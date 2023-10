Sonora Power

Cuando inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y muy en especial el ejercicio de las conferencias mañaneras en diciembre de 2018 observe que se trataba de la oportunidad de mi estado para recuperar el terreno perdido y me determine a estar ahí, con el presidente, para poner mi grano de arena para levantar a Sonora.

No fue sencillo, primero llegar a la mañanera y después encontrar los escenarios para exponerle al presidente la realidad de Sonora, que lejos de corresponder con la visión de que se trataba de un estado rico y con amplio desarrollo industrial, tenía enormes problemas y carencias, falta de infraestructura y condiciones que realmente lo habían mandado al sótano del desarrollo entre los estados de la frontera norte y la región noroeste.

Lastimeramente estábamos desaprovechando todas esas condiciones favorables que siempre pensamos tener, es decir nuestra ubicación geográfica privilegiada, las condiciones únicas como el hecho de tener una amplia experiencia en el desarrollo de procesos de alta tecnología, disponer de un puerto de altura como es Guaymas, la presencia y por tanto experiencia en la producción de automóviles y autopartes, una frontera con Arizona y Nuevo México y cercanía con California.

Además, la condición de ser el segundo mayor estado por extensión territorial, una enorme riqueza mineral y una tradición en los sectores agrícola y ganadero que de hecho nos tiene a la fecha como uno de los mayores productores de alimentos del país.

Es decir, en el papel Sonora era en ese momento un estado que lo tenía todo, sin embargo, la realidad es que no teníamos nada, solo problemas.

La razón de fondo es que se dejó de ver y observar a Sonora en su dimensión real y se le abandonó a su suerte.

Es decir, somos el mayor productor de cobre y oro y los mineros no obtenían utilidades, tenemos un puerto, pero no se embarcaban mercancías en él, tenemos la cercanía con el mercado y los polos de mayor desarrollo industrial en Estados Unidos y no nos preparamos para captar inversiones.

Teníamos carreteras, en ruinas, teníamos crisis sociales en todas partes, desde Cananea, hasta los pueblos originarios, pasando por situaciones como las injusticias y desdén hacia casos como el de la Guardería ABC.

Sonora era al arranque del gobierno de la 4T un verdadero desastre, un caos, resultado del abandono de los gobiernos neoliberales.

La verdad es que ni Manlio Fabio Beltrones, ni Eduardo Bours, Guillermo Padrés o Claudia Pavlovich hicieron nada por resolver esas problemáticas cuando pasaron por el gobierno del estado, y además de una sucesión de gobiernos corruptos, que saquearon cada cual, a su modo al estado, se trató de administraciones que no atendieron la profunda problemática estatal.

Mucho menos alguno de ellos atendió la competitividad o le sacó partido al potencial desde entonces evidente que tenía Sonora, en buena medida derivado esto también del desdén y poco ánimo de las administraciones del gobierno federal, desde Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto , que vieron siempre a mi estado como un punto remoto, conflictivo y que por su lejanía con el centro del país representaba una molestia, más que un punto e interés.

Sin embargo, yo le creí a López Obrador su discurso y su mensaje, su visión de incorporar a todo el país al tren del desarrollo e impulsar desde el enfoque de la “economía moral” un nuevo momento de desarrollo nacional, que contemplara a todas las regiones, partiendo del sureste profundo, pero donde la región norte-noroeste, representa grandes oportunidades.

En ese momento no existía la perspectiva de un triunfo de la 4T en la entidad y de hecho persistía el mito (que después se quebró) de que era imposible para un proyecto de izquierda entrar al norte, por el conservadurismo de su población y la tradición de voto por el PRI o por el PAN.

Recuerdo todas mis presentaciones en las “mañaneras”, donde los temas relativos a Sonora fueron de menos a más.

El 22 de noviembre del 2019 fue mi quinta participación ante el presidente y en esa ocasión decidí tirarme a fondo, plantear la necesidad de rescatar el puerto de Guaymas y crear un corredor fiscal, que uniera a las fronteras de Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado, para que pasando por Hermosillo se construyera una suerte de hub industrial con incentivos fiscales para el desarrollo de proyectos enfocados a la exportación.

Tres meses después se nos vino encima la pandemia, sin embargo, la inquietud se planteó. El presidente me dijo que analizaría la propuesta.

1 año y medio después insistí en el tema y la sorpresa es que el presidente ya tenía en mente un plan, el Puerto de Guaymas ya era observado en su potencial y Sonora ya estaba en el mapa y el 20 de enero de 2021 el presidente me respondió en positivo, que se tomaría el tema de Guaymas como polo de uno de los ejes de desarrollo a nivel nacional y que se revisaría lo de los incentivos.

Después llegó el momento histórico de las elecciones y la 4T ganó Sonora.

Desde entonces —hace un par de años— mi estado ha sido de los grandes temas nacionales, solamente comparado con el impulso fuerte que se da a Tabasco y a la Península de Yucatán o al Transístmico.

El gobernador Alfonso Durazo ha sido persistente y ha conseguido que las cosas se hagan y que Sonora se coloque en el mapa .

La historia de olvido a Sonora se terminó y la gran sorpresa que me dio el gobernador es que ya el presidente le dio el sí a la otra petición que va más allá del rescate del puerto y que parte de exenciones del pago de los Impuestos Sobre la Renta y el IVA en polígonos de desarrollo relacionados al Plan Sonora, además del impulso a investigación y desarrollo tecnológico.

El presidente López Obrador ha mostrado que sabe responder con hechos y no con palabras a las necesidades de mi estado y de la región, y que está comprometido con el desarrollo de la economía y con una visión que parte de tomar al vuelo las oportunidades que se nos presentan.

En el caso de las necesidades y oportunidades de desarrollo, Sonora en muchos sentidos ha demostrado tener la solución.

X: @Demiandu

