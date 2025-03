El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México, anunció los detalles del proyecto Unidad de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPIAS) a construirse en el Parque Japón y el cual beneficiará a 19 mil personas de 55 colonias de la zona, además de preservar en su totalidad el arbolado existente.

En conferencia de prensa, el edil expresó que la obra tendrá una inversión de 150 millones de pesos y será la primera de seis que se edificarán en esa alcaldía ubicada en el poniente de la Ciudad de México.

Asimismo el alcalde reiteró de vital importancia el medio ambiente y muestra de ello, es que se preservarán los 443 árboles ubicados en el polígono de intervención principal, incluidos los que se encuentran en la banqueta.

“Este proyecto no requiere una manifestación de impacto ambiental, ya que el área de intervención no lo amerita. Se presentó un informe preventivo a la SEDEMA, y no se identificaron afectaciones a áreas verdes ni se violó el uso de suelo”, indicó el arquitecto Javier Granados, titular de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas de la Ciudad de México.

Asimismo se señaló que entre las iniciativas que están dentro del proyecto se encuentran: “Siempre vivas”, “Centro colibrí”, “Centro biguidi”, “Sistema público de cuidados”, “Casa de día”, “Cocinar popular”, “Lavandería”, “Sala de las infancias”, “El reto es cuidar”, “Lactancia”, “Temazcal con xitle” y los “Centros de cuidado y desarrollo infantil”.

En cuanto a la infraestructura deportiva, el proyecto contará con una alberca semiolímpica y un gimnasio. Además, se rehabilitarán las canchas existentes para mejorar las condiciones de los usuarios, especialmente niños y jóvenes.

También se contará con una agencia de empleo; áreas de desarrollo cultural, que incluye diversos talleres y un auditorio para 400 personas para los eventos artísticos y culturales

Por último, el alcalde expresó que con esta obra se buscará fomentar la asistencia a este lugar, buscando llegar a más de 200 mil usuarios, ya que el estimado de asistencia diario que se tiene de hasta hoy, son menos de 200 personas.