, no necesita humillarlo, no necesita inventar diferencias y ciertamente no necesita cometer el viejo error mexicano de destruir al antecesor para construir legitimidad propia. Necesita algo mucho más sencillo de decir y bastante más complicado de hacer: gobernar como Claudia Sheinbaum. Construir sus prioridades, formar sus equipos, asumir sus costos, ejercer su autoridad, defender aquello del sexenio anterior que considere correcto, modificar lo que estime necesario y eventualmente corregir aquello que los hechos demuestren que debe corregirse. Eso es gobernar.

Morena enfrenta un desafío parecido. Si aspira a convertirse en una institución política duradera y no solamente en la criatura histórica de López Obrador, deberá aprender a resolver candidaturas, conflictos y sucesiones sin convertir cada desacuerdo en una consulta imaginaria sobre qué habría querido el fundador. Un movimiento puede necesitar un caudillo para nacer, pero un partido necesita instituciones para sobrevivirle y un país necesita una presidenta que gobierne en presente, no una política permanentemente conjugada en pasado.

Por eso esta reaparición merece mucho más que la anécdota del libro. Ocurre cuando las corcholatas comienzan a ocupar el escenario de 2027, cuando la familia López Obrador vuelve a aparecer en una discusión delicada con Estados Unidos, cuando Sheinbaum está intentando afianzar un liderazgo propio sin renegar de la continuidad que ofreció electoralmente y cuando el fundador del movimiento reaparece para decir, precisamente, que no quiere convertirse en el hombre que siga mandando.

Puede ser una coincidencia, puede haber sido pensado, puede haber sido conversado o puede ser una decisión exclusivamente suya. No lo sabemos y sería irresponsable fingir que lo sabemos. Lo que sí sabemos es el efecto: López Obrador apareció y la política mexicana volvió a hablar de López Obrador.

Ahí está la verdadera dimensión del personaje. Puede abandonar el cargo, retirarse de la vida pública cotidiana, vivir en Palenque, escribir libros y negar cualquier intención de intervenir, pero todavía no puede evitar que su aparición mueva el tablero. Y quizá tampoco debería pretenderlo. Lo importante es otra cosa: que ese movimiento no sustituya al gobierno de quien hoy ocupa constitucionalmente la Presidencia.

Claudia Sheinbaum tiene delante una oportunidad histórica para demostrar que continuidad no significa tutela y que reconocer al fundador no obliga a gobernar bajo su sombra. López Obrador, por su parte, tiene la oportunidad de demostrar que fundar un movimiento también implica saber cuándo permitirle caminar sin su fundador. Tendremos tiempo para volver sobre este asunto, porque 2027 apenas comienza y cada candidatura, cada ruptura interna, cada investigación, cada mensaje desde Palenque y cada decisión presidencial permitirá observar cómo se está redistribuyendo realmente el poder dentro de la Cuarta Transformación.

Por ahora basta con una imagen: López Obrador reaparece desde La Chingada y buena parte de la política mexicana vuelve inmediatamente la cabeza. Eso demuestra que todavía posee influencia, pero también plantea la prueba que marcará los próximos años.

El verdadero retiro de un expresidente no ocurre cuando deja Palacio Nacional ni cuando asegura que ya no da órdenes; ocurre cuando el sistema político deja de necesitar saber qué piensa antes de decidir. Y para Claudia Sheinbaum el desafío es exactamente el inverso: no necesita conseguir que México deje de escuchar a López Obrador; necesita conseguir que, cuando haya que saber quién manda, nadie tenga que voltear a La Chingada para averiguarlo.

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